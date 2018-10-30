Старт «Старту» дан! Как меняется Локосово

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил сельское поселение Локосово. Визит пришелся на «межсезонье» - когда один объект сдан в эксплуатацию, а другие ждут своей очереди.

Для ясности: ремонт дороги по улице Комсомольской завершен, а Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс «Старт» готовят к ремонту. Помимо здания, перемены коснутся и близлежащей территории, которая заметно преобразится. На следующий год напротив комплекса установят универсальную спортивную площадку.

Всё это стало возможным при содействии депутатов Думы Сургутского района, которые предусмотрели в бюджете Сургутского района целевые средства на ремонт дороги, локосовского «Старта» и обустройства универсальной площадки.

К слову, на воздвижение и приобретение спортоборудования парламентарии выделили 3 млн. рублей.

«На территории универсальной площадки в Локосово будут размещены футбольное поле, волейбольное, баскетбольное, а также хоккейный корт, тренажеры, полоса препятствий. Все это будет облагорожено скамейками, урнами, чтобы сохранить в чистоте территорию. Универсальная площадка выполнена из травмобезопасного материала. Предусмотрено и ограждение. Все уже приобретено и на следующей год жителей поселка мы порадуем первой установленной в Локосово универсальной площадкой»,- рассказал Анатолий Сименяк.

А пока первоочередная задача, по словам Анатолия Петровича, качественно и в срок отремонтировать сам Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс «Старт». Это значимый объект для поселения. Спортучреждение рассчитано на жителей всех возрастов. Здесь развивают настольный теннис,тяжелую атлетику, а также футбол, волейбол и другие виды спорта. Старшее поколение активно посещает занятия по оздоровительной физкультуре.

На капитальный ремонт локосовского «Старта» народные избранники направили 6 млн.118 тысяч рублей. Еще сто тысяч с небольшим - это бюджетные вложения самого сельского поселения Локосово. Несмотря на то, что контракт с подрядной организацией заключен в октябре 2018 года, исполнители обещают, что к установленному сроку, а это 20 декабря текущего года, все работы будут выполнены. Первый же в очереди– ремонт системы отопления, потом перейдут на кровлю. Как пояснил Анатолий Сименяк, в общей сложности капремонту подвергнутся системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения. А также пройдёт реконструкция внутренних помещений. В любом случае в теме ремонта старт «Старту» дан!

Еще раз обсудить состояние дел и обговорить проблемные моменты Анатолий Сименяк смог в спортивно-оздоровительном комплексе Локосово с директором учреждения Оксаной Коноваловой и главой сельского поселения Игорем Романовым, с которым позже они проехали по отремонтированной дороге улицы Комсомольской. Но сегодня здесь тоже ведется работа, но уже по линии ЖКХ.

Дорожную же проблему решили также за счет бюджета Сургутского района в 2018 году. Цена вопроса - более 4 миллионов 158 тысяч рублей. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения был произведен в рамках реализации муниципальной программы Сургутского района «Организация дорожной деятельности транспортного обслуживания и связи». Работы проводились летом этого года. По ул. Комсомольская привели в нормативное состояние полотно, протяжённостью 402 метра и общей площадью 1608 м2.

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк объяснил журналистам, почему именно этой поселковой дороге отдали преимущество: «По данному участку в Локосово были вопросы жителей. Поэтому кап.ремонт ул.Комсомольской стал для нас депутатов приоритетным в сельском поселении».