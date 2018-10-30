В Сургуте сократится количество автобусов

Читатель портала siapress.ru прислал в редакцию фотографию, сделанную в городском автобусе, движущемся по маршруту № 26. В объявлении указано, что с 21 декабря администрация Сургута сократит количество общественного транспорта: в будни будет ходить четыре автобуса, а в выходные и праздничные дня — три. Также, обсуждая данную тему в соцсетях, жители города делятся информацией об изменениях цен на поездки в общественном транспорте. «Это фейк какой-то?Я не буду платить 40 рублей за автобус!», — рапортуют сургутяне, обсуждая тему в Сети.

Заместитель главы города Николай Кривцов объяснил корреспонденту siapress.ru, что все городские автобусы предоставляют транспортные услуги по регулируемым или нерегулируемым тарифам. «Главное отличие регулируемого в том, что таким перевозчикам администрация города компенсирует дельту в стоимости билета. Дельта — это разница между ценой билета для пассажира [на сегодня составляет 23,5 рубля — прим.ред.] и реальной стоимостью с учетом всех затрат», — пояснил замглавы. Отметим, что тарифы, даже нерегулируемые, согласовываются с Региональной службой по тарифам.

Согласно новому приказу Минтранса изменилась формула расчета субсидий для компаний, предоставляющих пассажирские перевозки. Город ежегодно тратит на эти цели более 780 миллионов рублей, а по новым стандартам сумма субсидий достигла бы отметки примерно в два миллиарда рублей. Однако такую сумму бюджет Сургута выделить не может.

При этом не все маршруты необходимы в текущих объемах — по подсчетам сотрудников администрации в среднем в час один автобус перевозит около 80 человек.

«Фактически общественный транспорт ходит полупустой», — отметил в телефонном разговоре с корреспондентом нашей редакции замглавы города Алексей Жердев.

Поэтому и было решено сократить количество рейсов по некоторым маршрутам. «Не стоит переживать — регулируемые маршруты будут дублировать нерегулируемые. Соответственно, если сургутянин захочет добраться из пункта А в пункт Б, обязательно найдется муниципальный маршрут, которым он сможет воспользоваться», — пояснил Николай Кривцов, добавив, что цена на дачные маршруты точно останется подконтрольной.

Окончательную стоимость на нерегулируемые тарифы жители года узнают не раньше декабря, когда пройдут конкурсы. О том, как скажутся на городских финансах данные меры, замглавы Сургута ответить пока не смог — бюджет на следующий год еще только планируется.