​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

На улицах Сургута активизировались эвакуаторы, причем работают они довольно-таки крупным составом – по пять машин.

Депутат думы города Сургута Игорь Бруслиновский не исключает, что это результат заседания городской думы, где начальник Контрольного управления администрации города Антон Казанцев выступил с отчетом об итогах работы по контролю за соблюдением правил благоустройства.

«Каждый нарушитель должен чувствовать неизбежность наказания. Если все будут понимать, что за нарушением последует кара, то в следующий раз люди задумаются и склонятся к тому, что лучше припарковать машину правильно, чтобы потом не искать ее где-то по штрафстоянкам», – заявил корреспонденту siapress.ru Игорь Бруслиновский.

За 9 месяцев текущего года было составлено 624 протокола за выявленные нарушения. Штрафы были выписаны на общую сумму 3 миллиона рублей. Сколько этих денег в результате поступило в бюджет, осталось загадкой.

«Контрольное управление администрации на сегодняшний день оперирует только фактами количества протоколов. Из доклада было непонятно, есть ли результат. По-моему, если был выписан штраф, то в отчетности должно быть отражено, какая сумма поступила в казну, и насколько эти штрафы эффективны. Кроме того, непонятно, есть ли положительная тенденция по сокращению правонарушений», — заключил представитель городской думы.

Он подчеркнул, что структура, которая занимается этими вопросами, — бюджетная, и главная ее задача — максимально пополнять казну.