Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления по поводу наступающего праздника –

Дня народного единства!

Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны. Она символизирует вековые традиции единения многонационального российского народа во имя общих целей и сохранения уникальной истории и богатейшей культуры нашей Родины.

Празднуя этот праздник, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего великого государства. Этот день – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость!

В этот праздничный день желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, благополучия и успехов на благо России! Мира, добра и счастья Вам и всем Вашим близким! С праздником!

С наилучшими пожеланиями,

Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети»