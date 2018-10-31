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Чиновничий новояз

Неоднократное посещение разных официальных мероприятий с участием чиновников всех мастей и расцветок научило меня одному – не умеет наша бюрократия разговаривать. Ну, точнее физически она может это делать, но народ ни слова не понимает. «Компетенции», «практики», «план программы развития», «реализация поручения задания» и другие сложно составленные конструкции. Причем за половиной из них нет никакого содержания, а другую половину можно было выразить куда более простыми словами. Мне даже интересно, а у себя дома они также общаются? «Предлагаю реализовать мероприятия по приготовлению пищи для комплексного плана по утолению голода». Звучит.

И ладно бы они так общались только на специальных советах/заседаниях/съездах. Так нет, они, бывает, и в публичных выступлениях переходят на свой, только лишь им понятный язык. Даже для журналистов, которые по идее должны уметь переводить непонятные слова и выражения отечественной бюрократии, это порой представляется непосильной задачей. Все становится еще хуже из-за практически повального неумения чиновников выступать перед публикой (тема для отдельного текста). Если вкратце: власть имущие либо считают себя прекрасными ораторами (нет), либо думают, что этому не стоит уделять внимания. И так сойдет. А теперь представьте – тихий монотонный голос произносит непонятные большинству собравшихся конструкции. Удастся ему захватить внимание аудитории? А донести свою мысль, сколь бы правильной и полезной она ни была?

Со стороны это все может показаться смешным, но ситуация грустная. Даже в таком простом, казалось бы, деле как речь, бюрократия бесконечно оторвана от населения. Нет, есть конечно исключения, но они лишь подтверждают правило – чиновники (как минимум, среднего и высшего звена) выделились в отдельную касту. Причем решение проблемы донельзя простое, нужно всего-ничего – с народом поговорить по-человечески.


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Сегодня в 07:02, просмотров: 133, комментариев: 0


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