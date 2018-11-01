На языке спорта

Снег в Сургуте выпал лишь на днях, но это нисколько не мешает воспитанникам секции сноубординга готовиться к стартовому сезону. Чтобы уверенно встать на доску зимой, им круглый год необходимо поддерживать хорошую физическую подготовку и постоянное развивать координацию.

Упражнения пока не всем даются легко, но ребята изо всех сил стараются не отставать на километровом кроссе и выполнять «ласточку», не потеряв при этом равновесия. К счастью, юным спортсменам здесь есть, на кого равняться.

Анастасия Рябинина – особая ученица клуба, и отнюдь не потому, что выступает в категории слабослышащих спортсменов. В свои девятнадцать лет девушка уже дважды серебряная чемпионка страны и бронзовая призерка чемпионата мира. Останавливаться на достигнутом она не собирается. Сейчас главная ее цель – достойно выступить на Сурдлимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2019 году. Тренер Насти – Александр Колотович поделился тонкостями сурдлимпийского сноубординга.

— Александр, расскажите, как вы сами пришли в сноуборд, и с чего началась ваша тренерская деятельность

— Я окончил Омский институт физической культуры и спорта по специальности «биатлон». Со сноубордом познакомился уже после переезда в Сургут, когда работал инструктором на горнолыжном комплексе «Каменный мыс». А девять лет назад стал тренером в спортшколе «Кедр», где и набрал своих первых сноубордистов. Можно сказать, что мы учились всему вместе, поэтапно осваивая нюансы этого непростого вида спорта.

— Пришлось ли проходить специальные курсы для работы с слабослышащими спортсменами?

— Конечно, для обучений детей с ограниченными возможностями здоровья, требуется определенная переподготовка. Я проходил курсы по адаптивной физкультуре, чтобы в процессе тренировок учитывать некоторые физические особенности своих учеников. А вот язык жестов, который необходим для общения с ребятами, изучался мной уже во время занятий.

— На базе сургутского центра адаптивного спорта часто проводятся так называемые включенные тренировки. Ваши ученики тоже занимаются совместно?

— Я абсолютно не сторонник разделения здоровых и слабослышащих спортсменов. Все мы живем на одной планете и должны уметь взаимодействовать друг с другом. На сегодняшний день у меня тренируются две спортсменки с нарушение слуха – это Настя Рябинина и Маша Подоровская. Девочки занимаются наравне с другими ребятами, общаются, чему-то учатся у них, но многому учат и сами. Такая практика позволяет улучшить психологическое состояние спортсменов, а это играет ключевую роль в сноубординге.

— В освоение сноуборда у слабослышащих ребят возникают сложности?

— Конечно, сурдлимпийцы не могут выступать на одном уровне со здоровыми сноубордистами в силу менее развитой координации. Однако во время тренировочного процесса эта разница неощутима. Часто такие дети достигают даже больших успехов, чем люди с хорошим слухом. Несмотря на физические недостатки, они обладают исключительной силой духа и стремлением развиваться. Единственная сложность состоит в общение между тренером и спортсменом, но это уже моя задача как педагога – донести информацию каждому ученику.

— Как вы оцениваете уровень развития адаптивного спорта в городе и регионе?

— На мой взгляд, адаптивный спорт в Югре – это пример того, как необходимо организовывать среду, доступную для каждого. Наши ребята имеют возможность выезжать на тренировочные сборы и соревнования, где успешно конкурируют с представителями не только России, но и других стран. В этом большая заслуга Центра адаптивного спорта Югры и его директора — Михаила Вторушина. Это человек, всегда вникающий в нужды и заботы учеников, благодаря чему мы имеем очень качественную подготовку спортсменов.

— Что, на ваш взгляд, дает ребенку занятие спортом?

— Занятия спортом для меня не ограничивается одним лишь улучшением физических качеств. Это средство, позволяющее бороться с повседневными трудностями, уверенно чувствовать себя в учебе, работе и даже семейном быту. Спорт ведь во многом похож на маленькую концентрированную модель всей жизни со своими успехами и порой — неудачами.