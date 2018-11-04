Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!

Уважаемые сургутяне и гости нашего города!

Искренне поздравляю Вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует беззаветную любовь к Отечеству, уважение к его героическому прошлому и, несомненно, сплочение граждан независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности, социального статуса ради процветания нашей страны, сильной и независимой. Многонациональный Сургут является ярким примером такого единения и истинного патриотизма.

Славные традиции добрососедства, взаимной поддержки и трудовых подвигов были заложены в далекие 60-е – 80-е, когда в Сургут, центр сразу шести Всесоюзных ударных комсомольских строек, приехали тысячи энтузиастов со всех уголков Советского Союза, молодых, невероятно энергичных, неравнодушных. Они объединили усилия и, несмотря на суровые условия, рекордными темпами создали прочный фундамент для успешного развития нашего города.

Убежден, что и сегодня каждому жителю Сургута небезразлично будущее нашей большой и малой Родины. Перед нами стоит общая задача – вместе, сохраняя межэтническое и межкультурное согласие, работать на развитие всех сфер жизни, чтобы наш любимый город всегда оставался образцом для соотечественников!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и гармонии в семье, и, конечно, новых свершений!