16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,5799   EUR  74,9906  

​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры

Photo by abigail low on Unsplash
Photo by abigail low on Unsplash

Регионы России начали формировать бюджеты на ближайшую трехлетку. Так, дефицит бюджета Югры в 2019 году составит 20,4 миллиарда рублей. Минфин России решил подумать за всех сразу и рассказал региональным и муниципальным властям, как увеличить доходы казны.

Во-первых, всех надо вывести из тени - и мигрантов, и тех, кто сдает свои квартиры и не платит налоги. Во-вторых, надо больше всего платного - дорог, парковок. Автомобилистам надо повысить транспортный налог. В общем, надо больше денег для выполнение указов президента.

Как повысить благосостояние населения, Минфин пока не придумал. Поэтому за свои доходы бейтесь сами. С таким же рвением, как депутаты Госдумы. Которые в конце октября приняли закон о том, что могут отказываться от надбавок к пенсии (от 46,6 до 63,6 тысячи рублей), а перед его рассмотрением в Совете Федерации заявили, что не собираются от них отказываться. «Сейчас, ага, побежала отказываться», - выразила мнение большинства депутат от КПРФ, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Бюджетникам Югры отказываться не от чего, но есть чего добиваться. Работники госучреждений просят правительство региона выделять больше средств на жилищные субсидии для них. Корреспондент siapress.ru попытался разобраться в ситуации и выяснил, что на кардинальное улучшение ситуации рассчитывать не стоит.

Но если средства на субсидии в регионе выделяются не так быстро, как хотелось бы, то с непосредственно строительством жилья - все хорошо. До 2024 года в Югре построят 5 миллионов квадратных метров жилья. Кому нужны все эти метры, порассуждал Тарас Самборский (строителям).

Строительство, кстати, коварная отрасль. В Нижневартовске директору стройфирмы грозит срок за то, что она незаконно пыталась получить 26 миллионов рублей. Главное, уже договорилась с сотрудником бюджетного учреждения округа - фирма понарошку отремонтировала два медучреждения, а деньги получила настоящие. Следователи говорят, что бизнесвумен даже взяток чиновнику дала стройматериалами. А окружная полиция опубликовала фотографию дома чиновника, как бы намекая, на что ушли незаконные денежки.

Фото: 86.мвд.рф

В общем, договоренность разорвали сотрудники правоохранительных органов.

Пока Нижневартовск выдыхает после коррупционного скандала, Сургут наблюдает за спортивным. Руководители спортивных федераций Сургута добиваются увольнения начальника городского управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова. Говорят, он делает неправильно ВСЁ. Открытое письмо главе региона уже направлено. СИА-ПРЕСС следит за развитием событий.

А еще в Сургуте сократят количество автобусов, чтобы они полупустыми не катались.

И, кстати, чтобы было кому кататься на автобусах и жить в новых домах (а то ведь население страны сокращается) Владимир Путин упростил условия для переселения россиян из-за рубежа. Югра тоже ждет соотечественников. В регион уже переселились более 11 тысяч человек из Украины, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Абхазии, Туркменистана. И один - из Германии.

Ну и напоследок. Почитайте, почему «керченский колумбайн» и интернет - вещи не взаимосвязанные. И передайте это почитать единороссам, которые придумали закон о кибердружинах.

А в Югре ждут президента Сирии Башара Асада.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:05, просмотров: 71, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры

​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры
Ева Рудион Сегодня в 17:05
70 0
Пятёрка по литературе. Русские сказки, английские трагедии и экскурс в красоту — топ книг от актрисы театра «Пацаны» Дарьи Дзюненко

Пятёрка по литературе. Русские сказки, английские трагедии и экскурс в красоту — топ книг от актрисы театра «Пацаны» Дарьи Дзюненко
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:49
150 0
Самые востребованные специалисты в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Самые востребованные специалисты в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Бонус: минимальные и максимальные зарплаты по каждой вакансии
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:44
284 1
Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта

Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта
Открытое письмо сегодня отправили губернатору Наталье Комаровой
Артем Мазнев 01 ноября в 17:24
4896 28
​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему

​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 01 ноября в 17:22
434 2
​До пенсии бы успеть

​До пенсии бы успеть
Работники госучреждений Югры просят правительство округа выделять больше средств на жилищные субсидии для них
Лилия Сулейманова 01 ноября в 16:52
798 16
​Тямы нет — жилья не будет

​Тямы нет — жилья не будет
Конечно, эти чудовищные миллионы квадратных метров будут построены: ведь так круто отрапортовать о том, что впервые за всю историю страны (региона, города, поселка) все ее граждане обеспечены собственным жильем
Тарас Самборский 01 ноября в 16:12
1578 20
На языке спорта

На языке спорта
Тренер сурдлимпийской сборной Югры по сноуборду – об умении слышать спортсменов и помогать им в пути на пьедестал
Ангелина Оленина 01 ноября в 14:45
438 0
​Великое переселение по-сургутски

​Великое переселение по-сургутски
Чем закончилась работа городской думы в октябре
Артем Мазнев 01 ноября в 10:54
502 7
Керченский Колумбайн: кто виноват и что делать?

Керченский Колумбайн: кто виноват и что делать?
Интернет с оружием тут ни при чем. В середине 80-х годов юноша с ружьем пришел в школу, чтобы убить одноклассника, который над ним издевался. И убил
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ 31 октября в 16:35
714 57
Сургутский район может стать оффшором для нового микробизнеса

Сургутский район может стать оффшором для нового микробизнеса
Это одно из десяти предложений губернатору Югры, сформулированных на форуме «Бизнес и власть: полный контакт». Примет ли их Комарова?
Маргарита Стройнова 31 октября в 15:56
516 5
Мы воспитываем умственную лень, которая, в отличие от многих заболеваний, неизлечима

Мы воспитываем умственную лень, которая, в отличие от многих заболеваний, неизлечима
Основатель гимназии-лаборатории в Сургуте, депутат думы Югры рассказал о проблемах образования в округе
Валерий Салахов, депутат думы Югры 31 октября в 14:51
650 4
​Владимир Путин: «Сохранение самобытности народов России – в числе наших безусловных приоритетов»

​Владимир Путин: «Сохранение самобытности народов России – в числе наших безусловных приоритетов»
Итоги состоявшегося в Югре Совета по межнациональным отношениям
Анастасия Семихатских 31 октября в 13:33
525 6
Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается

Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается
Строки из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» мы учили наизусть. Учили в то время, когда после счастливого пионерского детства готовились к вступлению в ряды Всесоюзного Ленинского Союза молодежи
Ирина Сердюкова, ветеран комсомола. Вступила в 1968 году - 50 лет назад 31 октября в 10:16
652 20
В Сургуте сократится количество автобусов

В Сургуте сократится количество автобусов
Администрация города объяснила, почему
Анастасия Якупова 30 октября в 17:48
1224 10
Старт «Старту» дан! Как меняется Локосово

Старт «Старту» дан! Как меняется Локосово
​Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил сельское поселение Локосово
Отдел по информационной политике Думы Сургутского района 30 октября в 17:23
405 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика