​Лестница на небеса

Вчера депутат окружной думы Ринат Айсин сообщил, что возле ТРЦ «Аура» в Сургуте может появиться надземный переход.

Этот объект, якобы, поможет усилить безопасность пешеходов и уменьшить пробки. А для того, чтобы переход был удобен в использовании маломобильным гражданам, больным, пожилым и мамам с колясками, в нем будут установлены лифты.

Не знаю, за чей счет будет построен надземный переход (бюджет или «Аура» раскошелится), да и это, по моему мнению, второстепенное.

Я считаю, что этот переход даст обратный эффект. Много ли людей пойдет пешочком по лесенкам? Скорее начнут перебегать, рискуя жизнью. К тому же горожане станут нещадно гонять лифт (он же есть, зачем идти по лестнице?), который в итоге быстро загнется. Кто обеспечит его оперативное обслуживание? Кто будет следить, чтобы он не стал жертвой вандалов?

В интернете есть исследования по надземным переходам. Вот, например, в Москве на одной из улиц после установки такого объекта 47 процентов пешеходов не утруждают себя подъемом, а попросту перебегают трассу. А в Томске таких 53 процента.

Кстати, по данным Сургутского ГИБДД, в этом районе зафиксировано за прошлый и этот год всего одно ДТП с пешеходом. Столкновений между машинами было больше — 42 случая (но тут считается территория рядом с адресом Нефтеюганское шоссе, 1. А это и дорога, и парковка).

Безопасность пешеходов... С такой логикой можно и на главной улице города воткнуть парочку надземных переходов.

Еще вопросы: как быстро этот переход облюбуют подростки, бездомные, ночные «художники»? Кто его будет содержать в надлежащем виде? За чей счет?

Пробки. Те, кто бывал в больших городах, понимают, что в сравнении с ситуацией там, у нас пробок как таковых и нет. Сургутские водители просто, простите, «зажрались».

Да и вообще заторы на дороге надо убирать не за счет светофоров-переходов. Надо об этом думать тогда, когда отдаешь целый район под массовую застройку многоэтажками. Тем более в городе, который в лидерах в России по автомобилизации населения.

Сейчас я не завидую жителям жд-района, 42 и 38 мкр, Александрии, Новых ключей, домов на Киртбая… В скором времени застроят улицу Захарова, и тогда пробки появятся и там…

Представители «Ауры» ответили депутату, что они готовы рассмотреть возможность строительства надземного перехода. Окончательное решение примут «на более высоком уровне, не в Сургуте». Надеюсь, что эти люди с умом подойдут к предложению, а не пойдут на этот шаг, чтоб подмазаться к власть имущим. ⠀