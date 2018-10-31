​Владимир Путин: «Сохранение самобытности народов России – в числе наших безусловных приоритетов»

В Ханты-Мансийске побывал президент России Владимир Путин. Там он провел выездную сессию Совета по межнациональным отношениям. Югра не зря была выбрана площадкой для этого важного мероприятия, ведь в масштабах страны наш регион является уникальным по количеству тех национальностей, которые сосредоточены здесь и сосуществуют в мире.

«Ханты-Мансийский автономный округ — это очень яркий пример межнациональной гармонии, — отметил Владимир Путин в самом начале беседы. — Наше общее достояние – уникальные традиции, культуры и обычаи коренных малочисленных народов, которые живут здесь, в Югре, и во многих других регионах страны. Обеспечение их прав, сохранение самобытности – в числе наших безусловных приоритетов, и это прямо закреплено и в стратегии государственной национальной политики России. Этот базовый документ был принят шесть лет назад, и, конечно, он нуждается в развитии и корректировке. Сегодня мы и займемся этим.

Это тем более актуально, что следующий, 2019 год объявлен ООН международным годом языков коренных народов».

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что в последние годы в России изменилось отношение к национальной политике. И изменилось в лучшую сторону. Доля граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения в стране, в 2017 году составила 78 процентов. Также в прошлом году зарегистрирован самый высокий уровень общероссийской гражданской идентичности — 84 процента. Впервые за всю новейшую историю России 93 процента опрошенных граждан подтвердили отсутствие в свою сторону неприязни по национальному признаку.

Родные языки

Председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем выступлении отметил, что сейчас в Российской Федерации имеется 36 государственных языков. Образование ведется на 24 из них. В качестве предмета изучается 81 язык. Это большое достижение, но есть и проблемы. Вячеслав Никонов выделил четыре из них: учебники и учебные пособия (их много, однако в федеральный перечень внесены учебники только по шести языкам), недостаток образовательных программ, острая нехватка учителей родных языков и, наконец, основополагающая проблема — развитие филологии, фундаментальной науки изучения родных языков.

По этому вопросу высказалась и губернатор Югры Наталья Комарова. Она предложила внести изменения в законодательство, направленные на поддержку языков коренных народов: «Языки этих народов находятся под угрозой исчезновения и, чтобы не допустить этого, нам необходимо сделать шаг вперед. В этом нам поможет обновленный закон об образовании, который предусматривает создание системы преподавания национальных языков, подготовку и экспертизу соответствующих программ и специальной литературы».

Президент общественной организации «Общество крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов поднял важный для республики Крым вопрос сохранения и возрождения крымско-татарского языка: «Этот язык, носители которого подверглись политическим репрессиям по национальному признаку, а также более полувека были лишены возможности изучать своей родной язык в рамках государственной системы образования. Лишь благодаря усилиям старших поколений наш язык выстоял и не был окончательно уничтожен в тяжелые годы депортации. Владимир Владимирович, прошу вас содействовать принятию закона республики Крым о функционировании государственных языков».

Цыганский вопрос

Еще одну проблему озвучила Президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она высказалась, во-первых, об отсутствии в России культурно-образовательных центров для цыган, а во-вторых — о маргинализации цыганского населения: «Речь идет о сносе цыганских домов по всей России. Более трех тысяч человек, из которых больше половины – дети! И это только в одном городе. Региональные власти не должны решать любые вопросы только через изгнание цыган. Но сейчас именно это происходит в Калининграде, Архангельске, Омске, Волгограде, Новгородской области, Челябинске, в Татарстане».

Владимир Путин ответил, что этот вопрос требует серьезной проработки.

Исторический облик городов

Участники Совета подняли вопрос и историко-культурного ландшафта российских городов. По словам научного руководителя ФГБУН Ордена Дружбы народов «Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая» Валерия Тишкова, давно назрела проблема сохранения уникальных территорий, например, Подмосковья от переделки сельских и стародачных поселков под разные таунхаусные «Нью‑Васюки»: «Все‑таки Звенигород, Успенское, Николина Гора в Подмосковье и многие тысячи других исторических названий должны сохранять свою престижность и глубокую символику, а новые рождаться не только по прихоти владельцев и девелоперов. Не нужно ставить цели российским мегаполисам соревноваться с Нью-Йорком,который еще Сергей Есенин в свое время назвал железным Миргородом».

Моноэтничность регионов

Валерий Тишков в своем выступлении поднял еще одну важную проблему — рост моноэтничности регионов, включая, прежде всего, российские республики. Эта ситуация в большинстве из них возникает из-за отъезда так называемой «нетитульного населения» в другие регионы, преимущественно в центр России. «Можно предложить расширение практики направления или поощрения свободного выбора специалистов высокой квалификации, научных и творческих работников, инженеров, специалистов в сфере образования на работу в российские республики. Нужно изменить положение, когда практически все престижные должности, кроме назначенных президентом высших лиц, порой заняты представителями так называемой "титульной национальности", далеко не всегда обладающими должными компетенциями. Вопрос этот чувствительный, но он всегда был в управленческой повестке нашей страны еще с дореволюционных времен», — отметил Тишков.

Перепись населения

Члены Совета обсудили возможность дать право россиянам смешанного этнического происхождения и в равной мере владеющим и использующим два родных языка, указывать это обстоятельство при переписи населения. По мнению собравшихся, надо уходить от практики указания национальности только по одному из родителей. Это предложение включили в поручение для обновления программы всероссийской переписи населения 2020 года.

Итоги

В завершение встречи Владимир Путин поблагодарил всех за проделанную работу: «Не буду говорить о важности того, что мы делаем вместе с вами, но в перечень этих поручений, о которых мы сейчас все говорили, связанных с изменением соответствующего документа, ради обсуждения которого мы сегодня собрались, мы внесем те предложения, которые сегодня здесь прозвучали. Во всяком случае, постараемся их таким образом сформулировать, чтобы они не просто нашли отражение на бумаге, а заработали в реальной жизни».

По итогам обнародованных в 2017 году данных федерального статистического наблюдения, Югра вошла в тройку регионов, достигших наибольшего, по итогам года, роста показателей доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных и межнациональных отношений. При этом за последние два года регион достиг самой большой совокупной положительной динамики представленных показателей среди всех субъектов Российской Федерации (+16%).