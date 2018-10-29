Впервые вижу. «Богемская рапсодия»: слушайте, не останавливайтесь

Фанаты Queen, мужайтесь: на сеанс «Богемской рапсодии» к попкорну вместо колы возьмите что-нибудь успокоительное — возмущаться по ходу повествования придется не раз. Фильм, как и было объявлено, художественный, поэтому надеяться на следование хронологии, портретное сходство персонажей с прообразами, а также на в целом точное описание событий, происходивших с четверкой Queen, не приходится.
Да, в адрес любого байопика едва ли не самой серьезной претензией могут считаться слова «Не так все было». Однако в случае с «Богемской рапсодией» зрителю, не посвященному во все тонкости биографии Фредди Меркьюри сотоварищи, совершенно неважно, была ли, например, We Will Rock You сочинена уже в «усатый» или еще в «волосатый» период;не заденет его и наблюдение, что из всей четверки разве что Брайан Мэй однозначно узнаваем как точная копия оригинала, Рами Малек на промофото выглядит едва ли не как пародия на Фредди, а в первой половине фильма больше похож на молодого Мика Джаггера.
Все эти огрехи оказываются совершенно несущественными, поскольку не мешают погрузиться в атмосферу фильма и попасть под обаяние главного героя, который за два часа экранного времени проходит путь от эгоцентричной самоуверенности через осознание трагичности одиночества к смирению и обретению если не счастья, то хотя бы покоя. Все это — в сопровождении оригинальной музыки Queen, которой озвучены и студийные, и концертные будни артистов.
Музыки достаточно, чтобы посчитать главным действующим лицом именно ее — а не Фредди, не Queen. Картина ограничивается периодом 1970-1985 годов, то есть не рассказывает полной истории ни группы, ни ее фронтмена: так или иначе, все сюжетные линии строятся вокруг очередной записи, очередной гастроли и завершаются — сюрприз! (или спойлер?) — вовсе не обязательным посмертным гимном The Show Must Go On. Нет, на титрах, оповещающих зрителя о том, как сложилась судьба Фредди Меркьюри после триумфального выступления на Live Aid, звучит Don’t Stop Me Now как прямое обращение подлинной главной героини фильма к залу: слушайте, не останавливаясь.Нет причин не думать, что в ближайшее время публика этому призыву будет следовать неукоснительно: следим за чартами.