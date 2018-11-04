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Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления по поводу наступающего праздника –
Дня народного единства!

Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны. Она символизирует вековые традиции единения многонационального российского народа во имя общих целей и сохранения уникальной истории и богатейшей культуры нашей Родины.

Празднуя этот праздник, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего великого государства. Этот день – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость!

В этот праздничный день желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, благополучия и успехов на благо России! Мира, добра и счастья Вам и всем Вашим близким! С праздником!

С наилучшими пожеланиями,

Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети»


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04 ноября 2018 в 08:49, просмотров: 702, комментариев: 8


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Комментарии:
Марина Соболевская
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04 ноября 2018 в 16:27
Один заголовок чего стоит! просто обхохочешься. жаль, что этот смех сквозь людские слезы! ну какое значение для граждан имеет этот праздник, кроме того, что это лишний выходной? Его хоть кто-то добровольно празднует???
Kirill Akincev Марина Соболевская
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04 ноября 2018 в 16:33
Не переживайте, Марина! Пара десятков лет психологической обработки в школах - и будут праздновать.
Едкий Шнырь Марина Соболевская
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04 ноября 2018 в 17:00
Если мне не изменяет память, то этот день - 4 ноября, праздновался еще в Российской Империи. Это день освобождения Москвы от польских интервентов войсками Минина и Пожарского. А в современной России взяли две близкие даты - 4 и 7 ноября и объединили в попытке примирения старого и нового. Аналогично сделал Франков Испании, где собраны все участники гражданской войны - и республиканцы и франкисты. Их не стали делить на правых и виноватых, а всех объединили под фразой "Они хотели сделать страну лучше, каждый по-своему".
Сергей Б Kirill Akincev
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04 ноября 2018 в 18:21
А вас то когда успели обработать?
Сергей Б Едкий Шнырь
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04 ноября 2018 в 18:25
В современной России взяли близкую к 7 ноября дату, чтобы отряд не заметил потери бойца.
444 Kirill Akincev
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04 ноября 2018 в 19:32
Пара десятков лет? Не многовато вы этим подлецам отмерили?
Kirill Akincev Сергей Б
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04 ноября 2018 в 20:19
Я не праздную, если вы об этом.
Кремль, кстати, как раз 7-го ноября был полностью зачищен повстанцами, свергнувшими всенародно признанного царя Дмитрия Ивановича. Дальнейшие интерпретации и трактовки были необходимы династии Романовых, чтобы обосновать право на власть. Как оно там было на самом деле - никто уже никогда не узнает.
А праздник... Ну, если 70 лет праздновали, то неудобно взять и отменить. Старый новый год народ все равно отмечает. Поэтому нужно сместить акценты. За пару поколений память сама выветрится. Не празднуем же мы сегодня всякие "дни тезоимства правящего царя" или "день рождения Ленина/Сталина".
kosha
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05 ноября 2018 в 22:35
Современная Россия возникла в результате процесса в СССР под названием - перестройка.Ни о какой победе белогвардейшины или восстановлении николаевской россии и речи быть не может.

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