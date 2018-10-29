Объединились созидать

Двухдневный форум «Бизнес и власть: полный контакт» стартовал сегодня В Сургутском районе. Площадкой стал ЦКиД "Премьер" - организаторам потребовались самый большой на территории муниципалитета зрительный зал. Гостей оказалось очень много: приехали не только представители и бизнеса, и власти из соседних муниципалитетов, но и гости из федерального центра. Требования к главной площадке форума тоже были особые: для основного действа первого дня нужна была именно большая сцена. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой решил вновь использовать любимую схему общения с оппонентами и организовал диалог в формате батла, но не один на один, а "стенка на стенку" - бизнес против власти. Рефери дебатов выступил политолог, директор АНО «Центр «Югра-Социум», эксперт Изборского клуба Илья Верховский, а судьями - сенатор Юрий Важенин, зампредседателя думы Тюменской области Галина Резяпова, эксперт Опоры России и бизнес-тренер Национальной премии «Бизнес-Успех» Андрей Крылов и независимый эксперт фондового рынка Степан Демура.

Задачей судейской команды было не определение победителей и проигравших в споре. Потому что у дебатов была иная задача: в течение пяти раундов перейти от взаимных претензий к конструктивному диалогу. От вопроса "Кто виноват?" к "Что делать?". Черновик этого "Что делать" и помогли сформулировать участникам "судьи".

Во второй день форума, 30 октября, уже объединившись в команду, бизнес и муниципальная власть планируют отшлифовать этот черновик до состояния "документ", который планируется передать губернатору Югры Наталье Комаровой.

Изначально предполагалось, что он будет называться "Десять предложений губернатору", но, по всей видимости, этим количеством идей участники форума не ограничатся. Тем более, что во второй день форума к ним присоединятся еще несколько федеральных экспертов, в том числе - представитель Минэкономразвиия РФ Гюзель Баскакова.

"Примерно две недели назад в Москве проходил аналогичный форум, на котором была представлена инвестиционная привлекательность Югры. Было озвучено, что инвестиции в целом по ХМАО составляют примерно 1 трлн рублей. С радостью узнал, что инвестиции Сургутского района – около 200 млрд. Мы все понимаем, что это инвестиции, в первую очередь, крупных компаний. А вот как сделать, чтобы малый бизнес, бизнес, который может несколько диверсифицировать экономику Югры, был заинтересован вкладываться и развиваться именно в округе. Что надо – со стороны власти и со стороны бизнеса? Наверное, узнать можно только на таких встречах. На узких, где представлены профессионалы с обеих сторон. Этот форум обходим, без такого мероприятия с возможным взаимопониманием, невозможно развитие Югры и России", - считает Юрий Важенин.

"Мы понимали всю меру ответственности, но мы сделали этот шаг. Зачем мы проводим форум? На мой взгляд, в Югре очень мало площадок, где именно муниципалитеты могли бы встретиться лицом к лицу и обменяться опытом, похвалиться, рассказать о своих проблемах. Сегодня мы имеем возможность встретиться друг с другом и бизнесом, услышать, может быть, нелицеприятную, но конструктивную критику в свой адрес. Каждый муниципалитет в Югре делает многое, но делаем ли мы правильные вещи? Попытаемся найти ответы на поставленные вопросы", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Уже во время открытия форума бизнес и власть высказали желание сделать мероприятие ежегодным. Еще раз в этом убедились представители органов местного самоуправления, эксперты и предпринимательское сообщество в ходе дебатов.