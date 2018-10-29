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​Тямы нет — жилья не будет

До 2024 года в Югре построят 5 млн квадратных метром жилья.

Кому?

Зачем?!

Вот, вот это главное!

Если бы это было малоэтажное и индивидуальное строительство по умному генплану (не путать с пресловутыми дачными фавелами, когда далекая от современного понимания того, что такое среда обитания, власть — исключительно в заботе о людях — плодит черные Шанхаи), мы бы получили развитие города, внутригородскую миграцию качественного населения (из хрущевки — в свой дом; в свою новую качественную квартиру).

А построят-то новые жуткие муравейники — очаги маргинализации. Эти миллионы метров выпекаются по технологиям невероятной оптимизации затрат: вроде здание получилось, вроде соответствует стандартам и нормам, но... в нормальном мире такое г... и в таком огромном количестве давно не строят. А где-то уже и сносят (см. примеры Америки, Восточной Германии).

Конечно, эти чудовищные миллионы будут построены: ведь так круто отрапортовать о том, что впервые за всю историю страны (региона, города, поселка) все ее граждане обеспечены собственным жильем. Но собственное жилье «гражданам» достается в условиях монопольного дирижируемого властями «рынка», в котором право «граждан» на реальный выбор просто отсутствует. Бери что дают. Чтоб сильно не возмущались — так и быть, изобразим конкуренцию: кроме 30-этажных панельных муравейников разрешим строить 20-этажные из монолита муравейники же, или карикатурные «коттеджные» поселки для «богатых», где ни архитектуры, ни красоты, да что там — дорог нет.

Кому нужны эти миллионы метров, кроме: застройщиков, извлекающих прибыли, региональных властей, рапортующих в центр о выполнении очередных майских указов, и самого центра, Кремля то бишь, красивой статистикой гипнотизирующего народ, единственно о котором он и печется?

А изменить ситуацию вполне можно. Принять строительный регламент, определяющий:

  • высоту зданий;
  • технологию возведения каркаса;
  • количество квартир в одном жилищном комплексе, в одной секции, на одном этаже;
  • пропорцию социальной и рекреационной инфраструктуры к застраиваемому объему;
  • современные мировые технологические требования к инженерным сетям, вентиляции и климатизации, отоплению (рекуператоры, тепловые насосы, индивидуальные котельные в каждой квартире), утеплению фасадов и шумоизоляции...

Для этого нужна тяма, как говорится.

А с этим беда.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 282, комментариев: 6


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Комментарии:
Gopnik
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Сегодня в 15:48
А чем был плох карикатурный коттедж на Ярославле?
Едкий Шнырь
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Сегодня в 15:49
Да уж, муравейниками Сургут застроен. А вот насчет дачных фавел не соглашусь. Нормальные дома. Просто дачи строились когда - в 1980-1990-е по принципу формы№8. Да и каждый хозяин хотел дом в своем "стиле". Своя котельная в каждой квартире? Чем топить - уголь, дрова? Это запахи, грязь в квартирах, необходимость мест бункеровки. Газ - расходы на инфраструктуру - в городе знаю лишь несколько пятиэтажек с газом. Да и многие просто боятся газа. Все остальное - вполне согласен.
Kirill Akincev
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Сегодня в 16:09
Идея сырая, но так, в качестве мозгового штурма.
А если провести газ в ближайшие к Сургуту дачные кооперативы: Виктория, Прибрежный, Чернореченский, Север? Не поспособствует ли это тому, что горожане будут капитально строиться на дачных участках самостоятельно? При доступной дороге добраться до города можно за те же 25-30 минут, что тратятся на светофорах в городе и пробках во дворах.
Едкий Шнырь Kirill Akincev
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Сегодня в 16:17
Абсолютно в точку!!! Дайте газ в дачные кооперативы и начнется стройка века - народ начнет покупать участки и дачи. Лично мне больше нравится Свой Дом и Участок, чем муравейник с соседями, которых я не знаю
Едкий Шнырь Едкий Шнырь
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Сегодня в 16:19
Боюсь соврать, но в центральной России, газовое отопление делает коммуналку зимой (когда работает котел/АОГВ/газгольдер) дороже на 1000-2000 рублей дороже - в частном доме.
Сергей Б
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Сегодня в 18:02
Все верно, царь не настоящий. Государственная концепция обеспечения населения жильем предполагает возведение многоэтажных коровников эконом класса, которые уже возвели в стандарт, за счет тех, кто в этих коровниках будет жить, в ипотеку. Коровников не только по качеству, но и потому, что мнения людей как и у коров никто не спрашивает, и выбор ограничен в основном этими самыми коровниками. Против государственной программы не попрешь. Только тем и отличаются россияне от коров, что за свой счет. Сургут, как самый большой город Югры является образцом по возведению коровников.

Вот здесь же на Сиа в комментариях мнение многодетной матери Смирновой (Метлицкой) о таком жилье, куда ее загоняют по соц. программе вместе с детьми: «Но я бы не взяла, эту панельную могилу! Слышимость в 100 больше чем в деревяшке, а воздуха вообще нет! Сестра там получила, я у неё больше часа находится не могут. Так вот я про что, если выбор сибстрой или деревяшках, я бы опять купила деревяшку!!». И вот что интересно, европейцы тоже предпочитают жилье из натурального дерева и камня, и малоэтажное. Иж куда замахнулась.

Еще Смирнова (Метлицкая) показательно описывает хождение по мукам: глава района послал, партейцы послали. Живи, где сказали или умри. Только в СМИ остается высказаться, где пропустят. Но, в наше время для государственных чиновников СМИ – это как ветер дует, а караван идет. Хороший такой караван, груженный баблом.

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