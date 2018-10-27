​Вместо мультиков — татарские концерты

Сургутянину Рустаму Зиятдинову всего десять лет, но он уже известная личность в нашем городе. Мальчик — участник многих культурных событий: ежегодных Сабантуя и Соцветия, а также различных музыкальных фестивалей Сургута и округа.

Его визитная карточка — песня «Тал бишек» Ильнара и Линара Сайфиевых и популярная татарская композиция «Ассалам Алейкум» Алмаза Ахметшина.

Мы встретились с Рустамом и его мамой Гульнарой в Татарском центре, где у юного певца два раза в неделю проходят репетиции.

«Рустам учится в четвертом классе в школе № 19, — рассказывает мама. — Сейчас ему десять лет, а петь он начал в три года». Причем, как отмечает Гульнара Зиятдинова, ее сын с самого юного возраста предпочитает смотреть татарские концерты, а не мультфильмы.

Первым кумиром талантливого ребенка стала популярная татарская певица Гузель Ахметова. Диск с ее песнями семья слушает до сих пор и повсюду: дома, в машине, на даче. Потом маленькому Рустаму приглянулась известнейшая композиция Салавата Фатхетдинова «Мин яратам сине, Татарстан». И хотя это произведение для исполнения мальчишке далось нелегко, поет он ее теперь не хуже автора.

«Мне нравятся песни Ришата Тухватуллина, группы «Казан егетлэре» и Фирдуса Тимаева», — рассказывает Рустам.

Любовь к пению юному сургутянину передалась по материнской линии: «У меня мама поет, двоюродный брат тоже, а папа играл на гармошке, — говорит Гульнара. — К тому же мы дома часто смотрим татарские каналы, и стараемся ходить на все концерты наших звезд в Сургуте. Даже если мы сами не можем присутствовать, Рустама всегда на них отвозим».

В кругу семьи Зиятдиновы говорят на двух языках: русском и татарском — хотят сохранить и передать родной язык молодому поколению.

В образовательном учреждении, где учится юный певец, о его увлечении знают, и всегда просят выступить на каких-либо школьных мероприятиях. К тому же мальчик неплохо поет и на русском.

Серьезно пением Рустам начал заниматься в 4,5 года, когда его родители, поняв, что в семье растет будущая звезда, отвели его на занятия в Татарский центр в Сургуте. Его музыкальный руководитель Нурия Зиганшина отмечает не только врожденный талант мальчика, но и то, он говорит на «чистом татарском языке».

Пока юному певцу не разрешают самостоятельно подбирать репертуар: «Он еще маленький, может петь не все. Например, некорректно будет, если ему позволить исполнять песни про любовь или про какие-то тяжелые жизненные ситуации. Поэтому выбираем что-то нейтральное», — объясняет Гульнара Зиятдинова.

Какие-то композиции отсеиваются из-за тяжести их исполнения — у Рустама пока нет музыкального образования, даже техники дыхания он освоил самостоятельно, интуитивно.

«Он год ходил в музыкальную школу во втором классе, но ему было сложно сочетать дополнительное образование с основной учебой, поэтому мы отложили эту идею. Возможно, в будущем сын все-таки закончит профильное учреждение», — говорит мама.

Сам же будущий народный певец уже точно знает, что хочет получить высшее образование в Казани.

Талант сургутянина признают не только на местном уровне. Он выступал на одной сцене с такими известными певцами, как Фирдус Тимаев, Фидан Гаффаров, Нафкат Нигматуллин и группой «Казан егетлэре».

У Рустама немало наград. Так, например, на детском национальном фестивале-конкурсе «От чистого истока», который организовал в этом году чувашский национально-культурный центр Сургута «Туслах», певец получил диплом первой степени. А в Нефтеюганске на международном фестивале-конкурсе татарской и башкирской культур «Югра Талантлары», где в судьи были приглашены звезды Татарстана, сургутянин стал лауреатом первой степени.

«Мой сын участвует не только в местных конкурсах и фестивалях, — рассказывает мама Гульнара. — Везде, где бы мы не были, если там проводится культурное мероприятие, он старается принять участие. Ему не важно, большой это концерт или маленькое представление. В этом году, например, Рустам помогал на Сабантуе в деревне Булэк, откуда родом его отец. Ходил с гармонистом и собирал подарки для праздника — есть у нас такая традиция».

Помимо пения герой нашей статьи увлекается спортом. Он — нападающий в хоккейном клубе «Виктория», где команду тренирует их любимый и уважаемый тренер Ирек Габдуллин. Причем спортсмены занимаются на открытых кортах, не обращая внимание на температуру за окном.

«И в минус 35, и в минус 40 играют на улице, — говорит Гульнара. — Это укрепляет здоровье, и дети болеют очень редко». А летом, когда уличные корты становятся недоступны, мальчишки «переквалифицируются» в футболистов.

Рустам, как и вся его семья, любит активный отдых. В субботу и воскресенье помогает родителям на даче: колоть дрова, топить баню, строить снежные горки и так далее. С удовольствием собирает ягоды в лесу, ловит с отцом рыбу, играет с младшим братом Ринатом.

Что удивительно, наш герой не увлекается компьютерными играми и просмотром различных видео (если это не татарский концерт, конечно): «Лучше на улице погулять, в снежки с друзьями поиграть», — рассуждает Рустам.

Впереди у молодого ­певца выступления на нескольких мероприятиях в Сургуте и Тюмени. И редакция СИА-ПРЕСС желает талантливому сургутянину только побед!

Фото: Н. Мельников, архив семьи Зиятдиновых.