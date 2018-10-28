В Сургуте организуют бесплатные курсы грамотного потребителя

Жителей Сургута и Сургутского района научат на практике заполнять необходимые претензии и исковые заявления по нарушенным правам потребителей. Курсы проведут юристы и независимые эксперты, занимающиеся товароведческими экспертизами. Организатор проекта - автономная некоммерческая организация "Югорский СоветникЪ" при поддержке социальных партнеров.

Курсы пройдут 3, 10 и 17 ноября в 11 часов на площадке районной библиотеки им. Г.А. Пирожникова (Сургут, пр. Пролетарский, 10/3).

Гостями отдельных "уроков" станут потребители, которые уже выиграли суды и смогли добиться многомиллионных выплат за некачественно оказанные им коммунальные услуги.

Тема первого урока: "Как вернуть деньги за некачественный товар (техника, одежда)?".





Второго - "Как взыскать деньги с УК за некачественные услуги?", своим опытом поделится житель , который отсудил у коммунальщиков 60 млн рублей.





Третья встреча будет посвящена проблемному ремонту квартир.

Ведущим курсов выступит: Наталия Кузьмина – зам. директора АНО «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ».

В качестве экспертов выступят:

Алексей Редькин – директор АНО «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ», 21 год юридической практики; Светлана Глушаева – независимый эксперт, 15 лет занимается товароведческой экспертизой, генеральный директор экспертно-консультационного центра «Новая экспертиза – Югра» ЭКЦ «Ноэкс-Югра».

Предварительная запись по телефону 8(3462)727-823 либо через эл.почту ugrasovetnik@mail.ru

Жители поселений Сургутского района смогут присоединиться посредством видеоконференцсвязи из библиотечных пунктов.

СПРАВКА:

Результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в мае 2017 года совместно с Национальной Юридической Службой «АМУЛЕКС» свидетельствуют, что россияне не склонны защищать свои «бытовые» права.

Треть россиян за последние полгода 2017 сталкивались с нарушением своих прав в повседневной жизни - при приобретении товаров, получении государственных и коммерческих услуг и т.д.. В случае нарушений граждане в первую очередь обращаются за советом к близким или ищут информацию в Интернете. При этом большинство потерпевших россиян (74%) ничего не делают для защиты своих прав, с нарушением своих прав или прав членов семьи сталкивались 28% россиян. Наиболее часто права граждан нарушались в сфере розничной торговли, например, отказ в возврате некачественного товара (33% потерпевших) и в сферах ЖКХ и медицинских услуг (по 32%), когда услуга оказана некачественно или ее стоимость неоправданно завышена.

По результатом онлайн-анкетирования жителей региона о доступности и эффективности правовой помощи потребителям в Югре, проведенного в июне 2018 года, количество граждан, которые сталкивались с нарушениями потребительских прав за последний год, значительно выше всероссийского: 77,3% респондентов против 28%. Но и желающих отстаивать свои права значительно больше: 56% против 26%.