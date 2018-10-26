Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем горожан об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает анонимный уличный художник Rino Ink.
1. Зигмунд Фрейд «Я и Оно»
«Фрейда необходимо читать. Но не потому что это модно, а потому что он
излагает очень здравые мысли. Его идеи заслуживают внимания в силу того, что
они были направлены на практическое воплощение. Он пытался разобраться в
черноте человеческой психики и стремился найти способ избавления от
болезненного состояния, состояния невроза. При этом не стоит, конечно,
забывать, что теория его не всеобъемлющая. Эта теория не единственно верная в мире, но имеет право находиться наравне с другими, а то и претендуя на главные
позиции в определенных аспектах».
2. Эрик Берн «Люди, которые играют в игры»
«Страшная книга, рассказывающая о том, что делает людей теми, кто они есть, то
есть о родительском программировании. Книга повествует о жутких вещах. О
сценарии, который люди в раннем детстве принимают для себя, и движутся через
все возможные преграды к его развязке, которой могут быть и убийство, и
безумие, и суицид. Берн призывает отказаться от таких сценариев, но все
сложнее, если задуматься глубже».
3. УК РФ
«Одна из интереснейших настольных книг, написанных руками человека. Очень
интеллектуальная книга с налетом самоиронии и отменным чувством юмора у
авторов. Читайте уголовный кодекс. Это лучший прейскурант экстремальных
развлечений!»
4. Карл Маркс «Капитал»
«Основы современной системы, которые в сущности не изменились, эта книга
иллюстрирует великолепно. После «Капитала» сложно с серьезным видом
рассматривать другие экономические теории, потому что они берут разные
абстракции и ими описывают экономику. «Капитал» же берет жизнь в
своей простоте, тем самым показывая, как разворачивается сложность общественных
отношений».
5. Артуро Перес-Реверте «Терпеливый снайпер»
«Книга будет интересна тем, кто не нашел исчерпывающей информации по стрит-арту в интернете, или нашел, но она разрозненная. Автор провел колоссальное исследование и показал, как под красивыми картинками на стенах города кроются творческие группировки, лидеры, идеология, искусство, райтеры».
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30