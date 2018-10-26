Благоустройство 8 микрорайона Лянтора как и ремонт школы №6 города продолжатся

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил городское поселение Лянтор, чтобы лично проконтролировать, как проходит ремонт школы №6 и благоустройство переулка Сосновый в 8 микрорайоне.

Работы в переулке велись за счет средств бюджета Сургутского района. Деньги на благоустройство депутатами были выделены в сентябре, а в октябре подрядчик уже выполнил свою работу.

«Все большие дела начинаются с малого. Хочу сказать, что преобразования в восьмом микрорайоне начались с благоустройства этого переулка. Когда мы выезжали его осматривать, здесь был только песок. Сейчас же здесь уже все осыпано щебнем и можно спокойно передвигаться, как на транспорте, так и пешком», – рассказал председатель муниципального парламента.

Приемку Анатолий Сименяк осуществлял совместно с главой Лянтора Сергеем Махиней. Вместе они поблагодарили подрядчика и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в следующем сезоне. Без внимания не осталась и жительница Лянтора Тамара Зимина, которая изначально выступила с идеей благоустройства переулка.

Она рассказала, что жители с соседних улиц приходят к ним в гости и радуются новой дороге. Они видят, что работа идет, причем достаточно активно, и надеются, что в ближайшее время и на их улице будет праздник.

«Отрадно, что жители выступают с подобными идеями. Тут наглядно показана совместная работа и Думы, и районной администрации, и городской администрации. Это еще раз демонстрирует, что совместно можно приводить в жизнь любые проекты», – заявил Анатолий Сименяк.

В сентябре 2018 года депутаты Думы решили выделить пять миллионов рублей, которые и были освоены в ходе данного проекта. Но финансирование на этом не остановится. Анатолий Сименяк подчеркнул, что благоустройство восьмого микрорайона в дальнейшем также продолжится, в том числе и благодаря включения его в Стратегию социально-экономического развития Сургутского района.

Вторым объектом для проверки стала местная школа №6, которая нуждается в ремонте большого масштаба.

«Хочу напомнить, в прошлом году мы проводили выездные слушания и прошлись по школе – посмотрели на ее состояние, побеседовали с директором. После чего пришли к выводу, что необходим ремонт. В 2017 году было выделено более девяти миллионов рублей. Тогда, в том числе, деревянные оконные блоки в школе заменили на пластиковые. Еще остается много работы. Поэтому в 2018 году было выделено дополнительно свыше семи миллионов рублей», – заключил председатель Думы Сургутского района.

Директор школы №6 Лянтора Светлана Сорокина рассказала, что кровлю отремонтировали хорошо, течь устранили. Дали оценку и сами проверяющие. После всего увиденного, включая комплексный ремонт туалетных помещений, Анатолий Сименяк убедился, что в целом деньги освоены эффективно. Но есть недочеты, которые будет необходимо устранить подрядчикам в рамках гарантийных обязательств. Председатель Думы Сургутского района обнадежил руководство учреждения, что народные избранники планируют финансирование ремонтных работ в школе №6 Лянтора и на следующий год. Предварительно это 20 миллионов рублей на нужды СОШ№6, в которой капитальный ремонт проводится поэтапно.