Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Для нас, рожденных в СССР, это не просто строки из романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Мы учили их наизусть, учили в то время, когда после счастливого пионерского детства готовились к вступлению в ряды Всесоюзного Ленинского Союза молодежи. И уже в 14 лет мы делали свой выбор: мы хотели быть в рядах этой уникальной, нигде в мире и никем не повторенной молодежной организации, мы были готовы Отчизне посвятить «души прекрасные порывы», «бороться и искать, найти и не сдаваться».

И Родина наша доверяла нам, молодым. Сколько героических страниц вписал комсомол в историю страны: ДнепроГЭС и Магнитка, подвиги в Великую Отечественную и послевоенное восстановление хозяйства, целина и БАМ, освоение космоса, освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири!…

Золотыми буквами вписано в историю и имя нашего любимого Сургута, и целого созвездия имен и талантов наших современников! Прекрасная, щедрая, густо-нефтяная земля: каждая пятая тонна нефти в стране пахнет сургутскими лесами и болотами. Замечательная история. Надежная опора страны.

Где в мире вы найдете такой город на 60-й параллели, население которого за 30 лет - с начала 60-х до начала 90-х - выросло в 40(!!!) раз! В каком городе Советского Союза было сразу шесть ударных комсомольских строек! Где еще, какие былинные богатыри сумели за такой короткий исторический период построить: мощный нефтегазовый, строительный, железнодорожный комплексы, две уникальные электростанции, город, брендируемый в трудные 90-е годы как «оазис благополучия», дороги, мосты, университеты…Много ли в мире городов, вся история которых – история дружбы народов, дружбы людей - представителей более 80 национальностей, ставших сургутянами?!

И сегодня, по праву отмечая 100-летие ВЛКСМ, мы вспоминаем их, сургутских комсомольцев разных лет.

Сакральное место

Вот на памятнике первым комсомольцам на улице Мелик-Карамова, 16 имена и строки сургутского журналиста Николая Ездакова:

«Они свершили прометеев подвиг,

нас вырвав из невежества и тьмы.

Их подвиг продолжается сегодня.

И этот подвиг совершаем мы».

Это сакральное место. Более 50 лет собираются у этого памятника два раза в год: 29 октября и 31 января комсомольцы Сургута, а после роспуска организации ветераны комсомола, представители молодежных организаций города. Вспоминают Ивана Кайдалова и Таисью Яркову, Валентину Коневу и Пану Лихачеву. Они были первыми…

Вспоминают и длинные столбцы одинаковых фамилий на стелах Мемориала славы: Кайдаловы и Кандаковы, Кушниковы и Панкины, Зыряновы и Щепеткины…Это они, комсомольцы огненных 40-х, защищали Отечество на разных фронтах и отдавали свои жизни ради мира на земле.

Братья и сестры героев ковали победу в тылу: только за 1944 год для фронта сургутянами сдано 1852 центнера рыбы, собрано и передано на постройку боевых машин 32 тысячи рублей, облигаций на 3980 рублей, изготовлено 58 тысяч банок рыбных консервов, юными охотниками сдано пушнины на 5 тысяч рублей!

Много славных страниц и у комсомольцев 40-50х годов! Помощь колхозам Сургутского района в заготовке кормов, ликвидация безграмотности среди коренного населения, работа «красных лодок», благоустройство поселков, выступления агитбригад, смотры художественной самодеятельности - Сургут признан самой поющей территорией округа! А каких талантливых людей воспитал в те годы сургутский комсомол: Андрей Сибирцев и Флегонт Показаньев, Иван Захаров и Александра Ухалова, Екатерина Лоншакова и Михаил Конев, Валентина Захарова и Маргарита Кушникова.

Западно-Сибирский феномен

Настоящую известность и славу городу принесли наши с вами современники. С открытием в среднем Приобье нефтяных и газовых месторождений во второй половине XX века приехавшие сюда со всех концов Советского Союза энтузиасты совершили подвиг: за беспримерно короткий срок превратили маленький рабочий посёлок Сургут в центр огромного региона, имеющего важное значение для развития России.

То, что было сделано в Тюменской области, Сургуте в 60-80-е годы прошлого века справедливо называли западно-сибирским феноменом. Руководить этим процессом, решать столь грандиозные задачи могли только люди соответствующего масштаба.

