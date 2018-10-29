26 октября Югра пережила маленькое потрясение — приезд Владимира Путина на заседание совета по межнациональным отношениям. О том, как это было — в рассказе шеф-редактора портала СИА-ПРЕСС, который (не)видел все своими глазами.

1. О приезде Владимира Путина ничего неизвестно. Журналисты едут буквально в никуда. «Я просто знаю, что 26 октября мне нужно быть в Ханты-Мансийске», — сообщает в переписке знакомый фотограф. На дворе вечер 25-го.

2. Югорская столица вылизана до блеска. Снега нет от слова совсем. Но это не мешает нескольким снегоуборочным машинам с маниакальной настойчивостью разъезжать по голой брусчатке.

3. Ждешь, что все улицы в радиусе километра от «Югра Классик» будут перекрыты, и такси высадит тебя на обочине где-то у черта на рогах. Но нет. Таксисты умудряются подъезжать вплотную к зданию даже в тот момент, когда президент находится внутри (правда, их быстренько выгоняют на парковку неподалеку, но не суть).

4. О Путине — исключительно шепотом и максимально законспирировано. Никаких имен. Только «первое лицо» и «глава государства». Но обычно просто — «Он».

5. СМИ рекомендовано приехать в КТЦ «Югра-Классик» к полвторого дня. Владимира Путина ожидают к полчетвертого. Он приезжает в шесть (это вообще-то по-божески). Все это время журналистам настоятельно не рекомендуют покидать здание: «Вот первое лицо приедет — нам сигнал дадут — мы двери закроем — и никого внутрь не пустим», — рапортует охрана. Слушаешься, потому что понимаешь — не шутят.

6. Телевизионщики и фотографы пребывают в растерянности: в зал, где будет проходить заседание, никого (кроме человек пяти) не пускают. Предлагают снимать трансляцию с экрана, установленного в пресс-центре. «Зачем тогда вообще звали? Могли бы дома остаться, телек пофоткать», — ворчат мастера объективов.

7. Примерно в полпятого (спустя почти четыре часа ожидания), журналистам бросают кость в виде Мутко. Вся орава воодушевленно торопится на пресс-подход. Десять камер, десять фотоаппаратов, тридцать диктофонов. Корреспонденты иронизируют: «Это его звездный час».

8. В пресс-центре есть еда и чай-кофе в неограниченном количестве. Сначала это радует, но начинает раздражать, как только включается видео-трансляция заседания: снова ничем не занятые, скучающие операторы и фотографы (см. пункт 6) стучат ложками по тарелочкам и вполголоса переговариваются, мешая остальным корреспондентам работать. Ощущение — как от университетской столовки.

9. Мероприятие заканчивается. К журналистам пускают только одного из спикеров Совета. Он дает короткий комментарий и уходит. Что делать дальше — неясно. Ехать по отелям? Всё? «Первое лицо еще в здании», — таинственно сообщают организаторы. «Это хорошо, но нас-то отсюда выпустят?», — уточняют журналисты (см. пункт 5).

10. По пути в гостиницу таксист, понимающий, откуда я держу путь, уточняет: «Что, небось опять ЕМУ там наплели, что у нас тут все замечательно?». «Нет, — говорю, — о проблемах тоже рассказывали». «Ммм, — оценивающе бурчит водитель, — Отчаянные, отчаянные люди».