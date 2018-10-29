​Тямы нет — жилья не будет

До 2024 года в Югре построят 5 млн квадратных метром жилья.

Кому?

Зачем?!

Вот, вот это главное!

Если бы это было малоэтажное и индивидуальное строительство по умному генплану (не путать с пресловутыми дачными фавелами, когда далекая от современного понимания того, что такое среда обитания, власть — исключительно в заботе о людях — плодит черные Шанхаи), мы бы получили развитие города, внутригородскую миграцию качественного населения (из хрущевки — в свой дом; в свою новую качественную квартиру).

А построят-то новые жуткие муравейники — очаги маргинализации. Эти миллионы метров выпекаются по технологиям невероятной оптимизации затрат: вроде здание получилось, вроде соответствует стандартам и нормам, но... в нормальном мире такое г... и в таком огромном количестве давно не строят. А где-то уже и сносят (см. примеры Америки, Восточной Германии).

Конечно, эти чудовищные миллионы будут построены: ведь так круто отрапортовать о том, что впервые за всю историю страны (региона, города, поселка) все ее граждане обеспечены собственным жильем. Но собственное жилье «гражданам» достается в условиях монопольного дирижируемого властями «рынка», в котором право «граждан» на реальный выбор просто отсутствует. Бери что дают. Чтоб сильно не возмущались — так и быть, изобразим конкуренцию: кроме 30-этажных панельных муравейников разрешим строить 20-этажные из монолита муравейники же, или карикатурные «коттеджные» поселки для «богатых», где ни архитектуры, ни красоты, да что там — дорог нет.

Кому нужны эти миллионы метров, кроме: застройщиков, извлекающих прибыли, региональных властей, рапортующих в центр о выполнении очередных майских указов, и самого центра, Кремля то бишь, красивой статистикой гипнотизирующего народ, единственно о котором он и печется?

А изменить ситуацию вполне можно. Принять строительный регламент, определяющий:

высоту зданий;

технологию возведения каркаса;

количество квартир в одном жилищном комплексе, в одной секции, на одном этаже;

пропорцию социальной и рекреационной инфраструктуры к застраиваемому объему;

современные мировые технологические требования к инженерным сетям, вентиляции и климатизации, отоплению (рекуператоры, тепловые насосы, индивидуальные котельные в каждой квартире), утеплению фасадов и шумоизоляции...

Для этого нужна тяма, как говорится.

А с этим беда.