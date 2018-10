Впервые вижу. «Богемская рапсодия»: слушайте, не останавливайтесь

Музыки достаточно, чтобы посчитать главным действующим лицом именно ее — а не Фредди, не Queen. Картина ограничивается периодом 1970-1985 годов, то есть не рассказывает полной истории ни группы, ни ее фронтмена: так или иначе, все сюжетные линии строятся вокруг очередной записи, очередной гастроли и завершаются — сюрприз! (или спойлер?) — вовсе не обязательным посмертным гимном The Show Must Go On. Нет, на титрах, оповещающих зрителя о том, как сложилась судьба Фредди Меркьюри после триумфального выступления на Live Aid, звучит Don’t Stop Me Now как прямое обращение подлинной главной героини фильма к залу: слушайте, не останавливаясь.Нет причин не думать, что в ближайшее время публика этому призыву будет следовать неукоснительно: следим за чартами.