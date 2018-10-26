Сургутский район переходит на «цифру»

15 января завершится программа перехода на цифровое телевидение в России, которая длится уже десять лет. Это означает, что аналоговое ТВ будет отключено, и все, кто не успели переключиться на цифровое эфирное вещание, с третьей недели 2019 года останутся с «пустыми» приемниками. Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи управления коммунального комплекса Сургутского района Сергей Дубинин рассказал журналистам о том, как подключиться к современному режиму вещания даже в труднодоступном поселении, и кто может рассчитывать на льготу в данном вопросе.

В чем выгода?

Цифровое телевидение позволяет зрителям смотреть программы и кино в высоком качестве — изображение не рябит, а звук не пропадает. Кроме того, у пользователей есть возможность записать нужный эфир.

В бесплатном пакете жителям России будут доступны 20 наиболее популярных федеральных телеканалов и 3 радиочастоты.

Специалисты объясняют, что технические особенности перехода на цифровое телевидение не столь важны для рядового зрителя. Главный факт для понимания ситуации — цифрой сигнал уже в каждом доме. Если телевизор достаточно новый, встроенная система самостоятельно настроит работу.

А в случаях, когда приемник устаревший необходимо будет приобрести дополнительное оборудование.

Кому стоит побеспокоиться?

Определить какой режим вещания действует на конкретном телевизоре просто — аналоговый сигнал отмечен знаком «А» рядом с логотипом телеканала. В этой ситуации потребителю остается приобрести новую антенну и приставку, а после настроить само устройство.

Если житель отдаленного поселения, куда не доходит сигнал, желает перейти на цифровое телевидение (а вопросом стоит обеспокоиться уже сейчас), ему необходимо оставить заявку в органах местного самоуправления. Такие проблемы существуют в Высоком Мысу, Верхне-Мысовой, Горном, Локосово, Лямина, Песчаном, Тайлакова, Таурова, Тундрино, Тром-Агане, а также Югане. Однако основная часть жителей здесь уже смотрит спутниковое телевидение, установив антенну.

Во время пресс-конференции Сергей Дубинин отмечал, что

администрация муниципалитета поможет операторам спутникового телевидения в транспортировке до труднодоступных населенных пунктов.

Для этого мунципальные служащие задействуют вертолетную технику.

Если телезритель решил, что завершение программы перехода на цифровое телевидение — это знак, что необходимо приобрести новый телевизор, при покупке стоит обратить внимание на формат DVB-T2, который поддерживает «цифру». Правда, вероятнее всего, эта информация не пригодится — в магазинах не найти телевизор, который бы не был оснащен современной системой.

Сколько это стоит?

Ориентировочная цена дополнительного оборудования, а именно антенны и приставки, о которых говорилось выше, вместе с установкой и настройкой приемника варьируется от четырех до шести тысяч рублей. Заплатив эту сумму, зритель получит 20, так называемых, основных телеканалов. Если же потребитель захочет смотреть полный двухсот канальный пакет, необходимо будет регулярно оплачивать абонентскую плату. Подробнее о ней можно узнать у представителей операторов спутникового телевидения.

Кто может получить бесплатно?

Льготные категории граждан в Югре могут получить компенсацию за покупку и установку данного оборудования с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года. Эта услуга доступна на портале госуслуг, личного обращения в центр социальных выплат не потребуется.

Максимальная сумма компенсации составляет пять тысяч рублей.

Кроме того, для получения компенсации можно обратиться в местную социальную службу.

Воспользоваться мерой поддержки смогут ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашизма; члены семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; неработающие одинокие пенсионеры, а также малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, получающие государственную социальную помощь, не имеющие трудоспособных членов семьи. Консультации при получении электронных услуг можно получить по телефону: 8-800-301-25-99.

Отметим, окружные власти планируют, что к концу года 20 телеканалов (первый и второй мультиплекс) будут доступны 99,5 процента югорчан. Для этого проводится масштабная информационная кампания, через средства массовой информации, с населением работают в многофункциональных центрах, учреждениях по работе с пенсионерами и управляющих компаниях. Местные и окружные органы самоуправления работают и с представителями бизнеса, чтобы все желающие могли приобрести оборудование для перехода на «цифру».

Фото: e-news.com.ua