Впервые вижу. «Богемская рапсодия»: слушайте, не останавливайтесь

Фанаты Queen, мужайтесь: на сеанс «Богемской рапсодии» к попкорну вместо колы возьмите что-нибудь успокоительное — возмущаться по ходу повествования придется не раз. Фильм, как и было объявлено, художественный, поэтому надеяться на следование хронологии, портретное сходство персонажей с прообразами, а также на в целом точное описание событий, происходивших с четверкой Queen, не приходится.

Да, в адрес любого байопика едва ли не самой серьезной претензией могут считаться слова «Не так все было». Однако в случае с «Богемской рапсодией» зрителю, не посвященному во все тонкости биографии Фредди Меркьюри сотоварищи, совершенно неважно, была ли, например, We Will Rock You сочинена уже в «усатый» или еще в «волосатый» период;не заденет его и наблюдение, что из всей четверки разве что Брайан Мэй однозначно узнаваем как точная копия оригинала, Рами Малек на промофото выглядит едва ли не как пародия на Фредди, а в первой половине фильма больше похож на молодого Мика Джаггера.