16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6517   EUR  74,5803  

Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта

Открытое письмо сегодня отправили губернатору Наталье Комаровой

Руководители спортивных федераций Сургута добиваются увольнения начальника городского управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова. Открытое письмо, подписанное также тренерами спортивных школ Сургута и именитыми спортсменами, во вторник 30 октября будет передано губернатору Югры Наталье Комаровой.

Всего подписалось 18 человек. В том числе – трехкратная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Мария Карлова, чемпионка, призёр чемпионатов России и международных соревнований по дзюдо Полина Чеканина, многократная чемпионка России по дзюдо Оксана Карзакова, чемпионка Европы и мира по дзюдо Ольга Позднышева.

Претензий в тексте письма изложено множество. Первое – уголовный след: в документе указано, что на Шамиля Лукманова, который до 2013 года был директором Ледового дворца, «возбуждены уголовные дела».

Кроме того, по словам авторов обращения, новый руководитель подразделения администрации начал «процесс «обновления» кадрового состава среди руководящих и управленческих структур». В результате «на место квалифицированных специалистов с высшим образованием в сфере физической культуры и спорта… принимаются неквалифицированные и недостаточно квалицированные специалисты». В тексте указано, что «на сегодняшний день, из 13 работников управления не имеют образования в сфере отрасли физической культуры и спорта, как минимум 6 человек».

Авторы письма также жалуются на инициированный Лукмановым процесс реорганизации спортивных школ города. В частности, возмущение вызывает перевод секции каратэ из школы «Виктория» в школу «Югория». В обращении указывается, что «спортивная школа «Югория» создана управлением образования города Сургута в 1984 году для развития игровых видов спорта, а именно баскетбола… О какой оптимизации может идти речь, если смешиваются игровые виды спорта с единоборствами и боевыми искусствами?».

Авторы письма при этом отдельно подчеркивают, что в «Югорию» «на должность директора назначен человек Лукманова Ш.Б бывший заместитель по учебно-спортивной работе Алиева Елена Александровна… Передача отделения каратэ в спортивную школу «Югория» позволит не только сохранить статус школы спортивного резерва, но и значительно улучшить материально положение руководящего состав учреждения».

Претензии у составителей письма вызывает и то, что основные объемы финансирования по отрасли с 2018 года аккумулируются в муниципальном автономном учреждении «Ледовый Дворец спорта». Составление бюджета спортивной сферы «осуществляется при закрытых дверях Лукмановым Ш.Б. и его приближенными Гразно О.В. и Селяниной Е.В. без согласования и участия руководителей муниципальных учреждений». По словам авторов текста, «итогом такого подхода к формированию бюджета стала недостача 5 (пяти) миллионов рублей на организацию и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий».

В конце обращения его составители просят «о смене руководства органа управления в сфере физической культуры и спорта в городе Сургуте и вернуть профессиональных опытных работников».

Редакция siapress.ru будет следить за развитием событий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:24, просмотров: 3835, комментариев: 18


