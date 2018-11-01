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Керченский Колумбайн: кто виноват и что делать?

Интернет с оружием тут ни при чем. В середине 80-х годов юноша с ружьем пришел в школу, чтобы убить одноклассника, который над ним издевался. И убил

Массовое убийство в Керчи шокировало россиян. Стали выдвигаться различные версии о мотивах, которые толкнули подростка к такому шагу, в обществе возникла дискуссия о том, что нужно сделать для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Что касается причин, то здесь все непросто. Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в политехническом керченском колледже, рассказывал своей подруге о планах «устроить Колумбайн», однако девушка ему не поверила. Об этом она рассказала в интервью журналистам KP.Ru. По ее словам, их обоих недолюбливали однокурсники. Росляков считал, что окружающие его ненавидят, говорил о «злых преподах».

Справка:

Массовое убийство в школе «Колумбайн» — спланированное нападение двух учеников старших классов на остальных учеников и персонал этой школы, совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие ранили 36 человек, из них 13 — смертельно. После этого оба нападавших покончили жизнь самоубийством, застрелившись.

Юрий М. — ровесник Рослякова – рассказал, что родители убийцы больше 10 лет состояли в церкви «Свидетелей Иеговы» (в прошлом году Верховный суд запретил ее деятельность в РФ, организация признана экстремистской).

Возможно, у Рослякова были психические отклонения. Тогда как он получил разрешение на оружие? Может, это такой способ самоубийства, или он хотел славы Герострата?..

За комментарием мы обратились к руководителю психологический службы СурГПУ Галине Верхоглядовой:

«Что подтолкнуло человека к такому ужасному поступку: несчастная любовь, буллинг в колледже, межличностные конфликты или психические нарушения? Доподлинно это неизвестно и, возможно, так и останется невыясненным. Однако какими бы ни были причины, наверняка были внешние проявления в поведении, поступках, словах этого человека, которые явно или косвенно указывали на неблагополучие, вызывали сомнения в его адекватности.

К таким признакам можно отнести демонстративную или скрытую агрессию, вспышки гнева, навязчивые состояния, отчужденность от реальности, внезапную десоциализацию.

Окажись рядом неравнодушный, кто забил бы тревогу, обратил внимание специалистов, педагогов, врачей, возможно, трагедии можно было бы избежать. Я не призываю подозревать всех и каждого в каких-то нарушениях, а прошу быть внимательными к близким окружающим вас людям, иногда просто возможность высказаться, интерес и дружеская поддержка могут исправить многое».

Задача - защитить. Вопрос - от чего?

Что ж, давайте обсудим предложения. Прежде всего, по мнению специалистов, необходимо создать позитивную школьную среду, которая защищает всех учащихся и взрослых от издевательств, дискриминации, домогательств и нападений. Для этого, в частности, предлагается сократить практику дисциплинарных наказаний учеников и закрепить за школами профессиональных психологов и психиатров, которые будут противодействовать издевательствам и травле и выявлять склонных к насилию лиц.

После расстрела многие стали говорить об ужесточении контроля за обращением с оружием и взрывчатыми веществами, об усилении охраны образовательных учреждений, о блокировке интернет-ресурсов, пропагандирующих экстремизм и насилие. Вновь загремели обвинения в сторону Запада (ведь там все началось), массовой культуры вообще и пр.

Но где гарантия того, что мальчики и девочки, которых травят в школе, не захотят прервать издевательства таким же способом? Как говорил Жванецкий, «может, что-то в консерватории подправить?»

И интернет с оружием тут ни при чем. В середине 80-х годов был случай. Юноша с ружьем пришел в школу, чтобы убить одноклассника, который над ним издевался. И убил. Тогда не было ни интернета, ни пособий по изготовлению взрывных устройств, ни сообществ имени Колумбайна. А был мальчик, которого травил одноклассник.

Вызываю огонь на себя

Однако и вставать на сторону тех, кто кричит о деградации нашего общества, о том, что потеряны нравственные ориентиры, я не собираюсь. В городе-герое Керчи были современные герои, мученики, что теперь становится очевидным. Мученики, потому что они исполнили главную заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».Так, во время стрельбы в колледже помешать нападающему Владиславу Рослякову пытался преподаватель информатики Александр Моисеенко. В результате мужчина погиб.

