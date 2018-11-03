Важность Дня народного единства нельзя переоценить. Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян. Национальность абсолютно не имеет значения. Например, во мне течет кровь представителей разных народов, но я признаю себя в первую очередь сургутянкой и россиянкой.

Все праздники, которые проходят на нашей площадке, направлены на объединение посредством культуры и искусства — того вечного, бесконфликтного, незыблемого, что есть у каждой нации.

Городской культурный центр 4 ноября проводит концерт в рамках городского проекта «Сургут — наш общий дом», название которого говорит само за себя. Подготовка к программе началась за несколько недель. Есть, безусловно, особенности в организации мероприятия, когда не все участники — коллективы с профессиональной подготовкой.

Сложность для режиссера возникает, когда нужно соединить различные виды и уровни творчества и представить зрителю яркий проект.

На концерт приглашены представители диаспор города. В программе мы расскажем об одиннадцати из них, об их вкладе в сферы литературы, культуры, науки. Претендентов выбирали сами объединения, решая кто из представителей народа достоин.

В этом году Городской культурный центр представит интересный опыт сотрудничества с Сургутским музыкальным колледжем. Так мы вовлекаем молодежь в организацию мероприятий в области межнационального сотрудничества.

Ребята, которые учатся академическому вокалу или игре на фортепиано, продемонстрируют талант в рамках культуры своего народа.

Национальные произведения будут исполнены в современной интерпретации, с креативным подходом.

Ежегодно на праздник приходят посмотреть представители национально-культурных объединений, сотрудники администрации и горожане. Мы приглашаем всех и будем рады каждому зрителю в зале.

О подготовке Городского культурного центра ко Дню народного единства читайте здесь.