Здесь уместно вспомнить хотя бы двух людей из ряда легендарных руководителей города тех лет. Это первый секретарь ГК КПСС Василий Васильевич Бахилов (наверное, единственный секретарь горкома, ставший Героем Социалистического труда) и председатель горисполкома Петр Александрович Мунарев, прошедший уникальную школу комсомола (был секретарем райкома и окружкома комсомола). Их выдающийся организаторский талант и человеческие качества позволили стать в истории города первыми и главными организаторами той героической эпохи…

Это о них и о руководителях тех лет Александре Усольцеве и Владимире Богданове, Василии Голикове и Иосифе Каролинском, Игоре Киртбая и Дмитрии Карочаеве, Владимире Губачёве и Валентине Солохине, Евгении Жаворонкове и Борисе Таратынове и многих др., слова Павла Когана: «Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков».

Перелистаем сегодня некоторые страницы той незабываемой эпохи.

Нарушители тишины

И первые страницы, конечно, посвящены им — не по накатанным дорогам, а по болотам и топям уверенно идущим к намеченным целям, им, нарушившим тишину патриархального Сургута, сургутским геологам во главе с молодым и неукротимым Фарманом Салмановым!

За 10 лет в пределах Сургутского района геологи открыли 40 месторождений прогнозируемой мощностью более 150 миллионов тонн нефти в год! В названиях этих месторождений — имена героев, которыми мы гордимся: Фёдоровское и Мелик-Карамовское, Повховское и Назаргалеевское, Суторминское и Жумажановское...

На призыв партии и правительства поехать на освоение нефтяной целины откликнулись сотни энтузиастов-нефтяников, строителей, транспортников, энергетиков.

1964 год. Имена нефтяников, первыми прибывших на Сургутскую землю: Рафкат Мамлеев и Николай Дурасов. В 1965 году на предприятия «Главтюменьнефтегазстроя» было принято около 10 тысяч рабочих, около 100 инженеров и техников, было скомплектовано 37 комплексных и хозрасчетных молодёжных бригад. В основном это были специалисты из Волгограда, Куйбышева, Москвы, Краснодара, Татарии, Башкирии, Чечено-Ингушетии.

Среди них известная всей стране бригада Героя Социалистического труда Ричарда Аллаярова, кандидата геолого-минералогических наук Рафката Мамлеева, начальника управления «Сургутнефть» Василия Иваненко, начальника конторы бурения Александра Филимонова и др.

В своём большинстве это были специалисты, знающие дело и не боящиеся трудностей. Они приехали из обжитых районов, оставили благоустроенные квартиры, налаженный быт, приехали по зову сердца, приехали, чтобы «метр за метром, неостановимо и мощно освободить богатства недр из плена миллионолетий». Нужны были руки, много молодых и крепких рук! «Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!»

Стройка № 1

12 февраля 1965 года в ЦК ВЛКСМ было принято Постановление «Об участии комсомольских организаций в освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и полуострова Мангышлак». С него и началась большая и славная история комсомольских строек. Тюменская область была признана Всесоюзной ударной комсомольской стройкой №1. Более тысячи «посланцев» комсомола прибыли в область в 1965 году, а в 1966 году — уже более 5 тысяч.

За короткий период и на Сургутскую карту было нанесено шесть Всесоюзных строек (такого количества в одном городе не было ни на одной территории Советского Союза!):

-«Обустройство нефтяных месторождений Сургутского района»;

-«Строительство трассы газопровода Уренгой - Сургут - Челябинск»;

-«Строительство нефтепровода Сургут - Полоцк»;

-«Строительство Сургутской ГРЭС»;

-«Строительство ЛЭП-500 Сургут - Уренгой»;

-«Строительство железной дороги Сургут - Уренгой».

Написание истории каждой из этих строек – впереди.

А сегодня мы вспоминаем, как в короткие сжатые сроки создавались комсомольско-молодёжные коллективы (их было 148), где юноши и девушки становились высококвалифицированными специалистами, лучшие из них быстро становились бригадирами, начальниками смены, участка. Самые именитые гремели на весь Союз: Василий Сидорейко и Абиль Шукюров, Вениамин Агафонов и Николай Багдасарянц, Эдуард Евграшкин и Вера Панасевич, Иван Шидловский и Ахат Сайфуллин, Владимир Соловьев и Герасим Ли, Сергей Ананьев и Василий Воловодов и многие, многие другие. 22 бригадам были вручены на вечное хранение Красные знамена «Герои пятилеток – комсомольско -молодежным коллективам»

Самая боевая и многочисленная

Одна из ярких страниц написана студенческими отрядами. Начиная с 1966 года каждое лето зеленые куртки с надписью «ВССО» заполняли летний Сургут.

