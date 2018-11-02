​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры

Регионы России начали формировать бюджеты на ближайшую трехлетку. Так, дефицит бюджета Югры в 2019 году составит 20,4 миллиарда рублей. Минфин России решил подумать за всех сразу и рассказал региональным и муниципальным властям, как увеличить доходы казны.

Во-первых, всех надо вывести из тени - и мигрантов, и тех, кто сдает свои квартиры и не платит налоги. Во-вторых, надо больше всего платного - дорог, парковок. Автомобилистам надо повысить транспортный налог. В общем, надо больше денег для выполнение указов президента.

Как повысить благосостояние населения, Минфин пока не придумал. Поэтому за свои доходы бейтесь сами. С таким же рвением, как депутаты Госдумы. Которые в конце октября приняли закон о том, что могут отказываться от надбавок к пенсии (от 46,6 до 63,6 тысячи рублей), а перед его рассмотрением в Совете Федерации заявили, что не собираются от них отказываться. «Сейчас, ага, побежала отказываться», - выразила мнение большинства депутат от КПРФ, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Бюджетникам Югры отказываться не от чего, но есть чего добиваться. Работники госучреждений просят правительство региона выделять больше средств на жилищные субсидии для них. Корреспондент siapress.ru попытался разобраться в ситуации и выяснил, что на кардинальное улучшение ситуации рассчитывать не стоит.

Но если средства на субсидии в регионе выделяются не так быстро, как хотелось бы, то с непосредственно строительством жилья - все хорошо. До 2024 года в Югре построят 5 миллионов квадратных метров жилья. Кому нужны все эти метры, порассуждал Тарас Самборский (строителям).

Строительство, кстати, коварная отрасль. В Нижневартовске директору стройфирмы грозит срок за то, что она незаконно пыталась получить 26 миллионов рублей. Главное, уже договорилась с сотрудником бюджетного учреждения округа - фирма понарошку отремонтировала два медучреждения, а деньги получила настоящие. Следователи говорят, что бизнесвумен даже взяток чиновнику дала стройматериалами. А окружная полиция опубликовала фотографию дома чиновника, как бы намекая, на что ушли незаконные денежки.

Фото: 86.мвд.рф

В общем, договоренность разорвали сотрудники правоохранительных органов.

Пока Нижневартовск выдыхает после коррупционного скандала, Сургут наблюдает за спортивным. Руководители спортивных федераций Сургута добиваются увольнения начальника городского управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова. Говорят, он делает неправильно ВСЁ. Открытое письмо главе региона уже направлено. СИА-ПРЕСС следит за развитием событий.

А еще в Сургуте сократят количество автобусов, чтобы они полупустыми не катались.

И, кстати, чтобы было кому кататься на автобусах и жить в новых домах (а то ведь население страны сокращается) Владимир Путин упростил условия для переселения россиян из-за рубежа. Югра тоже ждет соотечественников. В регион уже переселились более 11 тысяч человек из Украины, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Абхазии, Туркменистана. И один - из Германии.

Ну и напоследок. Почитайте, почему «керченский колумбайн» и интернет - вещи не взаимосвязанные. И передайте это почитать единороссам, которые придумали закон о кибердружинах.

А в Югре ждут президента Сирии Башара Асада.