Информационное агентство ТАСС рассказывает со ссылкой на студента техникума Артура Колесника о мужественной смерти четверых первокурсников, которые отвлекли внимание стрелка от пробегавших за его спиной девочек. «Когда началась эта трагедия, ребята стали забрасывать его камнями, потому что за его спиной отходили другие дети, группы преимущественно девочек, — рассказал очевидец. — Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся. И все вчетвером погибли».

Женщина-педагог защищала детей, не пускала убийцу в аудиторию, преграждала ему путь.

Нет, российское общество не испорчено. В нем есть нравственные силы, есть добро. Есть герои. И таких, конечно, несравнимо больше, чем отморозков. Но то, что подросткам порой не хватает теплоты, внимания в образовательных учреждениях – это факт.

Если разбить зеркало, мир не поменяется

Часто в студенческих группах провожу модерационный семинар по целеполаганию. Одна из важнейших причин, почему юноши и девушки посещают наш университет, – общение. Человек – животное социальное (с Ницше трудно спорить). Человек не может жить один. Но подлинное общение – это не склоки, не выяснение отношений, не «Дом-2». Оно предполагает взаимопонимание, поддержку, возможность выразить себя. А теперь зададимся вопросом: «Всегда ли школы, ссузы и вузы такую возможность детям предоставляют?» Ответ очевиден: когда в учебных учреждениях зачастую не учат и не воспитывают, а оказывают «образовательные услуги», появление стрелков, подобных креченскому, отчасти объяснимо. Как объяснима и «Памятка для родителей первоклассников», не так давно всколыхнувшая педагогическую общественность.

Напомню, что составители памятки бездумно называют школу «авторитарной структурой» и призывают родителей первоклассников не дожидаться, что их чада полюбят учителя в начальной школе и что детям будет комфортно и приятно учиться в данных учебных заведениях. Совершенно очевидно, что авторы вряд ли способны воспитать чутких, нравственных, способных созидать граждан России.

Но ведь эта памятка – наше отражение в зеркале действительности, а «на зеркало неча пенять», как говорил Н.В. Гоголь. Можно зеркало разбить, но ничего не поменяется в мире. А можно поменять себя. Изменить отношение к людям.


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31 октября 2018 в 16:35, просмотров: 985, комментариев: 57


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
01 ноября 2018 в 09:07
Когда провалена полностью работа с молодёжью, можно, даже получается найти оправдание. Разрешат и способствуя развитию молодого человека, убирая рамки, которые ограничивают определённому поведению, способствует развитию агрессии и ощущения вседозволенности и безнаказанности. Когда поменяются понятия свободы на вседозволенности, молодёжь начинает тестировать общество своей агрессией. Этим пользуются определённые как политические, так и террористические силы. Когда же государство начинает применять меры силового воздействия, то раздаётся плач "ярославны" : Они же Дети! И под этот многоголосый вой, молодые чувствуют поддержку и начинают ещё более агрессивно себя вести. Так по отношению к молодому уму используют новые социальные и психологические технологии, когда им говорят что им все можно, они и есть народ! Добавив маленько наркоты, получим то что имеем!
Работать надо с молодёжью, а не самоустраняться. Нечего все валить на школу и детский сад. Сами родители должны воспитывать детей а не пепепоручать другим. Хотя как говориться можно посмотреть как мать воспитывает свое чадо, что бы понять как её саму воспитывали родители
Евгений Шепелев альберт леонов
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01 ноября 2018 в 09:40
Отлично сказано!
Моби альберт леонов
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01 ноября 2018 в 09:44
О боже, да не лезьте вы со своей совковой «работой с молодежью» к молодежи. Молодежь сама прекрасно разбирается, что плохо и что хорошо.
Кстати, не подскажешь, чему-там учат в нынешней «работе с молодежью» типа «юнармии»? Не стрелялкам ли?
444 альберт леонов
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01 ноября 2018 в 11:14
Да, трудно вам с молодежью. Ей фиг объяснишь, что дважды два не четыре, а не 146, как по телеку говорят. Вот старперам, принимающим всю телевизионную пропагандистскую ложь за чистую монету, только и остается, что сильно удивляться, когда и молодежь в том числе выходит на улицы с требованием честных свободных выборов и борьбы с открытой коррупцией в путинском правительстве. Эти-то принюхались-привыкли, что ими воры, циничные подлецы и лжецы правят во веки веков.
Не забудьте Путина своего в гланды лабызнуть за политику в сфере образования, целенаправленно проводившуюся им все 18 лет своего безраздельного властвования.
Евгений Шепелев 444
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01 ноября 2018 в 13:21
Донаты Навальному не забыл заслать? Человек тонкой душевной организации, ну не может он больше месяца в Рашке находиться. Скоро новый год, опять семью в Европу повезет или в США, а цены сами знаете на каникулы какие. Просьба удвоить донаты, по братски)))
444 Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 13:50
Донаты Навального это да! Миллиарды золотовские-медведевские-ролдугинские из бюджета ворованные, конечно, ерунда. Вот копейки Навального добровольно собранные это ужас-ужас. А с корнем вырванные из бюджета миллиарды путинских дружков, которые власть в стране навсегда захватили - тьфу и растереть. Я же говорю, трудно вам с молодежью, которая эту вашу демагогию на дух не переносит. То ли дело со старперами, вечно кланяющимися ворам и кровопийцам в стране, которую вы презрительно "рашкой" кличите.
Ты бы посидел сначала в тюрьме пару месяцев ни за что, потом уж про чужой отдых разглагольствовал. Тем более на сайте Сургута, в котором отдыхом за границей никого не удивишь.
Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 14:09
"Вот копейки Навального добровольно собранные это ужас-ужас" ужас-нет, дикий хохотач-да. Тужитесь, пыжитесь, а взлететь только у Лехи и его семьи получается.