Каждое лето город превращался в огромный палаточный город. Ребята и девчата из институтов Украины, Латвии, Эстонии, Казахстана, Ивановской, Владимирской, Горьковской, Воронежской, Волгоградской областей приезжали трудиться на сургутские стройки. Они быстро вливались в молодежные коллективы, трудились как одержимые, успевали давать концерты, провести диспут, сбегать на танцы и утром - на построение и снова «в бой». Что двигало ими? «Желание испытать себя, строить, созидать, оставить после себя дома, дороги…», - отвечали они. По следам их ходили сургутские мальчишки – вот на кого они хотели быть похожи! Многие из тех командиров стройотрядов после окончания ВУЗов приехали в Сургут и оставили свои имена в его истории: Леонид Рокецкий, Семен Билецкий, Валентина Шебунова и другие.

Жизнь на ударных комсомольских бурлила. Комсомольская организация Сургута была самой боевой и многочисленной в Тюменской области. И самой сильной – в смысле человеческого потенциала, масштабности свершенных задач. Так уж распорядилось время!

Время выбрало и поставило на передний рубеж их, первых секретарей Сургутского горкома комсомола: Анатолия Зубарева и Владимира Рарицкого, Владимира Чаплина, Геннадия Пономарева и Дмитрия Макущенко, Виктора Сидоренко и Сергея Малахова, Сергея Кандакова и Александра Байкова.

От их организаторских способностей, энергии, коммуникабельности, умения быстро и четко действовать в любых ситуациях зависело очень многое! Горком комсомола был главным штабом, который координировал работу не только комсомольских организаций, но и штаба ЦК ВЛКСМ, штабов ударных комсомольских строек. Работали в бешеном ритме «от темна до темна», иногда круглосуточно. Сколько вопросов ставило перед ними время!

Надо было встретить ежедневно прибывающие отряды молодежи, вручить Наказ бойцу ударной комсомольской, расселить, трудоустроить, организовать социалистическое соревнование, досуг, провести конференции, субботники и спартакиады, КВН и комсомольскую свадьбу…

Сплоченно и дружно работал комсомольский актив города: работники горкома: Любовь Кошелева и Людмила Полянская, Вадим Косенко и Маргарита Бондарева, Сергей Харитонов и Лариса Ильина, Ольга Пестрякова и Наталья Мишина и др.; начальники штабов: Виктор Серединин и Михаил Кирчев, Александр Габлия и Владимир Матвиенко, Александр Багрянцев и Раис Латыпов, Василий Кравец и др.; секретари райком и комитетов комсомола предприятий и организаций: Тагир Зульфигаров и Виталий Шарко, Владимир Лихоузов и Людмила Сопина, Михаил Кириленко и Юрий Яковлев, Леонид Захаров и Виктор Ключко, Николай Зольников и Александр Сальников, Татьяна Зияутдинова и Евгений Крайнов, Сергей Чижов и Александр Цуканов и мн., мн. др.; работники культуры, журналисты, поэты: Яков Черняк и Ольга Зырянова, Алла Ярошко и Игорь Кириллов («Полюбить этот край нелегко. Разлюбить этот край невозможно!»), Николай Сочихин («И щедро молодостью платим за нефть - пьянящее вино!»), Петр Суханов («Я вошел в этот город, как входят в мечту…»).

Михаил Дудин дал тогда такую интересную оценку сургутянам: «Спасибо за то, что вы разбудили этот край. То, что мы видели – это подвиг ума и рук человеческих».

Уходит в прошлое эпоха героических подвигов. Мы живем сегодня в новой России. В Сургуте живут представители 100 национальностей. Всю свою жизнь созидая, приращивая могущество страны Сибирью, превращая фантастические прогнозы геологов в реальные нефтепромыслы, они и не догадывались о своей великой роли в истории России. Все, о чем мечтали, сбылось, с лихвой перекрыло самые дерзкие мечты.

В 1975 году Герой Советского Союза Алексей Маресьев написал: «Пройдет время, поседеют виски, но, если в твоей жизни была комсомольская ударная и ты выдержал на ней экзамен на мужество, на зрелость, то уже никогда не отступишь».

фото - tumix.ru

И мы, комсомольцы тех легендарных лет, не отступаем. Мы дорожим своей комсомольской юностью. Мы не утратили комсомольское братство в непростые для России времена. Мы продолжаем активно жить, работать, дружить, встречаться, отмечать наши праздники, делиться своим опытом. Мы верим, что детям и внукам нашим тоже повезет и они послужат Отечеству так, как служили ему мы: соединяя мечту и жизнь!