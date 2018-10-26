Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем горожан об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает анонимный уличный художник Rino Ink.

1. Зигмунд Фрейд «Я и Оно»

«Фрейда необходимо читать. Но не потому что это модно, а потому что он излагает очень здравые мысли. Его идеи заслуживают внимания в силу того, что они были направлены на практическое воплощение. Он пытался разобраться в черноте человеческой психики и стремился найти способ избавления от болезненного состояния, состояния невроза. При этом не стоит, конечно, забывать, что теория его не всеобъемлющая. Эта теория не единственно верная в мире, но имеет право находиться наравне с другими, а то и претендуя на главные позиции в определенных аспектах».



2. Эрик Берн «Люди, которые играют в игры»

«Страшная книга, рассказывающая о том, что делает людей теми, кто они есть, то есть о родительском программировании. Книга повествует о жутких вещах. О сценарии, который люди в раннем детстве принимают для себя, и движутся через все возможные преграды к его развязке, которой могут быть и убийство, и безумие, и суицид. Берн призывает отказаться от таких сценариев, но все сложнее, если задуматься глубже».



3. УК РФ

«Одна из интереснейших настольных книг, написанных руками человека. Очень интеллектуальная книга с налетом самоиронии и отменным чувством юмора у авторов. Читайте уголовный кодекс. Это лучший прейскурант экстремальных развлечений!»



4. Карл Маркс «Капитал»

«Основы современной системы, которые в сущности не изменились, эта книга иллюстрирует великолепно. После «Капитала» сложно с серьезным видом рассматривать другие экономические теории, потому что они берут разные абстракции и ими описывают экономику. «Капитал» же берет жизнь в своей простоте, тем самым показывая, как разворачивается сложность общественных отношений».



5. Артуро Перес-Реверте «Терпеливый снайпер»

«Книга будет интересна тем, кто не нашел исчерпывающей информации по стрит-арту в интернете, или нашел, но она разрозненная. Автор провел колоссальное исследование и показал, как под красивыми картинками на стенах города кроются творческие группировки, лидеры, идеология, искусство, райтеры».