Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления по
поводу наступающего праздника –
Дня народного единства!
Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны. Она символизирует вековые традиции единения многонационального российского народа во имя общих целей и сохранения уникальной истории и богатейшей культуры нашей Родины.
Празднуя этот праздник, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего великого государства. Этот день – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость!
В этот праздничный день желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, благополучия и успехов на благо России! Мира, добра и счастья Вам и всем Вашим близким! С праздником!
С наилучшими пожеланиями,
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети»