​Как оплатить налоги за другого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

До 3 декабря этого года сургутянам необходимо оплатить имущественные налоги, начисленные за прошлый год.

Узнать сумму к оплате можно несколькими способами:

В личном кабинете на сайте www.nalog.ru;

Тем, у кого нет личного кабинета на сайте ФНС, придет уведомление по почте;

В Налоговой службе по месту жительства. ИФНС по Сургуту работает в понедельник и среду с 9 до 6 часов, во вторник и четверг — с 9 до 8 часов, в пятницу — с 9 до 5 часов. Также до 3 декабря дополнительно инспекция будет работать по субботам с 10 до 15 часов.

Оплатить налоги за другое лицо можно при наличии платежного документа:

Обратившись с паспортом и платежкой в отделение любого банка; По индексу документа, указанному в платежке, через мобильный банк; Считав QR-код с платежного документа; В терминалах, расположенных в банке, по штрих-коду с платежки. Самостоятельно переводом через личный кабинет клиента банка. По данным налоговой, для оплаты потребуется обязательно указать в распоряжении следующую информацию:

при указании реквизитов «ИНН» плательщика (поле 60 платежного поручения) и КПП (поле 102 платежного поручения) – указываются значения ИНН и КПП плательщика, чья обязанность исполняется;

в поле «Плательщик» расчетного документа — информация о плательщике, фактически осуществляющем платеж. Для физических лиц это — фамилия, имя, отчество.

в поле 24 «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП (для физлиц только ИНН) лица, фактически осуществляющего платеж, и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак «//». Эти реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».

в поле «101» «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.

Важно: Если вы оплачиваете за другого человека его налоги, то вы не в праве будете в случае чего требовать государство вернуть эти средства.

Для справки: В Сургуте за 2017 год было начислено 860,729 млн рублей имущественных налогов. Это на 129 млн рублей больше, чем за 2016 год.

Смотрите онлайн-конференцию «Оплата имущественных налогов за прошлый год»

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