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Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!

Уважаемые сургутяне и гости нашего города!

Искренне поздравляю Вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует беззаветную любовь к Отечеству, уважение к его героическому прошлому и, несомненно, сплочение граждан независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности, социального статуса ради процветания нашей страны, сильной и независимой. Многонациональный Сургут является ярким примером такого единения и истинного патриотизма.

Славные традиции добрососедства, взаимной поддержки и трудовых подвигов были заложены в далекие 60-е – 80-е, когда в Сургут, центр сразу шести Всесоюзных ударных комсомольских строек, приехали тысячи энтузиастов со всех уголков Советского Союза, молодых, невероятно энергичных, неравнодушных. Они объединили усилия и, несмотря на суровые условия, рекордными темпами создали прочный фундамент для успешного развития нашего города.

Убежден, что и сегодня каждому жителю Сургута небезразлично будущее нашей большой и малой Родины. Перед нами стоит общая задача – вместе, сохраняя межэтническое и межкультурное согласие, работать на развитие всех сфер жизни, чтобы наш любимый город всегда оставался образцом для соотечественников!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и гармонии в семье, и, конечно, новых свершений!


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04 ноября 2018 в 10:06, просмотров: 817, комментариев: 9


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
04 ноября 2018 в 13:29
Как на митинге. Плазменная речь, о текущем моменте, призыв и радужные перспективы.
Моби альберт леонов
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04 ноября 2018 в 14:10
С таким же рвением этот товарищ с днем революции поздравлял году в 86
Марина Соболевская
не нравится
04 ноября 2018 в 16:29
нами правят бывшие комсомольцы-коммунисты. Все они предатели народа, идеи, страны. тьфу. Противно!!!
Едкий Шнырь Марина Соболевская
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04 ноября 2018 в 17:01
Марина, а Ваши родители, бабушки и дедушки не были комсомольцами-коммунистами?
Сергей Б Едкий Шнырь
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04 ноября 2018 в 17:47
Вероятно ее бабушки и дедушки не разворовывали страну, не зависимо от того были они комсомольцами и коммунистами или нет, в отличие от той комсы, которая сейчас находится у власти.
Марина Соболевская Едкий Шнырь
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04 ноября 2018 в 18:56
Мои бабушки и дедушки были и комсомольцами, и коммунистами. И даже отец был ярый коммунист. И такими они и остались: честными и порядочными людьми. Всего достигли только своим трудом. И даже имеют правительственные награды. В стране СССР они ценились. Их не раздавали кому ни попадя. И мне не стыдно и не больно за своих комсомольцев и коммунистов. Я ими горжусь!!
Большой
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05 ноября 2018 в 12:41
Самое то противное, что многие переобуться в "модную" партию и вещают по указу, как и тогда! Завтра будет президент говорить, что самая верная политика у партии "черный квадрат" и сразу забудут про едроссию! Лестница на верх крутая, карабкаются кто как умеет, а идеи и воспитание забыты! Главное - кормушка! Возле неё единство!
сургутянка
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07 ноября 2018 в 11:17
Уважаемый глава города не надо даже говорить, что все зависит от Нас. Все зависит от администрации города. . И на детей вам откровенно наплевать. Посмотрите сколько школ вокруг пустыря в 13 А, Можно подумать идёт война миров. Какие ответы пишут Ваше окружение на то, что ничего поблизости для детей нет!!!

02.11.2018 в 11:47
СООБЩЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Уважаемый Эдуард!

Сообщаем, что земельный участок в микрорайоне 13 А расположенный на пересечении ул. Островского и ул. Мира предоставлен под обустройство сквера с Свято-Троицким Кафедральным Собором в городе Сургуте.

В соответствии с генеральным планом города и ст. 62 Правил землепользования и застройки города Сургута, этот земельный участок относится к территориальной зоне общего пользования Р.2, в которой предполагается только строительство парков или скверов с элементами благоустройства, в том числе и скамейки.

Спасибо за Ваше обращение!

НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ
Адушкин Вячеслав Борисович
Начальник отдела
Отдел по природопользованию и благоустройству городских территорий Управления по природопользованию и экологии
сургутянка
не нравится
07 ноября 2018 в 11:26
Когда же это сбудется?

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