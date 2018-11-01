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​До пенсии бы успеть

Работники госучреждений Югры просят правительство округа выделять больше средств на жилищные субсидии для них

В редакцию информационного портала СИА-ПРЕСС обратилась жительница Нижневартовска, представляющая инициативную группу лиц — работников государственных учреждений округа, которые стоят в очереди на получение субсидии для улучшения жилищных условий.

Вартовчанка рассказала, что в определенное время субсидии госработникам не выделялись, а очередность получения была сформирована некорректно. СИА-ПРЕСС разбирался в ситуации.

Год году рознь

По словам Натальи, данная госпрограмма изначально была создана и запущена в помощь той категории бюджетных работников Югры, кто на свою заработную плату не может позволить себе обеспечить в полном объеме покупку единственного жилья. Но с момента запуска программы, субсидии выделяются в крайне ограниченном количестве: «В очереди стоят более трех тысяч человек. И если считать, что в среднем в год по всему округу выделяются средства для 40-60 участников, можно говорить о том, что часть работников с таким финансированием дождутся субсидии только к пенсии, а часть не дождется совсем, выплатив ипотеки своими силами».

В департаменте строительства Югры нам сообщили, что в очереди на 10 октября этого года значится 3 254 семьи работников окружных госучреждений. Из них, например, 1 103 участника из Ханты-Мансийска, 947 сургутян, 437 жителей Нижневартовска и более 100 жителей Нефтеюганска и Нефтеюганского района.

В 2011 году на субсидии для этой категории граждан была выделена максимальная сумма — 370,6 млн рублей (для 358 семей). В 2015 году — всего 37,5 млн рублей (30 семей), а в 2014 году финансирование вообще не осуществлялось.

В этом году, по данным на 29 октября, выделено 79,6 млн рублей, данной суммы хватило на 54 очередника. Также в октябре были дополнительно распределены 158 млн рублей, что позволит до конца текущего года улучшить жилищные условия еще ста семей (поставленных на учет еще до октября 2011 года!)

Год Объем средств бюджета округа, направленных на предоставление субсидий, млн. рублей Количество семей, получивших субсидии
2011 370,6 358
2012 114,7 110
2013 74,6 63
2015 37,5 30
2016 148,7 125
2017 84,2 57
2018 (по состоянию на 29.10.2018) 79,6 54
Всего: 909,9 797

Может, не дошли?

В разное время в городах Югры госработники-очередники выходили на одиночные и массовые пикеты и митинги с вопросом: где же обещанные субсидии. Свои лица пикетирующие предусмотрительно прикрывали очками или плакатами.

«Мы не можем жаловаться в открытую, писать письма. Потому что никто не хочет лишиться работы, — рассказывает Наталья. — Но у нас есть информация, что в 2015 и 2016 годах никто из работников бюджетных учреждений не получил субсидии, хотя по отчетам чиновников средства были выделены. Мы проводили свой опрос среди очередников».

Департамент строительства Югры эту информацию опроверг, сообщив, что в 2015-2016 годах деньги были выделены и освоены. Спорить не будем, но, если кто-то из наших читателей вошел в список счастливчиков, получивших субсидию в указанный период, мы будем рады обратной связи.

Купить нельзя ждать

«Я встала в очередь в 2013 году. Мы купили квартиру в ипотеку, с ежемесячным платежом более 40 тысяч рублей, — говорит Наталья. — Если бы мы знали, что будем ждать субсидию так долго, мы бы взяли другое жилье — на вторичке и меньшей площади. Сейчас я в отпуске по уходу за ребенком, поэтому семье пришлось съехать к маме, чтобы сдавать квартиру и продолжить оплачивать ипотеку».

И такая ситуация, по словам нашей читательницы, не только у ее семьи — почти половина очередников также приобрели жилье, рассчитывая на обещанную округом помощь в виде субсидий, а получить ее не могут уже много лет.

«В общем списке половина — «мертвые души»: они стоят в очереди, но не покупают квартиры. Мы просили чиновников, чтобы они изменили схему определения первоочередности получения субсидии, отфильтровали списки и сначала выдавали средства тем, кто уже купил себе жилье. Ведь переплата банкам по процентам огромна, стоимость квадратного метра приобретенного жилья завышена в 1,5-2 раза по сравнению с жильем, приобретаемым на вторичном рынке, которое не проходило по госпрограммам», — рассказывает вартовчанка.

По данным, которые получил корреспондент СИА-ПРЕСС от окружного депстроительства, на данный момент из 3 254 госработников, ждущих субсидию, 1459 (44,8 процента) уже совершили сделки по приобретению жилья. Несмотря на это, менять принцип очередности по дате регистрации заявления на какой-то другой никто не планирует.

Будут ли изменения?

На 2019 и 2020 годы на предоставление субсидий участникам программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм и мероприятий» планируется выделять ежегодно по 94,2 млн рублей. Распределение средств между разными категориями югорчан (очередники, балочники, бюджетники), будет осуществляется пропорционально их количеству в списке. По предварительным подсчетам и в 2019 и в 2020 году субсидии получат максимум по 45 госработников. Но не исключается вливание дополнительных средств, как, например, в этом году.

Хотя ждать, что ситуация с этими субсидиями кардинально улучшится, исходя из ответа чиновников, не стоит. Ведь финансирование программ по обеспечению жильем жителей Югры до 2030 года осуществляется «исходя из возможности бюджета округа с учетом интересов всех категорий участников программы (молодых семей, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, очередников, балочников, бюджетников, многодетных семей и так далее». А таких немало.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 155, комментариев: 0


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