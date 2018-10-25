Жить стало лучше, жить стало веселей!

Риторический какой-то вопрос получился у автора статьи «Кто оплатит возросшие затраты на перевозку твердых бытовых отходов?»

Конечно, путинская "новая нефть" - граждане России и оплатят. Из своего кармана. Через платежки за квартиры, повысившиеся налоги на все и выросшие цены опять же на все.

Только, по уверениям госпропагандистов из статистического ведомства, при практически нулевой инфляции. Это, как в старые добрые советские времена, только на загнивающем Западе рост цен разгоняет инфляцию. В благословенной путинской России все наоборот, реальные доходы граждан растут. И повышение налогов, акцизов и тарифов во всем мире замедляет экономический рост, только не в Великой Вставшей с Колен показавшей всему миру кузькину мать Священной Державе.

Все же для нас, все ж для людей. Даже пенсионный возраст увеличен никем не избираемым начальством для того, чтобы собранные с подданных деньги сэкономить и вложить их.

Куда? Туда. Вас не спросили. Четверть бюджетных расходов засекречена все теми же никем не избираемыми товарищами для того, чтобы враги Великой России, к которым, очевидно, причисляются и ее граждане, не прознали, куда. А то, узнают, как бросятся туда же вкладывать! И кто с носом останется? Как обычно, вы.

Но, товарищи, почему-то не чувствуется энтузиазма от все новых и новых свершений, открывающих неограниченные, просто-таки прорывные возможности. Что это вы пригорюнились? Что носы-то повесили на первом году очередной путинской шестилетки? О главном, товарищи, забыли? Крым-то наш!!! ЛДНР наш!!! Сирия тоже наша!!! И Чечня, и Приднестровье, и Осетия с Абхазией наши!!!!! А арматы-искандеры чьи? А хранители воинской славы победителей фашизма, достойные продолжатели традиций отстоявших Родину дедов, героические защитники Отечества - доблестные военнослужащие, наемники и зеленые человечки, готовые, не раздумывая, по приказу Главнокомандующего напасть на любую страну шарика земного? А наши славные хакеры и тролли, прогремевшие своими подвигами по всему миру? А отважные разведчики? Те самые, которые могут кокнуть вместе с родственниками и просто прохожими всякого назначенного начальством предателем, в любой точке планеты, от туманного Альбиона до солнечного Катара.

И пробравшийся в красавицу-Москву хитрый враг России не может себя чувствовать в безопасности. Его и на Большом Москворецком мосту в ста метрах от Кремля настигнет карающая длань его величества, а российские следствие и суд не найдут заказчиков. И балет у нас ого-го, и мультики мы делаем про ракеты ядерные гиперзвуковые, которых ни у кого нет, и космические корабли бороздят... Это... Ну, прямо по словарю Ушакова, оставляют после себя рытвину, борозду.

Так что, носы не вешать, граждане Великой России! Враг не дремлет! Ну-ка, лучше дружно грянем:

Знай, Кужугетыч, мы все начеку,

Пяди земли не уступим врагу

Силушка есть у отцов и детей.

Жить стало лучше, жить стало веселей!

Хочется всей необъятной страной

Путину крикнуть "Спасибо, Родной!"

Долгие годы живи, не болей

Жить стало лучше, жить стало веселей!

Не отлыниваем! Подпеваем, товарищи!