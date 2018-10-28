Депутат Виктор Сысун: «Перинатальный центр в Сургуте - самая дорогая «социальная» стройка нашего региона».

Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков и Виктор Сысун неоднократно обращались в надзорные органы в связи со сложившейся ситуацией вокруг строительства перинатального центра в городе Сургуте. Самый масштабный центр охраны материнства и детства до сих пор не распахнул свои двери для югорчан в экономической столице Югры. Все сроки ввода в эксплуатацию уже прошли. Ведется претензионная работа.

По состоянию на начало июля 2018 года фактический показатель выполнения строительных работ на данном объекте составлял около 80%. Сроки сдачи перинатального центра в городе Сургуте в эксплуатацию все затягиваются. В связи с чем прокурором города руководителю ООО «ВИС-Инфраструктура» (застройщику данного объекта здравоохранения) было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Депутат Евгений Марков обращался также в департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и писал, что в соответствии с заключенным Соглашением от 26 декабря 2014 года срок строительства установлен в 3 года и далее дополнительным Соглашением продлен до 31 июля 2018 года(!).

«С учетом, что строительство Объекта в указанный срок фактически не завершено, мой коллега депутат Марков Евгений Владимирович попросил предоставить информацию о проделанной претензионной работе к ООО «ВИС инфраструктура» за срыв сроков передачи Объекта.

Депутату Маркову департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был предоставлен ответ. В котором написано, что департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в адрес ООО «ВИС инфраструктура» подготовлена и направлена претензия о взыскании неустойки. Так же Депздрав сообщает, что по состоянию на 8 октября 2018 содержащееся в данной претензии требование об уплате предусмотренных Соглашением штрафных санкций не удовлетворено и рассматривается вопрос об увеличении размера неустойки и её взыскании в судебном порядке», – пишет депутат Сысун прокурору Ботвинкину.

Либерал-демократ отмечает, что окружной Прокуратурой уделяется пристальное внимание соблюдению законодательства при строительстве крупных инфраструктурных объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Парламентарий Виктор Сысун попросил Прокурора Евгения Ботвинкина взять на личный контроль претензионное разбирательство, возникшее между участниками Соглашения от 26.12.2014, а атак же его возможное рассмотрение в судебном порядке.

"Перинатальный центр в Сургуте — самая дорогая «социальная» стройка нашего региона. Никто не сомневается в его необходимости. Но мы считаем, что будет справедливым, если застройщик, получивший не один миллиард рублей, и не выполнивший вовремя свои обязательства, ответит рублем за задержку ввода в эксплуатацию так необходимого всем жителям Югры перинатального центра. Тем более, что Объект возводится по программе государственно-частного партнерства и стоит 13,4 млрд. рублей. Нужно отвечать по своим обязательствам!" - делится своим мнением заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун.