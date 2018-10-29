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Югра и ОН

26 октября Югра пережила маленькое потрясение — приезд Владимира Путина на заседание совета по межнациональным отношениям. О том, как это было — в рассказе шеф-редактора портала СИА-ПРЕСС, который (не)видел все своими глазами.

1. О приезде Владимира Путина ничего неизвестно. Журналисты едут буквально в никуда. «Я просто знаю, что 26 октября мне нужно быть в Ханты-Мансийске», — сообщает в переписке знакомый фотограф. На дворе вечер 25-го.

2. Югорская столица вылизана до блеска. Снега нет от слова совсем. Но это не мешает нескольким снегоуборочным машинам с маниакальной настойчивостью разъезжать по голой брусчатке.

3. Ждешь, что все улицы в радиусе километра от «Югра Классик» будут перекрыты, и такси высадит тебя на обочине где-то у черта на рогах. Но нет. Таксисты умудряются подъезжать вплотную к зданию даже в тот момент, когда президент находится внутри (правда, их быстренько выгоняют на парковку неподалеку, но не суть).

4. О Путине — исключительно шепотом и максимально законспирировано. Никаких имен. Только «первое лицо» и «глава государства». Но обычно просто — «Он».

5. СМИ рекомендовано приехать в КТЦ «Югра-Классик» к полвторого дня. Владимира Путина ожидают к полчетвертого. Он приезжает в шесть (это вообще-то по-божески). Все это время журналистам настоятельно не рекомендуют покидать здание: «Вот первое лицо приедет — нам сигнал дадут — мы двери закроем — и никого внутрь не пустим», — рапортует охрана. Слушаешься, потому что понимаешь — не шутят.

6. Телевизионщики и фотографы пребывают в растерянности: в зал, где будет проходить заседание, никого (кроме человек пяти) не пускают. Предлагают снимать трансляцию с экрана, установленного в пресс-центре. «Зачем тогда вообще звали? Могли бы дома остаться, телек пофоткать», — ворчат мастера объективов.

7. Примерно в полпятого (спустя почти четыре часа ожидания), журналистам бросают кость в виде Мутко. Вся орава воодушевленно торопится на пресс-подход. Десять камер, десять фотоаппаратов, тридцать диктофонов. Корреспонденты иронизируют: «Это его звездный час».

8. В пресс-центре есть еда и чай-кофе в неограниченном количестве. Сначала это радует, но начинает раздражать, как только включается видео-трансляция заседания: снова ничем не занятые, скучающие операторы и фотографы (см. пункт 6) стучат ложками по тарелочкам и вполголоса переговариваются, мешая остальным корреспондентам работать. Ощущение — как от университетской столовки.

9. Мероприятие заканчивается. К журналистам пускают только одного из спикеров Совета. Он дает короткий комментарий и уходит. Что делать дальше — неясно. Ехать по отелям? Всё? «Первое лицо еще в здании», — таинственно сообщают организаторы. «Это хорошо, но нас-то отсюда выпустят?», — уточняют журналисты (см. пункт 5).

10. По пути в гостиницу таксист, понимающий, откуда я держу путь, уточняет: «Что, небось опять ЕМУ там наплели, что у нас тут все замечательно?». «Нет, — говорю, — о проблемах тоже рассказывали». «Ммм, — оценивающе бурчит водитель, — Отчаянные, отчаянные люди».


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Сегодня в 17:41, просмотров: 397, комментариев: 12


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:32
Чё к чему? Приехал, побухал, уехал. Цигане то хоть были? К нам приехал, к нам приехал царь Владимир дорогой!.. Ну, очень дорогой царь. Обходится россиянам в содержании больше, чем содержание самих россиян. Да еще свора. Пардон, свита.
Едкий Шнырь
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Сегодня в 19:17
Странно.. СТВшники все освещают визит Путина в Югру. Да и сам грешен - с микрофоном, камерой фотоаппаратом к Зубкову допускали, к Лаврову то же....
Моби
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Сегодня в 19:55
фу, как мерзко - с благоговением писать ОН, хотя это не царь, а обычное выборное лицо
Сергей Б Моби
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Сегодня в 20:01
Это же прикол.
Марина Соболевская Сергей Б
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Сегодня в 20:07
Царь со своей свитой и телохранителями обходится россиянам в 41 лям В ДЕНЬ!!!! Не хило???
Моби Сергей Б
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Сегодня в 20:11
да я даже не про эту заметку - все местные чиновники\депутаты с придыханием говорили про визит
Едкий Шнырь Марина Соболевская
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Сегодня в 20:15
Так Вы при этом царе только и увидели жизнь. Давайте начнем ныть про помощь Сирии, налоги новые и непопулярные, что денег нет... Не видели Вы как денег нет - спросите у родителей про 1990-е. Особенно у тех, кто их провел не в относительно благополучной Сибири, а где-нибудь в Тамбове, Волгограде, Екатеринбурге
Сергей Б Едкий Шнырь
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Сегодня в 20:44
Если вы себя в шныри определили, остальных то зачем по себе ровнять?
Едкий Шнырь Сергей Б
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Сегодня в 20:50
Ну ты глянь какой знаток фени и Закона выискался.... Или правда не нравится? Так выброси свой айфон, пересядь на шоху, сними шмотки иностранные и не езди за бугор отдыхать. А практически по всем своим словам, отписанным под этой статьей - могу разложить по полочкам.
йося Сергей Б
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Сегодня в 21:05
ОН это как то мелковато, а вот САМ!....
444 Едкий Шнырь
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Сегодня в 21:35
Странно. Разве не ваш Путин ноет про денег нет. Ему так не хватает, что даже возраст пенсионный повысил, чтоб сэкономить на гражданах России и продолжить свою свистопляску в Крыму-Чечне-ЛДНР-Сирии-Ливии-Приднестровье-Науру. А вы говорите, девяностые. В 2018-ый загляните со своей планеты.
йося 444
не нравится
Сегодня в 21:41
шысядчетвертый, ты не прав про денегнет говорил другой

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