Не входи, снесет

В Сургуте продолжает развиваться скандальная ситуация вокруг торговых павильонов на улице Профсоюзов, которые оказались в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП). Напомним, ранее администрация города потребовала от предпринимателей снести свои НТО (нестационарные торговые объекты), а уже заключенные договоры на их размещение чиновники собираются расторгнуть. В ответ на это владельцы павильонов направили открытое письмо в адрес председателя сургутской думы Надежды Краснояровой с просьбой защитить их от действий чиновников. Портал siapress.ru разбирался, что сейчас происходит с НТО на улице Профсоюзов.

Встречают по фасаду

Подъехать к месту оказалось сложно – все было заставлено автомобилями, а слякоть, нетипичная для Сургута в октябре, не дает выйти из машины, не промочив ноги. Найдя, наконец, свободное и сухое пространство, останавливаемся. Эта часть улицы Профсоюзов пользуется популярностью среди автовладельцев города – в ряд выстроилось около полутора десятков павильонов, торгующих запчастями и расходными материалами. Место выглядит не предназначенным для транспорта, здесь слишком узкие и неудобные проезды. Над всем этим нависает ЛЭП, из-за которой местные предприниматели и могут потерять бизнес.

Артем Самарин владеет торговым павильоном, который был установлен на Профсоюзке еще в 2002 году. Все это время бизнесом владела его семья, а заниматься автозапчастями активно начали с 2013 года. На фасаде ярким пятном висит реклама, внутри тепло – на первый взгляд все выглядит вполне цивильно. И не скажешь, что объект нестационарный и формально не отличается от ларька. Проходим в небольшой кабинет, она же обеденная зона, где можно поговорить. Здесь Самарин рассказывает, что соседство с ЛЭП является лишь одной из претензий, которые предъявляет ему администрация города.

«У них вопросы и по конструктиву объекта, и по высоте, и по фасаду, и по облицовке. По мнению администрации, мы не соответствуем всем этим критериям, с чем я категорически не согласен. Мне так и не удалось выяснить, исходя из каких нормативных документов чиновники предъявляют претензии к моему павильону, – говорит Артем Самарин. – Например, фасад запрещено исполнять в красном цвете, у меня как раз такой. На мой вопрос, почему нельзя, я получил ответ: «Такой цвет не соответствует облику города». Это при том, что недалеко от нас, на Быстринке, стоит магазин «Магнит», чей фасад большей частью выполнен в красном цвете. Когда я указал на это представителям администрации, они сказали, что у «Магнита» земля в собственности и им можно использовать красный цвет, а мне нет, потому что я землю не покупал. Как облик города связан с правом собственности, мне так и не ответили».

По словам Самарина, нынешний внешний вид объекта отличается от изначального проекта. В какой-то момент он решил самостоятельно изменить оформление павильона, чтобы привлечь больше покупателей. Но согласовывать проект не стал. И это, как говорит предприниматель, является одной из причин, почему в администрации готовят документы о расторжении с ним договора на размещение НТО.

Бумагу дали, бумагу забрали

К владельцам других павильонов на улице Профсоюзов у администрации города претензии были аналогичными, и многие вернули своим объектам тот облик, который у них был изначально. Это однако им не помогло – администрация города все равно настаивает на ликвидации НТО. Олег Спешков, присоединившийся к разговору, владеет соседним павильоном и уже исполнил все требования чиновников, но из-за близкого расположения ЛЭП его все равно «отселяют» с этой территории.

«Я уже привел павильон к тому внешнему виду, который у него был по проекту 2002 года. Но после проверки администрация мне написала, что объект не готов к работе из-за ЛЭП. Мы из-за всего этого сами в суд подавать не будем, ждем, когда это сделает администрация. Столько лет все было нормально, а тут раз – и ЛЭП неожиданно над нами появилась, – с иронией отмечает Спешков.

Уже во время разговора с Артемом и Олегом выясняется, что у них на руках есть подписанные договоры на размещение павильонов. Причем заключены они были в июле и августе этого года, а в сентябре в администрации им сказали, что соглашения будут расторгнуты. Самарин и Спешков не единственные, кто попал в такую ситуацию – в общей сложности шесть владельцев НТО на улице Профсоюзов имеют действующие договоры на размещение павильонов, подписанные в этом году. И со всеми администрация города собирается расторгнуть соглашения.

Два раза отмерь неправильно

В этот момент председатель ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов, с которым мы и приехали на Профсоюзку, говорит, что проблемы начались, когда очередной владелец НТО пришел подписывать договор о размещении своего павильона.

«Чиновники начали проверять документы и выяснилось, что для заключения договора необходимо добиться разрешения Тюменьэнерго, у которых там проходит злополучная ЛЭП. А перед этим, напомню, администрация успела подписать шесть соглашений о размещении павильонов на улице Профсоюзов без всяких согласований. – объясняет Леонид Тарабанов. – Тюменьэнерго, в свою очередь, отказались давать разрешение, ссылаясь на постановление № 160 правительства России, которое запрещает строить что-либо в охранной зоне ЛЭП. В городской администрации апеллируют к этому же документу, отказывая в заключении новых договоров и угрожая расторжением уже подписанных. Правда, сделать они это могут только через суд».

Мне показывают текст постановления № 160 от 24 февраля 2009 года, в котором действительно есть запрет на размещение определенных построек в охранной зоне ЛЭП. Но есть там и следующий пункт: «Правила, утвержденные настоящим постановлением, не распространяются на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу настоящего постановления». На мой вопрос, почему в администрации не увидели этой важной приписки, собеседники выражают недоумение.

«Я просто не понимаю, какая мотивация у них нас выселять отсюда. В этом постановлении ведь прописано, что объекты, появившиеся под ЛЭП до даты вступления документа в силу, не подпадают под его действие. Вопрос очень просто решается, но в администрации упорно не замечают этих трех-четырех строчек в документе, – говорит Самарин. – Я не знаю, почему так происходит. У меня возникло ощущение, что чиновники абсолютно не погружены в вопрос, за который отвечают. Они два раза приезжали замерять квадратуру моего павильона и дважды у них получались разные результаты. И оба неправильные.

Что-нибудь порадикальнее

В ответе администрации на запрос редакции, который мы получили незадолго до моей поездки на улицу Профсоюзов, в качестве решения проблемы указан перенос павильонов в другое место. Но большинство предпринимателей такой вариант категорически не устраивает, уверяет меня Артем Самарин: «Здесь у нас уже есть наработанная клиентура, люди специально едут на Профсоюзов, чтобы купить все необходимое для автомобиля.

Если мы переедем на другое место, то посещаемость резко упадет. Это, фактически медленное убийство бизнеса.

Во всей это истории больше всего удивляет то, что в администрации города из всех возможных вариантов выхода из ситуации почти сразу выбрали самый радикальный метод – все снести. При этом в охранную зону ЛЭП попадают не только торговые павильоны, но и капитальные строения (ТРЦ «Агора»), и социальные объекты (станция скорой помощи). Как будет решаться их судьба, до сих пор не понимают даже в администрации. К сожалению, из-за поспешных действий чиновников, цивилизованные способы выхода из конфликтной ситуации оказались отодвинуты в сторону, а теперь, похоже, и вовсе утрачены. А доверия в отношениях бизнеса и городской власти стало еще меньше.