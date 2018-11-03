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Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян

Важность Дня народного единства нельзя переоценить. Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян. Национальность абсолютно не имеет значения. Например, во мне течет кровь представителей разных народов, но я признаю себя в первую очередь сургутянкой и россиянкой.

Все праздники, которые проходят на нашей площадке, направлены на объединение посредством культуры и искусства — того вечного, бесконфликтного, незыблемого, что есть у каждой нации.

Городской культурный центр 4 ноября проводит концерт в рамках городского проекта «Сургут — наш общий дом», название которого говорит само за себя. Подготовка к программе началась за несколько недель. Есть, безусловно, особенности в организации мероприятия, когда не все участники — коллективы с профессиональной подготовкой.

Сложность для режиссера возникает, когда нужно соединить различные виды и уровни творчества и представить зрителю яркий проект.

На концерт приглашены представители диаспор города. В программе мы расскажем об одиннадцати из них, об их вкладе в сферы литературы, культуры, науки. Претендентов выбирали сами объединения, решая кто из представителей народа достоин.

В этом году Городской культурный центр представит интересный опыт сотрудничества с Сургутским музыкальным колледжем. Так мы вовлекаем молодежь в организацию мероприятий в области межнационального сотрудничества.

Ребята, которые учатся академическому вокалу или игре на фортепиано, продемонстрируют талант в рамках культуры своего народа.

Национальные произведения будут исполнены в современной интерпретации, с креативным подходом.

Ежегодно на праздник приходят посмотреть представители национально-культурных объединений, сотрудники администрации и горожане. Мы приглашаем всех и будем рады каждому зрителю в зале.

О подготовке Городского культурного центра ко Дню народного единства читайте здесь.


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03 ноября 2018 в 13:58, просмотров: 975, комментариев: 6


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
03 ноября 2018 в 16:20
Второе интервью с Болотновой за сутки. Позитивный человек, приятно послушать и почитать
Швондер
не нравится
03 ноября 2018 в 17:30
Это ее выперли из нефтяника? Молодец богданов. И северсталь и болотнову одним пинком
Ринат Кадыров Швондер
не нравится
03 ноября 2018 в 18:43
Хозяин барин
Ринат Кадыров Швондер
не нравится
03 ноября 2018 в 18:44
и чего возмущаться, разве у нее родители в СНГ работают или есть татарские корни?
альберт леонов
не нравится
04 ноября 2018 в 08:51
Красиво говорить, когда оторван от реальности, хорошо! Другое дело не слова а реальная жизнь, та, встречающая нас за порогом квартиры. Та, абсолютно другая нежеле представлении иллюзорной.
Сергей Б
не нравится
04 ноября 2018 в 17:34
Болотнова, единственный человек в предпраздничном выступлении, кто адекватно трактует понимание народного единства – «Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян». И… «Все праздники, которые проходят на нашей площадке, направлены на объединение посредством культуры и искусства – того вечного, бесконфликтного, незыблемого, что есть у каждой нации» – и этот тоже, раз уж он случился. Что же в этом плохого?

В отличии от поздравлений представителей истеблишмента, которые все как один лицемерно призывают объединяться, чтобы самоотверженно трудиться на благо истеблишмента.

Красноярова так вообще призывает народы к самопожертвованию ради ее личного процветания – нам хлеба не надо работу давай.

Господин Юркин заявил, что, «Этот день – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость!». Полное кощунство в отношении большинства россиян, чьи предки отстаивали независимость и которые в собственной стране оказались в положении рабов.

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