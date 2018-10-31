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Сугутский район может стать оффшором для нового микробизнеса

Это одно из десяти предложений губернатору Югры, сформулированных на форуме «Бизнес и власть: полный контакт». Примет ли их Комарова?

Так выглядит Панама, которая является оффшорной зоной
Так выглядит Панама, которая является оффшорной зоной

Десять предложений губернатору и два инвестиционных соглашения на сумму более 7 миллиардов рублей. Такой результат принес первый муниципальный форум власти и бизнеса, который провела в начале недели администрация Сургутского района.

Наторговали

Сначала – о семи миллиардах, пусть пока и будущих: инвестиционных. Понятно, что за два дня, которые длился форум, такие решения не принимаются. Над проектом транспортно-логистического центра, который обещает стать крупнейшим на всей территории Западной Сибири, инвестор и администрация муниципалитета трудились практически год. Да и «завтра» объект еще не появится.

«В ближайшие полтора-два года инвестор будет вести подготовку всей необходимой проектно-сметной документации для реализации этого проекта», - уточнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По оценкам экспертов, появление комплекса площадью 90 гектар обеспечит рабочими местами 5 тысяч человек.

Второй проект может быть реализован быстрее. ПАО «Ростелеком» обязалось перед муниципалитетом обеспечить высокоскоростным интернетом жителей и отдаленных поселений.

«Хотя рентабельность проекта пока не просчитана», - признала директор сургутского районного узла связи компании Наталья Булатова.

Посчитали - рентабельно

Большую часть предложений форумчан, сформулированных в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой, предстоит также просчитывать очень тщательно.

Хотя первый «фильтр» идеи прошли. «Мы два дня формулировали эти идеи и предложения, отсеивали нерентабельные, провальные. В итоге все-таки пришли к пониманию. Например, в резолюцию попали региональный конкурс по благоустройству территорий, предложение ввести в школах основы предпринимательства, разработать региональную оффлайн-площадку для круглосуточного взаимодействия власти и бизнеса», - поделился один из экспертов форума - бизнес-тренер Национальной премии «Бизнес-Успех» Андрей Крылов.

Крылов также упомянул в своем резюме предложения о налоговых послаблениях на отдельно взятой территории. Власть Сургутского района с подачи предпринимательского сообщества посчитала целесообразным разрешить начинающему микробизнесу первые три года деятельности не платить налоги вовсе. А также открыть на территории (как вариант – в Сургуте) безналоговую таможенную зону для производства экспортно-ориентированных высокотехнологичных продуктов. Метод не нов – именно по этому пути в свое время пошла соседняя Тюменская область.

Диагноз по болевым точкам

«Проекты остаются прожектами, если они не привязаны к «земле». Если есть разрыв между государственными задачами, государственной властью с муниципалитетами, их реалиями, - считает эксперт форума, директор "ЮСИ.РФ - ЮГРА" Алексей Сафиоллин. – Нужно восстанавливать эти взаимоотношения, реакция властей всех уровней должна быть моментальной. И тогда будут реализовываться и инвестиционные проекты, и майские указы».

«Есть понимание, что большинство озвученных нами проблем не будут решены ни завтра, ни послезавтра. Но также есть четкое понимание – если мы их не будем констатировать, доносить, то ничего и не изменится. Это как первый этап лечения любой болезни: сначала доктор должен выслушать жалобы, чтобы поставить диагноз и начать лечение», - считает председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов.

По мнению представителя СТПП, одним из главных факторов, мешающих бизнесу развиваться, является постоянное изменение налогового законодательства. «Пусть оно останется даже в существующем виде. Но нужен мораторий хотя бы на пять лет на все, что связано с налогами и сборами», - уверен Болотов.

Кстати, это предложение тоже нашло свое место в предложениях губернатору Югры. Правда, оно затрагивает не весь бизнес, а только малый, работающий по «упрощенке». Сургутский район предлагает Югре продлить действия налоговых ставок по УСН для субъектов малого и среднего бизнеса до 2030 года.

Ждите ответа

Теоретически, глава региона должна поддержать эти предложения: на бюджете Югры выпадающие доходы не отразятся. Сургутский район в данном случае рискует исключительно своими деньгами – налоговые поступления от работы субъектов МСБ формируют именно муниципальную казну. Но вот сможет ли глава отдельно взятого региона повлиять на налоговую политику государства – большой вопрос.

«Инициативы, идеи должны идти снизу. К сожалению, в Российской Федерации система построена по другому принципу. Даже система стратегирования: все спускается из федерации в регионы, из регионов в города и поселки. На самом деле, это неправильная система: города и поселки должны формировать свое видение, которое должно учитываться в стратегии более высокого уровня», - считает заместитель директора аналитического центра «Эксперт», научный редактор журнала «Эксперт-Урал», главный эксперт НИУ ВШЭ Сергей Ермак.

Тем не менее, 10 предложений муниципалитета губернатору эксперт считает очень важными. И шансы, что губернатор их услышит, достаточно велики: «Сургутский район в экономике и социальной политике ХМАО, как и во многих других сферах жизни, занмает большое место. И не услышать его было бы, как минимум, странно».


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Сегодня в 15:56, просмотров: 126, комментариев: 0


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