Рекордные субсидии для переселения в Сургутском районе стали поводом для крупного скандала

Информационное агентство «РИА-Новости» накануне опубликовало историю многодетной мамы из Солнечного Алены Метлицкой, которая проживает в аварийном доме. Девушка пожаловалась изданию на неправомерные действия госслужащих и заниженную оценку стоимости ее жилья. По этим причинам девушка не может переселиться из аварийного дома, откуда ее вместе с детьми уже якобы выживают.

Показательно, что при этом в истории умалчиваются некоторые детали: первое, - что у женщины есть муж. И семья не является малоимущей. Второе - что квартира площадью 28,9 квадратных метров в старом доме была куплена по цене такой же, как жилье той же квадратуры в новостройке. Семья заплатила за "деревяшку" полтора миллиона рублей, вложив в нее в том числе и средства потребительского кредита, так как ипотеку банк не одобрил. Плюс потратила деньги на ремонт. Для сравнения - квартира-студия в сданном в этом же году первом доме компании "Сибпромстрой" в поселке, стоила тоже 1,5 млн рублей, ремонт "под ключ" обошелся бы в 101 тысячу рублей. Кроме того, как напомнил siapress замдиректора ООО "Сибпромстрой Югория" Николай Епифанов, конкретно на квартиры в этом доме было несколько акций. И в определенные моменты купить студию можно было и за 1 млн 350 тысяч.





Директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Сургутского района Вячеслав Шагин сообщил порталу siapress.ru точку зрения второй стороны:

"Солнечный — лидер по количеству аварийного жилья в муниципалитете. Сейчас в сельском поселении необходимо расселить порядка 30 домов. В этом году мы переселим более 300 семей, на эти цели будет потрачено 705 миллионов.

Алена Метлицкая приобрела жилье в Солнечном два года назад, в 2016 году. Площадь ее квартиры составляет 28 квадратных метров. Уже в 2017 году ей предложили предоставить денежные средства на сумму, которая равна выкупной стоимости жилья [в соответствии с жилищным кодексом России — прим.ред.], чтобы ее семья могла самостоятельно приобрести новое жилье или переселиться в квартиру приобретенную Сургутским районом, а после с годами выплатить недостающую часть суммы с помощью беспроцентной рассрочки, которую мы предоставляем.

Предусмотрено, что при переселении из аварийного жилья собственнику необходимо оплатить 20 процентов от стоимости квартиры сразу, а в течение пяти лет отдать оставшуюся часть. Однако существуют льготные категории, к которым относятся и многодетные семьи [Алена Метлицкая — мать троих детей — прим. ред.]. Им предлагают оплатить 10 процентов от стоимости сразу, а в течение 10 лет отдавать оставшуюся часть.

Сургутский район приобретает квартиры с чистовой отделкой на аукционах по цене 51 424 рубля за один квадратный метр. За те же деньги жителям мы их продаем.

Гражданке дважды было предложено жилье. В первый раз — квартиру площадью 41 квадратный метр. Она отказалась, в связи с тем, что по ее мнению сумма доплаты была большая. Во второй раз предложили квартиру поменьше — 28 квадратных метров. Она снова отказалась, пояснив, что денег у нее нет. Сейчас мы снова будем пробовать предложить жительнице Солнечного квартиру. Самая маленькая из всех, что сейчас есть — 36 квадратных метров. Ее ориентировочная стоимость составляет 1,8 миллиона рублей. Цена квартиры, в которой сейчас проживает гражданка — 971 тысяча рублей.

То есть ежемесячная плата за квартиру в новостройке в течение десяти лет составит для семьи девушки около шести тысяч рублей, а также внести первый вклад в размере 180 тысяч рублей.

У жителей Сургутского района есть возможность провести самостоятельную оценку стоимости жилья, пригласив специалистов, если они считают что сумма, которую им предлагат за квартиру в аварийном жилье занижена, а после подать документы в суд на администрацию поселения. Возможно, в этом случае судебные органы смогут разобраться в ситуации и решить кто прав.

Справка: На сегодняшний день 30 тысяч человек, а это 25 процентов населения Сургутского района, проживает в непригодном или аварийном жилье. Муниципалитет является лидером по количеству непригодного жилья в Югре — 17 процентов (779 домов) всего аварийного жилого фонда округа находится в Сургутском районе. Чтобы расселить все эти семьи необходимо около 25 миллиардов рублей. За последние четыре года на переселение из ветхого жилья из районного бюджета было выделено почти 4,5 миллиарда рублей.

Администрация Сургутского района в конце августа 2018 года приобрела 203 квартиры в п. Солнечный для расселения жителей из аварийного жилья. Сейчас идет процедура их оформления в муниципальную собственность. Алене Метлицкой в третий раз будет предложено жилье для переезда. Итоговое решение зависит только от нее. Всего же в Сургутском районе в этом году смогут улучшить жилищные условия 561 семья. Для муниципалитета это абсолютный рекорд. Из средств окружного и местного бюджета выделен 1 миллиард 750 миллионов рублей.

Фото А. Андронова