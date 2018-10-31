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Мы воспитываем умственную лень, которая, в отличие от многих заболеваний, неизлечима

Основатель гимназии-лаборатории в Сургуте, депутат думы Югры рассказал о проблемах образования в округе

Одна смена

Меня беспокоит мысль: не происходит ли на определенном этапе забалтывание вопросов общими фразами и научными терминами? Мне кажется серьезной тема перехода школьников на односменное обучение. Но к ней нужно начинать готовиться уже сейчас. В некоторых регионах занятия начинаются позже, принимаются еще какие-либо меры [чтобы занять детей в течение дня, — прим. ред]. Потому что сейчас мы не можем обеспечить достаточную явку детей в учреждения дополнительного образования, спорта и культуры. На региональном уровне необходимо изучить — что же такое допобразование, в каких из этих сфер оно проявляется, и как создать их концентрацию.

Детские сады

Следующий момент — дошкольное образование и воспитание. Что изменилось?

Не продолжаем ли мы работу над созданием так называемых камер хранения, куда детей сдают на присмотр и уход, но не ради образования?

Сейчас дошкольные учреждения принимают детей уже с двух-трех месяцев, но даем ли мы им необходимое образование?

Дети с особенностями развития

У нас огромное количество детей имеют или имели недостатки в здоровье, и им необходима была коррекция. Но на каком этапе она должна была закончиться?

К некоторым привязывают коррекцию как инвалидность, и ее насильственно тянут до выпуска из учреждения. Структура должна в целом измениться.

Я считаю, что в Югре необходимо создавать центры для адаптации детей. Должно быть четкое понимание: ребенок меняется в психологическом плане каждые полгода.

Государственная школа

Обратите внимание, что высшие учебные заведения работают как государственные, возможно пришло время и школам перестать быть муниципальными. Такая реформа могла бы решить много вопросов. А в связи с этим возникает и идея создания школ-комплексов для развития индивидуальных способностей. Что происходит сейчас: чтобы развить, например, область инженерно-технического образования, строится несколько точечных объектов, а после их возвеличивают. Но от этого мало что меняется на деле.

Педагог против родителя

Тормозом в некоторых вопросах становится слабо развитое семенное и дистанционное образование. От этого во многом и уходят педагоги.

Преподаватели готовы работать с детьми, но не готовы с молодыми родителями.

Это проблема слабого института семьи и ограниченное знаний психологии у родителей.

Нехватка мест в ссузах

В нашем округе меня беспокоит и тема среднего профессионального образования. Что делать детям, которые предельно талантливы руками и не будут учеными, когда в колледжах конкуренция по десять-двенадцать человек на место? Получается, что мы не можем дать им те условия, которые должны быть обеспеченны. В результате воспитываем умственную лень, которая в отличие от многих других заболеваний, неизлечима.

Из выступления Валерия Салахова на Конференции Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Фото И.Швец


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Сегодня в 14:51, просмотров: 135, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Глинских
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Сегодня в 15:08
Добрый день, Валерий Шейхевич!
Уже два месяца пытаюсь попасть к Вам на прием. Записался 22.08.2018
помощник Судаков Александр сказал, что Вы в отпуске, примете в сентябре. Уже ноябрь!
Стыдно! Господин Салахов.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 15:21
Не видеть он умные мысли вещает, убрали его из образования сейчас решил общими фразами говорить о загубленном образовании. Чего нас лечить, лечить надо министерство, депутатов госдуры, они же там законы и нормы пишет
6xz34e
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Сегодня в 16:09
Валерий Салахов!Вы молодец!Садитесь-"пять"!Не могли бы вы ответить на дополнительный вопрос-"что округ СДЕЛАЛ для решения проблемы?".Лично у меня в трудовой книжке. в 2013 году появилась запись; "уволена в связи с сокращением", как педагог доп.образования МБДОУ "Родничок".Детские сады получили статус "присмотра и ухода",хотя я считаю ,что этот "слоган" подходит дедушкам и бабушкам".Моё Пожелание -"больше дела,меньше слов!!!" примите к сведению!!!

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