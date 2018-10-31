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Андрей Миляев: «Мошенничество с банковскими картами ежегодно набирает обороты в Югре»

Преступники каждый раз придумывают новые схемы и махинации, целью которых является снятие денег с банковского счета

Пластиковые карточки стали привычным способом хранения денег. Казалось бы, финансы надежно защищены, ведь кредитка всегда под рукой, а получить наличность или рассчитаться в магазине можно, только зная пин-код.

Однако не все так гладко. Мошенничество с банковскими картами набирает обороты, поскольку мошенники каждый раз придумывают новые схемы и махинации, целью которых является снятие денег с банковского счета.

С такой бедой на личный прием к депутату от ЛДПР Андрею Миляеву пришел житель Нижневартовска. Его супруга четыре года назад в ноябре 2014 года открыла вклад в АО «Сбербанк России», на котором были размещены значительные денежные средства (порядка полутора миллионов рублей). Через четыре месяца в марте 2015 года произошло незаконное списание средств с данного вклада заявительницы. Мошенники использовали схему перевода средств через систему «Сбербанк он-лайн» на карту этого же банка, открытую ранее заявительницей.

527 000 рублей неустановленные лица, получившие доступ к вкладу и к карте моей жены посредством системы «Сбербанк он-лайн» списали со счета. Причем моя супруга не могла в этот день совершать какие-либо действия в сети Интернет, так как вообще не могла войти в свой личный кабинет. Компьютер выдавал сообщение, что вход в систему не возможен, системная ошибка. При этом ее банковская карта не была привязана к вкладу, это совсем другой банковский счет,

- рассказал на личном приеме либерал-демократу заявитель из Нижневартовска.

Мошенничество с банковскими картами через мобильный банк началось как раз в 2012-2014 годах. В этот период злоумышленники массово рассылали SMS-сообщения.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо сначала уточнить полученные сведения. Если человек перезванивает по указанному номеру, злоумышленник, представляясь сотрудником финансовой организации или службы ее безопасности, выясняет у жертвы, подключил ли он к карте услугу "Мобильный банк". У заявителя как раз и получилась подобная ситуация, когда был совершен звонок супруге, и якобы сотрудник банка предупредил о том, что банком проводятся технические работы, и будут приходить на ее телефон смс-оповещения с номера 900, но на них не нужно обращать внимание.

«Супруге пришло смс-оповещение о направлении пароля для входа. Но все равно вход в личный кабинет был недоступен. А потом сразу же пришла смс-оповещение о том, что произошло пополнение банковской карты. До этого на карте было всего 600 рублей. Еще одна СМС оповестила о том, что остаток на счете составил 900 000 рублей. Куда делись наши деньги? Сотрудники банка прикрываются коммерческой тайной вклада и прочими вещами. Мы уже не знаем, куда и к кому нам обращаться», - рассказывал о своей беде заявитель.

Больше трех лет супруги судились с АО «Сбербанк России», пытались возбудить уголовное дело по мошенничеству, а в настоящее время пытаются возбудить уголовное дело в отношении сотрудников банка по фактам фальсификации работниками финансового учреждения доказательств по данному гражданскому делу, но безуспешно.

Неоднократно выписывали им постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И тогда семейная чета из Нижневартовска обратилась лично в общественную приемную лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Благодаря его вмешательству уголовное дело все же было возбуждено. Но денежные средства до сих пор не возвращены заявителям.

Они повторно обратились к депутату Миляеву с просьбой принять всевозможные меры для того, чтобы установить и привлечь к ответственности виновных лиц. Заявитель попросил либерал-демократа Андрея Миляева донести его сложную ситуацию до Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и руководства Следственного комитета России. Депутат уже направил ряд обращений в данные надзорные органы.

«К сожалению, ежедневно в нашей стране фиксируются сотни случаев неправомерного завладения денежными средствами граждан. Распространено мошенничество с банковскими картами Сбербанка и многих других крупных и мелких финансовых коммерческих организаций. В сложившейся ситуации необходимо знать, какие методы используют преступники, чтобы не стать жертвой их неправомерных действий. Конкретно данная ситуация жителя из Нижневартовска показала, как сложно людям вернут свои деньги. Положить на вклад – дело нескольких минут, а вот вернуть обратно не всегда получается вовремя. Мошенничество в прямом смысле слова. От этого никто не застрахован. Но нужно отстаивать свои интересы и пытаться вернуть свои кровно заработанные деньги», - рассказывает парламентарий.

Депутаты фракции ЛДПР будут держать данную конкретную ситуацию под контролем, но напоминают всем жителям Югры, что заключая договоры банковского вклада необходимо внимательно читать все условия документа, и обязательно сообщать обо всех мошеннических действиях с вашей банковской картой как в банк, так и в полицию.


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Сегодня в 08:37, просмотров: 141, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 09:40
Примите закон, обязывающие банки возмещать. Хотя они не меньше обманывают граждан, путем манипуляции и подменой понятий.

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