"в тюрьме пару месяцев ни за что" а там все такие, покажи хоть одного зека, который скажет что отсидел за что-то?
444 Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 14:31
Именно ваше нежелание говорить о бюджетных миллиардах, разворовываемых путинскими дружками, о захвате власти путинской камарильей во веки веков, об отмене выборов и референдумов, о цензуре, произволе и беззаконии, о лишении граждан России элементарных гарантированных Конституцией прав молодежь в первую очередь и возмущает до глубины души. А вы с альбертом удивляетесь, что это они выходят протестовать против лжи, воровства и беспредела, когда старички по домам сидят все в "божьей росе" да утираются. Несете что-то про "Леху", когда дети-внуки путинские-золотовские-чемезовские-рогозинские-бортниковские Россию на части рвут. Глупо ужасно.
Едкий Шнырь Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 14:42
444 - типичный либераст, которому все в России плохо. "Странная вещь – русский либерал. Это единственный человек в мире, который ненавидит и бьёт свою мать, свою землю. И малейшая её ошибка — он начинает хохотать, потирать потные ручонки, дико радуется по этому поводу, забывая, что это его мать."
Евгений Шепелев Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 14:51
Совершенно верно! И вобще либерал должен быть терпимым к мнению других людей. Российский же либерал будет с пеной у рта доказывать что его мнение правильное, а кто не согласен-быдло и ватник. По задору и напористости эти ребята фору нацикам могут дать. Либераст-правильное название!
Евгений Шепелев 444
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01 ноября 2018 в 14:53
"дети-внуки путинские-золотовские-чемезовские-рогозинские-бортниковские Россию на части рвут. Глупо ужасно" Когда рвут недостойные-плохо, а если достойные начнут рвать, норм? За это же топите?
Едкий Шнырь Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 14:53
Тогда лучше я буду Ватником. Эй, 444 и еже с ними! Давай, наваливай гуано в комментах. Пройдись еще по нику моему, ни разу не нюхавший баланды знаток шени
Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 14:57
В догонку. Не мое, но в точку "Если бы интеллектуалы заняли место руководителей общества, стало бы много хуже, ибо у них нет чувства реальности, здравого смысла. Для них их словеса важнее реальных законов и тенденций общественных процессов. Психологический принцип интеллектуалов таков: мы могли бы организовать всё наилучшим образом, но нам не дают. А фактическое положение таково: они могли бы организовать жизнь наилучшим образом лишь при наличии условий, которые практически неосуществимы, и потому они не способны действовать даже на уровне презираемых ими лидеров общества. Фактические руководители подчиняются потоку жизни, и потому они хоть что-то делают. Интеллектуалы недовольны тем, что поток жизни им неподвластен. Они его считают неправильным. Они опасны, ибо выглядят умными, будучи на самом деле профессионально изощрёнными глупцами."
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 15:05
А чье, если не ваше?
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 15:09
Александр Александрович Зиновьев
444 Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 15:11
Именно вы готовы болтать о Навальном и его добровольно пожертвованных копейках, потому что вам за бюджетный счет нельзя и слова сказать об открыто разворовываемых дружками путина миллиардах.
За меня не выдумывайте. Когда воруют миллиардами плохо. Кто бы ни был тот вор. И в тысячу раз хуже, когда власть в стране захвачена неподконтрольной народу бандой воров, решивших править Россией вечно.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 15:15
Мои паранойя и шизофрения в один голос твердят, что Навальный- проект так Вами ненавистной власти, который позволяет спускать пар таким как Вы, ну и еще всякие пиндосии и гейропы доить - денежка откуда-то поступает на отдыхи, адвокатов и прочее.
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 15:23
Я и говорю, что ни слова о миллиардах золотовских-медведевских-ролдугинских, из бюджета ворованных, вы за бюджетный счет из себя не выдавите. Не разрешается вам за деньги любимой властью. Тут вами же называемые "лощеными" морды страну открыто грабить собрались до скончания веков, а вам все "гейропа" покоя не дает. Вот молодежь этот ваш заунывный бред и выводит на улицу.
