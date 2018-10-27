Владимир Путин высказался по цыганскому вопросу

Во время заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которое проходило вчера в Ханты-Мансийске, среди прочих вопросов, которые были подняты на обсуждение, стала тема цыган. Президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер отметила, что каждый из народов, населяющих Россию, формирует ее многонациональную культуру, и из этой культуры цыган никак нельзя исключать:

«Я признаюсь, что когда идет серьезный разговор о межнациональных отношениях, всегда испытываешь неловкость, когда говоришь о цыганах. Это не так важно, не так остро, как Украина или Сирия, и у цыган нет своей территории. К сожалению, в отношении цыган принимается немало непопулярных решений. На заседании нашего совета в мае я в своем выступлении говорила о необходимости создания в России федерального культурного образовательного центра российских цыган для более активной интеграции их в общественно-политическую и культурную жизнь страны. О создании в центре консультационных служб, музея, библиотеки и так далее. Говорила о том, что этот вопрос мы безуспешно решаем более 25 лет.

И еще один вопрос – продолжительный процесс маргинализации цыганского населения. Речь идет о сносе цыганских домов по всей России. Более трех тысяч человек, из которых больше половины – дети! И это только в одном городе.

Региональные власти не должны решать любые вопросы только через изгнание цыган. Но сейчас именно это происходит в Калининграде, Архангельске, Омске, Волгограде, Новгородской области, Челябинске, в Татарстане. То, что произошло в Плеханово – это просто уникально, потому что довести цыган до противостояния ОМОН... Это удивительно! Конечно, врезаться в газовую трубу нельзя, но иначе подвести газ [к цыганским домам] было невозможно. Неужели легче вызвать ОМОН, чем, например, дать право нескольким тысячам человек возможность построить себе дома самостоятельно?

Неслучайно сейчас по данным опроса «Левады» рейтинг нежелательных народов для россиян возглавляют цыгане. Надеюсь на вашу поддержку. Потому что цыганская культура – часть русской культуры».

Владимир Путин согласился с Надеждой Деметер и отметил, что момент работы с цыганским населением в России был упущен: «Дело в том, что эти люди очень часто вовлекаются в криминал. Что тут греха таить – профессионально занимаются распространением наркотиков. Мы не должны обвинять во всем цыган, это проблема всего общества, проблема правоохранительных органов. Нужно грамотно выстроить нашу дальнейшую работу. Действовать нужно крайне аккуратно».