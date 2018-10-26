​Рудион по пятницам: Путин - в Югре

Сегодня Владимир Путин проводит в Ханты-Мансийске заседание Совета по межнациональным отношениям. Глава государства традиционно немного задерживается. О том, как пройдет заседание, siapress.ru расскажет позднее. Шеф-редактор Анастасия Семихатских работает на месте и с нетерпением ждет президента.

Эксперты указывают на то, почему визит главы государства в Югру важен для правительства региона. Во-первых, заседание состоится после форума «Югра Многонациональная». И это может означать, что усилия местной власти для сохранения в Югре межэтнического мира оценены и опыт округа может быть перенесен в другие регионы.

Кроме того, на заседании выступит губернатор Наталья Комарова. Ее доклад будет посвящен дополнительным мерам по сохранению и защите родных языков народов России. Само по себе выступлении на заседании Совета главы принимающего региона - случай уникальный. Что означает такая честь, время покажет.

Тем временем, вице-премьер Виталий Мутко уже прогулялся по Ханты-Мансийску и, кажется, ему понравилось.

В Сургуте же, как всегда, не скучно. После того, как обсудили тему пятидневки, которую муссируют уже несколько лет, вернулись к еще одной забытой истории - снегоплавилкам. Управляющие компании города будут использовать их для утилизации снега. Не будем скрывать - у нас это вызвало восторг.

Еще в городе вновь поднимают тему нового здания для Городского культурного центра и очень активно работают эвакуаторы (и это хорошо!).

Кроме того, Сургут получил 560 миллионов из окружной казны, и депутаты уже знают, куда потратить эти деньги - почти все пойдут на приобретение жилья для очередников.

Долгоиграющая и грустная история с охотниками-ханты, которых судят за убийство медведей-шатунов, так и не подходит к логическому завершению. Рассмотрение дела снова перенесено. Известный писатель и общественный деятель коренных народов Югры Еремей Айпин надеется на справедливое решение суда, логику и здравый смысл.

На логику и здравый смысл надеются и автомобилисты, подъезжая на заправки. Хотя уже, наверное, нет. Эксперты говорят - бензин подорожает. И сахар. Но это не взаимосвязано.

А теперь к опросам. Выяснилось, что россияне самыми авторитетными тележурналистами россияне считают Владимира Соловьева и Андрея Малахова. При этом, 45 процентам респондентов кажется, что их обманывают, когда они читают или слушают новости. На самом деле, оказалось, все не совсем так - журналисты и сами становятся жертвами обмана. Например, на «России 1» взяли интервью у погибшей в Керчи студентки, а потом заявили, что их обманули. Вот так.

Еще один взбудораживший умы опрос - Zoom Market поставил Ханты-Мансийск на второе место в рейтинге самых пьющих городов России. В дело пришлось вмешаться пресс-службе Минздрава. Там подчеркнули, что список, составленный по результатам опроса по методу личных интервью только в 25 городах России, не может называться федеральным и являться достаточным для определения уровня потребления алкоголя в отдельном регионе России. В общем, выдыхаем. ХМАО - на 25 месте в официальном списке.

И вот вам список литературы к прочтению от анонимного уличного художника Rino Ink.

А у школьников начались каникулы!