Евгений Шепелев 444
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01 ноября 2018 в 16:07
"Когда воруют миллиардами плохо. Кто бы ни был тот вор." Суд доказал вину Навального по делу Кировлеса, а вы в ответ "Вывсёврети", ФБК скинул в ютюб видео замков с каментами, которые вы восприняли как аксиому. Как так?
Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 16:10
"ни слова о миллиардах золотовских-медведевских-ролдугинских, из бюджета ворованных" если будут ходорковские-навальновские-яшинские вам легче станет?
Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 16:13
Ходорковский кстати - талантище, жертву режима так играет, Безруков отдыхает.
444 Евгений Шепелев
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01 ноября 2018 в 16:45
Так не удивляйтесь, что молодежь от всего вашего циничного вранья выходит на улицы. Тем более, когда Навальный, ни копейки не получивший от Кировлеса, осужден, а патентованные путинские воры миллиардеры не то что не под следствием, но правят страной уже не первое десятилетие и демонстративно собрались править ею вечно.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 16:56
Какая молодежь? Та что была на митингах - 16-летние с айфонами, кричащие что все плохо? Не удивлюсь, что эта молодежь пошла на митинги за деньги - как было на не к ночи помянутом майдане.
Dylan
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01 ноября 2018 в 17:03
Спасибо Виктору Гаврилову за очень точное и взвешенное рассуждение по теме, хоть один человек назвал вещи своими именами, без маразма и истерик. Подростка довели издевательствами, он взял в руки ружьё. Таким образом, эта проблема лежит в плоскости социальных отношений, а не влияния запада, интернета, Марса и иже с ними. Очень приятно было читать, нежели какого-нибудь губернатора Архангельской области Орлова, у которого оппозиция виновата и надо вовлекать куда-то там молодежь. То комсомол, то юнармия, то казачество, то рпц - оставьте уже детей в покое со своей заскорузлостью, дайте им самим свой путь выбрать.
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 17:04
Так это у вас карма такая под разными никами "не удивляться" всему, что несет пропаганда, прикрывающая своей ложью властных воров-узурпаторов.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 17:08
А что конкретно в моем комментарии Вас так зацепило - то, что я привел пример майдана? Так лично общался с некоторыми, кто там был. И они сами говорили о том, что вещами, что выдавались для сидения/стояния на майдане свои семьи обеспечили "работать на огороде пойдет". И что деньги за майдан платили - то же уже не секрет.
Едкий Шнырь Dylan
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01 ноября 2018 в 17:09
Хорошо. Давайте посмотрим на 90-е, когда ни комсомола, ни юнармии, ничего не было. Лично Вам хотелось бы встретиться в темном переулке с выросшими и самоопределившимися подростками? Заметьте, что именно силой подростки стараются решить свои проблемы (психология) .
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 17:21
Эта фенька и в 2014-м не особо проходила, а сейчас и подавно только уважаемым телезрителям можно втирать про "ужасный майдан", всеми силами прикрывая захвативших в России власть циничных путинских воров, о которых вы молчок.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 17:25
Хорошо. А что хорошего принес так любимый Вами майдан простым жителям Украины? Кроме роста тарифов, инфляции и прочих "радостей"?
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 17:34
А что хорошего приносят Путин и его воры миллиардеры кроме роста пенсионного возраста, тарифов, цен и прочих радостей, о которых вам говорить запрещено?
Dylan Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 17:43
Лично я с ними уже встречался, я был подростком в 90-е. Не надо пугать ежа голым задом. В 90-х далеко не все были гопниками, бандитами и наркоманами, очень много достойных людей из тех лет вышло, очень многих знаю лично.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 17:44
Обычная практика отвечать вопросом на вопрос? Хорошо. Начну Вам отвечать. Армия, точнее положение военных - престиж службы подняли, обеспечили жильем, стали выплачивать пенсии военным, которые позволяют им жить, а не существовать. Вот только криков про "нафига нам армия" не надо. Про престиж страны поднятый на международном уровне Вам говорить бесполезно.
