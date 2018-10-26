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Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»

Вице-премьер назвал конкретную дату, когда проблема балков будет полностью решена по всей стране

Вице-премьер Виталий Мутко провел рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой. Он рассказал о готовности правительства РФ помочь ХМАО с ликвидацией аварийного жилья. Ту же информацию он позже подтвердил журналистам во время пресс-подхода.

«До 1 января 2012 года было 12 млн. кв. метров аварийного жилья в целом по стране. Программа завершилась 1 января 2017 года, тогда практически 10,5 млн. кв. метров было расселено. Программа признана успешной, и теперь мы ее возобновляем. Сейчас всего в стране поставлено на учет около 9,5 млн. кв. метров аварийного жилья. Можно сравнить, какую долю здесь занимает Югра [750 тыс. кв. метров, — прим. автора]. Мы сделали совместную программу сроком на шесть лет, правительство поддержит ХМАО. Точно так же будет запущена программа по расселению аварийного жилья с каждым субъектом РФ.

Мы должны к 2024 году выйти к темпам расселения более 2 млн. кв. метров в год, то есть, за шесть лет эти 9,5 миллионов должны расселить и построить новое жилье».


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Сегодня в 17:41, просмотров: 148, комментариев: 1


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Комментарии:
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 18:35
Сказал бы ему кто-нибудь фром хиз харт: "Витэлий, ту телл лайс из нот ту ротейт бегз"

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