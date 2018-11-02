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Самые востребованные специалисты в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Бонус: минимальные и максимальные зарплаты по каждой вакансии

primorye24.ru
primorye24.ru

Югра занимает четвертое место в рейтинге регионов с самыми низкими показателями безработицы — 2,3%. Согласно информации Сургутского ЦЗН, на 3 октября этого года уровень регистрируемой безработицы в городе составляет 0,11%. На одного зарегистрированного безработного приходится пять вакансий.

СИА-ПРЕСС представляет вам рейтинг наиболее востребованных вакансий, заявленных работодателями в Сургутский ЦЗН с января по сентябрь этого года.

10 место. Мастер

К сожалению, в информации от Сургутского ЦЗН не указывается, в какую именно отрасль требуются мастера. Но таких заявок от организаций в учреждение поступило 52.

Минимальная предлагаемая зарплата — 44 462,40 руб., а максимальная — 152 000.

9 место. Повар

58 заявок от работодателей потупило в ЦЗН на поиск поваров. Кандидатам предлагают зарплаты от 25 261,10 до 45 000 рублей.

8 место. Облицовщик-плиточник

Облицовщиков-плиточников искали за девять месяцев этого года 75 раз. Причем все работодатели Сургута предлагают одну и ту же зарплату — 25 тысяч рублей.

7 место. Полицейский

100 заявок от местного УМВД поступило в ЦЗН на поиск полицейских. Причем ведомство ищет кандидатов моложе 35 лет. По последним данным, опубликованным в группе УМВД Сургута, открыты следующие вакансии: оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков; оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции; участковый; следователь; дознаватель; полицейский ППС и инспектор ДПС.

Зарплата от 35 тысяч рублей, растет в зависимости от выслуги лет.

6 место. Каменщик

24 779,5 — 25 000 рублей готовы платить местные работодатели людям, имеющим профессию «каменщик». А таких в городе, по данным ЦЗН, требуется 101 специалист.

5 место. Штукатур

120 заявок от разных компаний Сургута поступило в центр занятости за девять месяцев этого года на поиск штукатуров. Этому работнику, без которого, отметим, не обходится ни одна стройка или ремонт, готовы платить всего 24 800 — 25 000 рублей. Может, чтобы кандидат нашелся, все же стоит повысить оплату труда?

4 место. Врач

По данным депздрава Югры, в прошлом году округ нуждался почти в 2,5 тысячах врачей разных специальностей. Поэтому не удивительно, что в Сургуте в этом году центром занятости было зафиксировано 135 заявок на поиск подходящих кандидатов. Платить медикам готовы минимум 41 475,65 рублей, а максимум — 85 653 рублей.

3 место. Инженер

С инженерами, как и с мастерами, не известно в какие отрасли требуется специалисты. Поэтому даем только факты: 169 заявок от компаний с января по сентябрь. Минимальная з/п 38 124,10 рублей, максимальная — 82 тысячи.

2 место. Водитель автомобиля

В 239 заявках от городских компаний, как пояснили СИА-ПРЕСС в центре занятости, собраны воедино не только вакансии именно водителей, но и таксистов. Минимальная зафиксированная обещанная зарплата — 37 931,56 рублей. Верхняя граница — 71 400.

1 место. Рабочий по благоустройству населенных пунктов

Целых 2 530 вакансий «рабочий по благоустройству населенных пунктов» заявили в местный центр занятости сургутские работодатели. Отметим, что работа предполагается для подростков, занятость временная и на неполный день. Поэтому и отплата труда небольшая — от 7 386,33 рублей и до 11 200.

Для справки:

24558,6 рублей — минимальный размер оплаты труда, который должны получать сургутяне, имеющие процентную надбавку к зарплате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в полном объеме (50%).

По данным Росстата в мае средний заработок в Югре составил 78,1 тысяч рублей.

По статистике Trud.com, наиболее высокооплачиваемой отраслью в Югре является ЖКХ (средняя з/п 63 250 руб), затем идут строительство (57 167 руб) и производство (54 500 руб).


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Сегодня в 14:44, просмотров: 285, комментариев: 1


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Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 17:15
> наиболее высокооплачиваемой отраслью в Югре является ЖКХ
Ну понятно, что бы нефть качать вкалывать нужно, а что бы бабки с населения стричь, особого ума не требуется.

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