Секс, наркотики и ханьжинство

Сургутский общественный деятель (по совместительству — сталинист, участник неоднозначных инициатив (вроде установки бюста Сталина) и член организации «Работающая молодежь Сибири») Денис Ханьжин выступил с новым предложением, получившим широкую огласку в Сети. «Призываем все родительские сообщества, общественные и религиозные организации, военно-патриотические и спортивные клубы города Сургута присоединиться к общегородскому бойкоту концертов данных рэп-исполнителей», — обращается молодой человек в своем видео-блоге к горожанам. Речь идет о двух музыкантах — Элджее, который выступит 30 ноября в РК «Вавилон» и Егоре Криде, концерт которого запланирован в «Ледовом дворце спорта» на 19 декабря.

Недовольство активиста заключается в том, что певцы своим творчеством пропагандируют употребление алкоголя, наркотиков, нецензурную брань, развратное и насильственное поведение, нарушая тем самым закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Переживая о будущем города и страны, сургутянин призывает написать заявление на исполнителей в УМВД и прокуратуру города.

Ютуб-аудитория неоднозначно восприняла видеоролик, появившийся на канале «Работающей молодежи Сибири». Комментаторы разделились на два лагеря: «Пора душить это петушиное отребье», «Сургутчане! Гоните эту падаль пинками!!! Не дайте развратить Ваших детей!!!» — говорят одни; «Кто захочет — пойдёт, кто не захочет, того не заставляют. Или вы всерьёз, наивные, думаете, что детей оберегаете? Сейчас поколение свободного интернета, кто захочет, тот найдёт что угодно», — утверждают другие (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

И пальму здравомыслия хочется передать вторым.

Думаю, не секрет, что подростковый период характеризуется протестным настроением.

И, да, школьники слушают модную музыку, в которой есть секс, наркотики и рок-н-ролл.

Все в возрасте 13-15 лет предпочитают песни, которые кажутся старшему поколению какофонией. Вспомните себя. Лично я с 12 лет слушаю Noize MC (кстати, сейчас его песню «Чайлдфри» следственный комитет проверяет на предмет того, есть ли в ней призывы к насилию и суициду). Мои родители считали, что речитатив — бессмыслица. При этом отец в свое время слушал The Beatles, а бабушка с дедушкой осуждали его музыкальный вкус.

Молодежь 90-х повально увлекалась «Королем и Шутом», группой Nirvana. Хоть кто-то возьмется утверждать, что творчество этих ребят несет доброе и вечное?

Коллеги рассказывают, что, будучи подростками, они заслушивали до дыр «Гражданскую оборону» и «Кровосток». Песни этих групп пропагандируют всякие непотребства (и делают это похлеще, чем пресловутый Егор Крид). А если уж музыкальные композиции того же Элджея вызывают у Дениса Ханьжина столько негодования, то страшно представить, что бы с ним сделала песенка «Чад кутежа» группы «Коррозия металла», которая была популярна в 90-х.

В общем, тут три варианта.

Первый: сургутские «активисты» хотят хайпануть.

Второй: сургутские активисты в свое время фанатели от «Красной плесени», но повзрослели и внезапно стали ханжами.

Третий: сургутские активисты — по-настоящему высоконравственные люди. И пока они ступают по этой земле, есть надежда, что Судный день никогда не настанет.