QR код
Комментарии:
Мудрец
не нравится
30 октября в 15:37
Лукманов, случайно, не в Северстрое раньше директорствовал? Лет этак 10 назад.
Редакция СИА-ПРЕСС Мудрец
не нравится
30 октября в 16:50
нет. то другой Лукманов
Марина Соболевская
не нравится
30 октября в 17:00
А подписанты знают, что Лукманов - друг сына главы??? 5 миллионов не досчитались? Считать надо лучше!!!
Аванес
не нравится
30 октября в 21:35
Наивняк....сколько господин устраивал бань, думаю, не прошло даром...что говорить, посмотрите какую карьеру сделал банщик из Олимпии)), бани всегда были в цене
альберт леонов
не нравится
31 октября в 09:33
Давно пора изгнать из администрации многих чиновников. Пелевина в том числе. Весь спортивный бюджет пусть депутаты утверждают, кому и сколько дать денег, чиновник должен просто контролировать исполнение,
polina-1977
не нравится
31 октября в 12:13
Главе вообще плевать, даже встречаться не захотел с известными спортсменами города, отписал Пелевину. Зато фото везде с Ашапатовым выставляет. Забирайте своего Лукманова назад в казино, у него там лучше получалось руководить.
Будулай Алмазов
не нравится
31 октября в 15:22
В конце августа директор стадиона "Спортивное ядро" обещал открытие после ремонта к 1 октября. Стадион закрыт до сих пор, хотя все работы закончены. Так проще работать: все под замком, а зарплата капает.
olvin Z
не нравится
31 октября в 18:01
К сожалению, в современной России во всех сферах так, и, особенно в бюджетной, "вертикаль власти" такова: "Барыга на барыге барыгой погоняет". Во власть идут воровать прикрываясь красивыми словами, формулировками, лозунгами... Грустно это все, но такова система.
Фигуристы
не нравится
Сегодня в 00:50
Хочется поделиться еще одной новостью о безприделе чиновников, 7 ноября назначено заседание на котором будут обсуждать возможность передачи Ледового Дворца господину Филиппову. Как можно разбазаривать муниципальное имущество и бросать на произвол судьбы юных спортсменов. И вовсех скандальных историях фигурируют одни и те же фамилии.
вера
не нравится
Сегодня в 15:29
совсем спортсменов зажали ,
Kurdenko76 вера
не нравится
Сегодня в 16:17
Лукманов вор! Доколе у руля власти будут находится друзья и подруги ченуш? Ребята, если мы хотим развитие спорта, то только профессионалы и специалисты должны руководить и развивать наш город, наш спорт в целом!!! Долой дармоедов и воров! Испытываете терпение народа, господа!!!Русский народ долготерпив, но...
olvin Z Фигуристы
не нравится
Сегодня в 16:18
Более того, вопрос уже решен на более высоком уровне, правда по слухам, но шила в мешке не утаишь, и г-жа губернатор дала распоряжение (естественно неофициальное) в срочном порядке подготовить и предоставить пакет документов относительно этой манипуляции.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 16:57
Случайно не Савенков займет "почетное" место?
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 21:13
А чего так из-за Филлипова переполошились-то? Дай бог, чтобы Ледовый так работал, как у него "Титан".
Фигуристы Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 21:40
Просто не всем покарману Титан. И вообще когда ему нужно было отстать Титан все откликнулись, а в благодарностью специально для тренирующихся с тренером спортсменов с Ледового мы получили двойной тариф на массовых катания. И на все доводы ответ был один я должен зарабатывать у меня кредит. А теперь он хочет вкладывать вспорт, с трудом верится, себе в карман он вкладывать хочет. За взрослых дядек он переживает им приходится вешать коньки на гвоздь, а наши дети хотят тоже заниматься. Почитайте сми о нем,.
Аванес polina-1977
не нравится
Сегодня в 21:44
Полина Ч. казино у нас запрещены в городе)
Будулай Алмазов Фигуристы
не нравится
Сегодня в 22:02
Видимо, речь о том, что дети хотят заниматься на бесплатном льду. "Олимпиец"- бесплатно, "фигуристы"- бесплатно, ночная хоккейная лига- бесплатно. А кто платно, чтобы Ледовый не был просто финансовой дырой в бюджете? А хоккеисты-любители пускай по 1000р за час платят. А хоккеисты-любители, кто не за профсоюзные деньги предприятий катаются, а из своего кармана платят, ушли в "Титан". Там и дешевле (несмотря на "кредит отдавать надо") и бюрократии меньше (не надо подавать списки игроков на каждую тренировку). Привыкайте платить сами за собственных детей. Нынешнее поколение родителей СССР не застало, но хотят бесплатный спорт высших достижений. "Золотая шайба" на городских кортах бесплатно, а если мечтаете быть чемпионами, то привыкайте не за бюджетные деньги это делать. К Филиппову в "Титан" такие же как вы горожане своих детей за деньги водят заниматься.
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 22:07
Ни одна из "выстреливших" "звезд" "Олимпийца" (Бобков, Проскуряков, Дыбленко) пока и охапки клюшек родной школе не подкинули со своих контрактов. Что-то подсказывает, что и фигуристы вряд-ли будут щедрость проявлять.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта

Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта
Открытое письмо сегодня отправили губернатору Наталье Комаровой
Артем Мазнев Сегодня в 17:24
3833 18
​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему

​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сегодня в 17:22
196 1
​До пенсии бы успеть

​До пенсии бы успеть
Работники госучреждений Югры просят правительство округа выделять больше средств на жилищные субсидии для них
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:52
424 15
​Тямы нет — жилья не будет

​Тямы нет — жилья не будет
Конечно, эти чудовищные миллионы квадратных метров будут построены: ведь так круто отрапортовать о том, что впервые за всю историю страны (региона, города, поселка) все ее граждане обеспечены собственным жильем
Тарас Самборский Сегодня в 16:12
1320 20
На языке спорта

На языке спорта
Тренер сурдлимпийской сборной Сургута по сноуборду – об умении слышать спортсменов и помогать им в пути на пьедестал
Ангелина Оленина Сегодня в 14:45
245 0
​Великое переселение по-сургутски

​Великое переселение по-сургутски
Чем закончилась работа городской думы в октябре
Артем Мазнев Сегодня в 10:54
436 7
Керченский Колумбайн: кто виноват и что делать?

Керченский Колумбайн: кто виноват и что делать?
Интернет с оружием тут ни при чем. В середине 80-х годов юноша с ружьем пришел в школу, чтобы убить одноклассника, который над ним издевался. И убил
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ 31 октября в 16:35
600 56
Сугутский район может стать оффшором для нового микробизнеса

Сугутский район может стать оффшором для нового микробизнеса
Это одно из десяти предложений губернатору Югры, сформулированных на форуме «Бизнес и власть: полный контакт». Примет ли их Комарова?
Маргарита Стройнова 31 октября в 15:56
483 5
Мы воспитываем умственную лень, которая, в отличие от многих заболеваний, неизлечима

Мы воспитываем умственную лень, которая, в отличие от многих заболеваний, неизлечима
Основатель гимназии-лаборатории в Сургуте, депутат думы Югры рассказал о проблемах образования в округе
Валерий Салахов, депутат думы Югры 31 октября в 14:51
622 4
​Владимир Путин: «Сохранение самобытности народов России – в числе наших безусловных приоритетов»

​Владимир Путин: «Сохранение самобытности народов России – в числе наших безусловных приоритетов»
Итоги состоявшегося в Югре Совета по межнациональным отношениям
Анастасия Семихатских 31 октября в 13:33
515 6
Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается

Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается
Строки из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» мы учили наизусть. Учили в то время, когда после счастливого пионерского детства готовились к вступлению в ряды Всесоюзного Ленинского Союза молодежи
Ирина Сердюкова, ветеран комсомола. Вступила в 1968 году - 50 лет назад 31 октября в 10:16
615 20
В Сургуте сократится количество автобусов

В Сургуте сократится количество автобусов
Администрация города объяснила, почему
Анастасия Якупова 30 октября в 17:48
1179 10
Старт «Старту» дан! Как меняется Локосово

Старт «Старту» дан! Как меняется Локосово
​Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил сельское поселение Локосово
Отдел по информационной политике Думы Сургутского района 30 октября в 17:23
400 0
Объединились созидать

Объединились созидать
Сургутский район проводит первый муниципальный инвестфорум
Марина Романова 29 октября в 21:01
479 0
​Как оплатить налоги за другого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как оплатить налоги за другого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 29 октября в 15:49
501 1
​«Русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем!»

​«Русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем!»
О фольклоре, оригинальных традициях и толерантности — в интервью с певицей и этномузыкологом Кристиной Руденченко
Надежда Макаренко 26 октября в 13:51
508 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика