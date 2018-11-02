Пятёрка по литературе. Русские сказки, английские трагедии и экскурс в красоту — топ книг от актрисы театра «Пацаны» Дарьи Дзюненко

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем горожан об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает актриса независимого молодежного театра «Пацаны» Дарья Дзюненко:



1. Александр Афанасьев. Народные русские сказки

«Это первое фундаментальное собрание подлинных русских народных сказок (почти 600 текстов), собранных и изданных фольклористом, историком Александром Николаевичем Афанасьевым. В печатном виде у меня лишь II книга из трехтомника, датированная 1957 годом. Она для меня особенно ценна, потому что досталась от бабушки с дедушкой.

Особое удовольствие — расшифровывать сказочные образы, в которых запечатлены сокровенные знания народа. Это как путешествие внутрь себя, к истокам. Понять символику и сюжеты сказок мне помогают исследовательские труды А.Н. Афанасьева, В.Я. Проппа и других ученых».

2. Уильям Шекспир. Драматургия

«Двухтомник Шекспира — первое из зарубежной литературы, что я прочла вне школьной программы по своему желанию от корки до корки. Этот интерес появился благодаря маме, посвящающей папе сонеты Шекспира и подарившей мне кассету с мультипликационными фильмами, по которым я уже в пятом классе знала сюжеты вечно актуальных трагедий и комедий: «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь»...

Удивителен гений Шекспира: сколько тайн и вопросов вокруг его личности и как многогранны его истории, сюжеты, которые из года в год продолжают ставиться в театрах по всему миру и при этом звучат злободневно и понятно».

3. Книги по возрастной психологии

«Когда мы с мужем стали родителями, мы остро почувствовали нехватку знаний: что делать-то вообще, почему малышка плачет, как ей помочь? С опорой на детскую психологию мы учимся понимать нашу доченьку — и начинаем лучше понимать себя; пробуем искать разные варианты решения новых и всегда сложных задач в периоды детских кризисов — и развиваем эмпатию и гибкость; помогаем ей овладевать новыми умениями — и сами развиваемся, становясь более честными и принимающими.

Список авторов, у которых мы находили и продолжаем находить ответы, постигая мир нашей дочери и себя: Д.Б. Эльконин, Л.Ф. Обухова, Е.Е. Сапогова, Ю.Б. Гиппенрейтер, О. Валяева и другие».

4. Мария Кнебель. «Поэзия педагогики»

«В своей книге актриса, режиссер Мария Осиповна рассказывает о преподавании в ГИТИСе (от периода вступительных экзаменов до выпускных спектаклей). Она подробно описывает занятия, ключевые диалоги со студентами, помогающие более точному пониманию художественных произведений и воплощению их на сцене. Трогает и располагает, что М. Кнебель искренне сорадуется новым открытиям, удачам учеников и честно признается в шумном провале на сцене. Также в «Поэзии…» она рассказывает о наблюдениях и уроках своих учителей: М.А. Чехова, К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко и А.Д. Попова».

5. Умберто Эко. «История красоты»

«Эта книга — экскурс в многовековую историю представлений о красоте. Итальянский философ, писатель, прежде всего, пытается понять, что и почему в разные периоды считалось прекрасным (от Венеры Виллендорфской — 11-сантиметровой статуэтки из известняка XXX тысячелетия до н.э. — до Моники Беллуччи). Для меня это магически притягательная книга: к ней хочется возвращаться вновь и вновь, в ней я ищу и новые образы, и смыслы.

После выхода в печать «Истории красоты», У. Эко опубликовал «Историю уродства», в которой показана и объяснена эволюция безобразного (от сатира и Медузы Древней Греции до Мэрилина Мэнсона) — тоже очень интересный и захватывающий труд».