Едкий Шнырь Dylan
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01 ноября 2018 в 17:47
Ну и как впечатления от встречи? Понравилось?
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 18:05
Это не вопросом на вопрос, это я, гражданин России, спросил вас, неуклюжего защитника путинской власти за бюджетный счет, о моей стране.
Нет, правда, неужели вы не видите, что вся эта демагогия ваша после циничного через колено повышения пенсионного возраста не работает уже? Что нынче восхвалять-защищать Путина с его ворами просто неприлично уже стало? Неужто совсем-совсем не понимаете? Мои соболезнования.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 18:14
Узбагойтесь гражданин 444. Что Вы за либерасты за зверьки такие, когда Вам говорят против шерсти - сразу начинаете приплетать бюджетные деньги, кровавую гебню и прочее. Вам убогим не понять, что есть люди, которые просто не разделяют Вашего мировоззрения. Владимир Семенович Высоцкий как-то сказал корреспондентам зарубежным "У меня есть претензии к моей стране и власти, но обсуждать их я с Вами не намерен". Вот под этим высказыванием поэта я готов подписаться, объясняя свою позицию всяким ....
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 18:15
Вы эти капитанам-майора-полковникам скажи, которые выжили в 1990-е. Только в глаза скажи. Я посмеюсь потом над тем, что от тебя останется.
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 18:21
А что, есть в России люди, которые разделяют ваше мировоззрение, мол, пусть путинские воры страну грабят и безнаказанно издеваются над русским народом до морковкина заговенья? Я таких не встречал.
Вы забыли упомянуть еще о полицаях, гебистах, которые так же в 35-40 лет на повышенную пенсию выходят, ну и о себе, о лживых пропагандистах, на которых бюджетных денег не жалеют. Не о поднятии же пенсионного возраста для всех остальных, увеличении тарифов, цен, налогов и урезании бюджетов вам говорить.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 18:29
То есть люди, которые сознательно, в 18 лет уходят в казармы - не заслуживают повышенной пенсии и раннего ухода на нее? Уберем с улиц полицию и другие органы - что будет? Ты же первый бежишь в полицию, если не дай Боги тебя ограбят? Еще и требовать будешь как "гражданин России".
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 18:30
А людей, что разделяют мое отношение к Родине - много. Видели мы либералов у власти в 1990-е. Или для тебя лучше нишая и униженная Россия? Тогда пора валить.
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 19:22
Нет людей, которые как вы считают, пусть путинские воры страну грабят и безнаказанно издеваются над русским народом до морковкина заговенья. Нет в России людей, разделяющих это ваше "отношение к Родине". Повывелись. Потому и приходится за деньги вас нанимать - толкать свою телевизионную лабуду под разными никами. Ну, и походя неуклюже лгать про "уберем с улиц полицию", телевизионных "либералов" и прочее, и прочее, ни слова не проронив про наворованные путинскими дружками бюджетные миллиарды. Не поймут никак, что после пенсионного путинского циничного выверта эта ваша лживая дрянь на людей не действует.
Ринат Кадыров
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01 ноября 2018 в 19:42
О, пластиночка про проплаченных путинских троллей пошла в ход. Расчехлился мурзилка, палишься
Едкий Шнырь Ринат Кадыров
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01 ноября 2018 в 19:48
Так они по себе людей судят. Сидят грантоеды и гадят на Родину. А как к ним приходят хмурые люди в штатском - сразу медвежья болезнь открывается
Dylan Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 20:00
Вполне хорошие впечатления. Адекватные люди, грамотные с критическим мышлением, без идеологического навоза в голове и псевдопатриотизма. "А людей, что разделяют мое отношение к Родине - много" Ваше отношение к Родине, судя по Вашим же комментариям, точно такое же как у царя Агамемнона к своей дочери.
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 20:05
