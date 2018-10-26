​Женское это дело

В Москве 23 октября состоялось официальное открытие 66-го Всемирного конгресса женщин-предпринимателей FCEM. В рамках этого мероприятия бизнесвумен из разных стран обмениваются опытом, устанавливают новые контакты и обсуждают насущные профессиональные проблемы.

СИА-ПРЕСС решил узнать, а как обстоят дела с женским бизнесом в Сургуте.

Немного статистики

В прошлом году, по данным информационного агентства «Евразийское женское сообщество», Россия заняла 56 место (уровень государств Латинской Америки) в международном рейтинге по уровню развития женского предпринимательства. 56 место из 70 стран.

Согласно Всемирному рейтингу гендерного предпринимательства и развития, самые комфортные страны для развития женского предпринимательства — США, Австралия и Швеция. Россия делит 18 место с Турцией. Всего в оценке бизнес-климата приняли участие 30 государств.

По данным исследования «Женщина и бизнес», главная проблема, которая мешает россиянкам заниматься бизнесом — отсутствие денег и ресурсов. На втором месте нехватка опыта, затем идут малое количество примеров успешных женщин-предпринимателей, недостаток образования и другие причины.

Есть и такие данные. В 2017 году исследование Index of Woman Enterpreneurs от Mastercard показало, что в России 32,6 процента владельцев бизнеса — женщины. Страна заняла четвертое место из 54-х исследуемых. Лидерами стали Уганда, Ботсвана и Новая Зеландия.

Что в Сургуте?

К сожалению, Налоговая служба по Сургуту не смогла предоставить нам статистические данные по количеству сургутянок-предпринимателей, так как не ведет учет «по половому признаку».

Есть лишь общие цифры. Так, например, в городе в 2016 году было зарегистрировано 2344 юрлиц и ИП, в 2017 году — 2892, а за девять месяцев этого года 2345.

Выяснилось, что необходимую нам статистику в принципе невозможно получить. Таких данных нет ни у Тюменского отделения Банка России, ни у Торгово-промышленной палаты, ни у администрации.

Местный филиал Сбербанка, куда мы сделали запрос, надеясь узнать хотя бы количество бизнесвумен, открывших счета в этой кредитной организации, тоже помочь нам не смог.

Но мы однозначно можем сказать, что в Сургуте немало женщин, ведущих свой бизнес. Здесь можно посмотреть онлайн-интервью с некоторыми из них, которые они давали корреспондентам СИА-ПРЕСС.

Руководитель студии «Полезных Букетов» и бутика цветов и подарков «Lavanda» Алина Хаматова:

Бизнесу уже больше трех лет. До этого я была домохозяйкой, но хотелось придумать что-то свое. Так как я люблю готовить, в канун 23 февраля мне пришла идея сделать и подарить родственникам съедобные букеты из мясных изделий.

Затем начали поступать заказы от заинтересованных горожан, я копила деньги и на первые же сбережения открыла студию «Полезных букетов».

Директор сыроварни «Сургутский Сыроваръ» Яна Постылякова-Кальянова:

Я мама в декрете, до сих пор официально трудоустроена. Но с началом беременности мне захотелось всего натурального. В одной из соцсетей увидела, что мой давний знакомый в Москве стал делать сыр. Он же прислал мне первые ингредиенты для варки сыра в домашних условиях. Начиналось все с десятилитровой кастрюли, потом пошли заказы от клиентов, и стало не хватать даже емкости в 20 л. Поэтому решила с помощью франшизы открыть полноценную сыроварню. Ей уже год.

Стартовый капитал состоял из собственных и заемных средств.

Учредитель компании Shokodeal Камилла Рабий:

Бизнес существует с 2014 года. Это было спонтанное решение: однажды понадобились призы на одно из семейных мероприятий. Нашла в интернете шоколад с логотипами и поняла, что в Сургуте эта ниша пустует.

Было не страшно открывать свое дело, так как вложения составили всего пять тысяч рублей, а потом уже мы заработали на франшизу и создали большой проект.

Компания работает по всей России, мы отправляем нашу продукцию в другие страны. Бизнес пока получается совмещать с основной работой, так как сейчас в организации трудятся порядка десяти сотрудников.

Владелица Студии декора стабилизированным мхом «УТРО» Наталья Черникова:

Идея начать свой бизнес пришла во время декрета. Год назад я решилась.

В прошлом я отучилась на архитектора, проработала по специальности два года, но поняла, что хочу творить руками. Мне интересна сфера дизайна, декора, я искала что-то новое в этом направлении и нашла стабилизированный мох, который стал для меня настоящим открытием.

На создание бизнеса был взят кредит.

Сооснователь студии красоты «Дорогой, я перезвоню» Елизавета Павленко:

До того, как открыть свою студию, я работала в течение года на дому. Когда образовался постоянный поток клиентов, я решила снять помещение. Нашла партнера — мастера-визажиста, и мы вместе арендовали кабинет. Через месяц поняли, что надо расширяться, параллельно взяли в аренду помещение большей площадью, сделали ремонт и через четыре месяца переехали в нашу студию. В ней и работаем уже полтора года.

Все потраченные средства на ремонт и аренду заработали самостоятельно, ни у кого не занимали.

Для справки: По данным World Startup Genome project, Лондон — лидер среди европейских городов по количеству стартапов, основанных женщинами. Хотя из общего числа бизнесвумен занимают всего девять процентов. А вот в Гане на каждые сотню мужчин-предпринимателей приходится 121 бизнесвумен. В целом же в африканских странах 69 процентов стартаперов — женщины.