Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»

Вице-премьер Виталий Мутко провел рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой. Он рассказал о готовности правительства РФ помочь ХМАО с ликвидацией аварийного жилья. Ту же информацию он позже подтвердил журналистам во время пресс-подхода.

«До 1 января 2012 года было 12 млн. кв. метров аварийного жилья в целом по стране. Программа завершилась 1 января 2017 года, тогда практически 10,5 млн. кв. метров было расселено. Программа признана успешной, и теперь мы ее возобновляем. Сейчас всего в стране поставлено на учет около 9,5 млн. кв. метров аварийного жилья. Можно сравнить, какую долю здесь занимает Югра [750 тыс. кв. метров, — прим. автора]. Мы сделали совместную программу сроком на шесть лет, правительство поддержит ХМАО. Точно так же будет запущена программа по расселению аварийного жилья с каждым субъектом РФ.

Мы должны к 2024 году выйти к темпам расселения более 2 млн. кв. метров в год, то есть, за шесть лет эти 9,5 миллионов должны расселить и построить новое жилье».