Просто невозможно, как вы, защищать путинских воров бесплатно. Ну, не может психически нормального человека не воротить от этих (по-вашему же) лощеных морд, ворочающих наворованными миллиардами. От этого Золотова, которого вы не щадя живота своего защищаете, от Медведева с его имениями, от Ролдугина с чужими миллиардами. Ни одному комментатору на СИАПРЕСС в голову не взбредет их защищать. Хоть альберту леонову, хоть кому. Даже, по-моему, чисто инстинктивное первое желание при их виде может быть одно - плюнуть им в наглые рожи. Но вы можете и дальше нести свое ... под разными никами, товарищи, вытащенные из 2012-го года активными бюджетными вливаниями. Про гранты, которые в России теперь только от Путина и можно получать, расскажите подробнее уважаемым телезрителям. Может, хоть там эти ваши протухшие еще в том самом 2012-м году консервы пройдут.
Едкий Шнырь Dylan
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01 ноября 2018 в 20:09
Адекватность Вы определяете? А вообще я спрашивал про впечатления от встреч 90-е со шпаной, коей были почти все.Или вы в пажеском корпусе воспитывались?
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 20:11
психическую нормальность Вы устанавливаете? На минуточку - нет нормальных людей. У всех есть отклонения. Это не я Вам говорю. Это психологи Вам подтвердят.
444 Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 20:23
Факт остается фактом. Кроме вас путина с его правительством воров защищать никому в голову не приходит. Да еще "совершенно логично" одновременно называя своих же подзащитных лощеными мордами. Ничего с этим для вас не могу поделать.
Dylan Едкий Шнырь
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01 ноября 2018 в 20:26
Иногда с человеком достаточно парой фраз перекинуться, чтобы понять кто он такой и насколько адекватный. Вот про Вас мне уже все понятно, особенно после того как Вы перепутали форум комментариев в СМИ с допросной комнатой. Не палились бы так откровенно то.
Едкий Шнырь 444
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01 ноября 2018 в 20:26
Болезный, где я писал про "лощеные морды"? Это раз. Вы так и не ответили про нормальность? Это два. И еще куча вопросов, которые Вы проигнорили, сведя все к визгу своему
Едкий Шнырь Dylan
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01 ноября 2018 в 20:27
Значит со шпаной "понравилось". Что отжали хоть? Или просто бока намяли?
Едкий Шнырь Dylan
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01 ноября 2018 в 20:34
Я и не претендую на адекватность. О паранойе и шизофрении справка есть Только я стараюсь вешать ярлыки на людей первым - только в ответ. А если не нравится, то ... я молчу, характер мирный, нече первым в драку лезть.
444 Едкий Шнырь
не нравится
01 ноября 2018 в 20:41
Нормально презирать ворочающего бюджетными миллиардами никому не подконтрольного вора, который со своими подельниками собрался править Россией вечно. Поэтому никому больше в голову не приходит защищать властных воров и подлецов кроме вас, бюджетный тролль, и ваших клонов "Евгений Шепелев" и "Ринат Кадыров".
Ринат Кадыров 444
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01 ноября 2018 в 21:28
Как в вашем мире все просто, черное и белое. Дальтоник наверное
Ринат Кадыров
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01 ноября 2018 в 21:47
Ха, вспомнил 12 стульев. Навальный вылитый Остап. Пересмотрел сценку с Гомиашвили. "Шура, я дам вам парабеллум!" До слёз
444 Ринат Кадыров
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01 ноября 2018 в 21:59
Еще бы вы за бюджетный счет и воров властных презирали. Да у вас фамилии этих миллиардеров в глотке застревают. То ли дело Навальный со своими честно собранными людьми, по-вашему же, копейками. Ох, ужо вы ему зададите! Не путинские-золотовские-медведевские ворованные миллиарды же вам считать. Тех, кого вы же называете лощеными мордами. Остапа он вспомнил. Тут просто бандиты с большой дороги целую страну захватили, а он все хохочет за бюджетный счет.
Ринат Кадыров 444
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01 ноября 2018 в 22:37
Навальный как тот пес, что во время застолья гостей за ноги тяпнуть норовит, чтобы кость со стола подкинули. Но вам то какой резон за него топить, разве непонятно что он за стол хочет, чтоб на равных мясо жрать, а не костями (донатами вашими) довольствоваться
Евгений Шепелев Ринат Кадыров
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02 ноября 2018 в 13:13
Радует что все понимают что пёс есть пёс и место ему в будке у забора

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