​Великое переселение по-сургутски

После тревожной сентябрьской рабочей сессии сургутской думы, когда важные для города вопросы оказались в подвешенном состоянии, итоги работы депутатов в октябре внушают уже больший оптимизм.

Переселение из ветхого и аварийного жилья в Сургуте в этом году все-таки начнется

В прошлом месяце в думе города обсуждали катастрофическую ситуацию с переселением жителей Сургута из ветхого и аварийного жилья. Вкратце: цена, за которую муниципалитет покупает у застройщиков подходящие квартиры для программы переселения, ниже рыночной, что не устраивает девелоперов. Это приводит к недостатку квадратных метров для людей, которые ждут своей очереди для переезда из непригодных для проживания домов. Однако в октябре ситуация, похоже, сдвинулась с мертвой точки – в бюджет пришли дополнительные 500 миллионов рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Однако вопросы у населения все еще остаются.

«Администрация была вынуждена перенести сроки расселения людей на неопределенный срок. Если раньше человек знал, когда он переедет в нормальную квартиру, то из-за срыва конкурсов на покупку необходимых квадратных метров наступила неопределенность. Но с получением дополнительного финансирования из округа администрация города должна успеть провести аукционы на покупку квартир до конца года и распределить жилье среди очередников,– объяснила председатель думы Надежда Красноярова.

До конца года в сургутской администрации планируют распределить порядка 480 квартир среди жильцов ветхих и аварийных домов. Это касается и жителей поселка «Юность», которые уже неоднократно обращались в муниципальную администрацию и к городским депутатам.

В Сургуте могут появиться «квартальные инспекторы». Они будут фиксировать нарушения правил благоустройства в тех районах, в которых живут сами

В октябре в сургутской думе принимали отчет контрольного управления администрации города. И если итогами работы чиновников за девять месяцев 2018 года депутаты в целом остались довольны, то вот принципы их проверок вызвали вопросы. Сейчас сотрудники управления раз в квартал осматривают городские улицы и дворы на предмет нарушения правил благоустройства (незаконная реклама и торговля, мусор возле магазинов и ларьков, нарушение парковки и так далее). В сургутской думе предложили перенять опыт Тюмени, где действуют так называемые «квартальные инспекторы». Обычно это муниципальные служащие, которые за прибавку к зарплате осматривают район, в котором живут, фиксируют нарушения и сообщают о них в городскую администрацию. Такой же порядок можно внедрить и в Сургуте, решили депутаты и предложили передать эти функции работникам муниципального учреждения «Наш город».

В думе разгорелся спор из-за частного сектора в районе «Тюменьэнерго». Всему виной шиномонтажная мастерская

Во время работы постоянного комитета по нормотворчеству, информационной политики и правопорядку сургутской думы один из вопросов касался частного сектора в районе «Тюменьэнерго». Там в одном из домов работает шиномонтажная мастерская. По мнению депутатов, такой вид бизнеса в этом районе является незаконным и представляет экологическую угрозу. Здесь дума столкнулась с конфликтом между общественной безопасностью и правом распоряжения своей частной собственностью.

«Мнение депутатов разделилось. С одной стороны, рядом с шиномонтажной мастерской находятся места общего пользования, где гуляют люди с детьми, поэтому этот объект надо привести в соответствие с нормами экологии и безопасности. Может быть, предложить человеку выкупить какой-то земельный участок для ведения его бизнеса. С другой стороны, это его частная собственность и он, вроде как, может делать там, что хочет. Формально закон он не нарушает, при условии наличия у него разрешения на такой вид деятельность», – выразил свое мнение депутат Валерий Голодюк.

В итоге дискуссия об одной шиномонтажной мастерской вылилась в рассуждение о будущем всего частного сектора в районе «Тюменьэнерго». О том, что этой территории требуется комплексный план развития. Предполагалось, что найдется инвестор, который выкупит участки у собственников и построит здесь социальные объекты. Но желающих вкладываться в эту территорию пока нет. Возможно, виной всему цены на землю – по некоторой информации за отдельные участки владельцы якобы просят 50 миллионов рублей.