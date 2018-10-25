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Кто оплатит возросшие затраты на перевозку твердых бытовых отходов?

Пишу на серьезную тему, она затронет в скором будущем ВСЕХ, а именно с 1 января 2019 года – о новой схеме обращения с твердыми бытовыми отходами... Рекомендую обратить на неё пристальное внимание, хочешь – не хочешь, разбираться придётся! Я неоднократно выражал свои опасения по этому поводу на различных площадках и вчерашнее заседание постоянной комиссии Совета при губернаторе ХМАО-Югры, где обсуждали вопросы по возложенным полномочиям на муниципалитеты в части обращения с ТБО не стало исключением...

В ближайшее время произойдёт кратное увеличение стоимости платежей за услуги в сфере обращения ТКО – в среднем на 70 %!!!

При этом сами тарифы еще не утверждены (приказа РСТ нет!), но региональный оператор уже размещает лоты на перевозку ТКО с указанием стоимости! Те тарифы, по которым размещаются лоты, в 2-3 раза выше действующих. И тут возникают логичные вопросы: кто оплатит возросшие затраты на перевозку? Ладно, население заплатит за себя само (хотя, как житель, я тоже не понимаю почему, вдруг, на ровном месте я должен платить в 2-3 раза больше, чем это стоило, буквально, вчера???). А детские сады, школы, больницы? Это расходы бюджета! Так, например,

если по старой схеме из Н-Сортымского мы вывозили 1 куб.метр ТКО за 354 рублей, то новый оператор предлагает свои услуги за тот же объём по стоимости 876 рублей!! А по г. Лянтору вместо 111 рублей за 1 куб.метр ТКО нам предлагают отдавать 435 рублей!

Ведь за бюджетные учреждения мы будем платить из бюджета! В разы больше! Видимо, не смотря на весь свой опыт экономиста, я, наверное, чего-то не понимаю…

Продолжая озвучивать вопросы дошёл и до торгов на перевозку ТКО, которые попросту не состоялись! Региональным оператором при подготовке лотов проведена странная «нарезка» лотов - попросту раздёргали поселения на 5-8 лотов. Зачем?! Результат – ни один из перевозчиков на торги не заявился. Условия по отдельным лотам вызывают, мягко сказать, недоумение. К примеру,

потенциальный подрядчик, обслуживая 111 площадок (394 контейнера) по с.п. Солнечный и г.п. Белый Яр может заработать только 15 тысяч рублей в месяц!!

Ответьте, какой здравомыслящий бизнес пойдёт работать на такой объем за такие деньги???

Кроме того, по территориальной схеме обращения с ТКО – один полигон – межмуниципальный на город Сургут и Сургутский район. Кто повезёт за 200-300 км. из Лямина, Сытомино, Локосово и т.д. Или снова будут валить мусор в наших лесах?!

Помимо того, что территориальная схема не предполагает развитие сети полигонов, хотя совсем до недавнего времени окружная программа предполагала строительство полигонов в Лямина, Нижнесортымском и Федоровском, и это абсолютно правильно, учитывая площадь Сургутского района (105.000 км2), новый региональный оператор хочет работать исключительно с ТКО. А что нам делать с крупногабаритными и опасными отходами?! На эти вопросы ответов нет.

Убеждён, что прежде чем сломать действующую систему, нужно найти ответы на поставленные вопросы и только потом двигаться дальше, чтоб не получилось коллапса.

Не хочется быть «белой вороной», но есть вопросы, которые замалчивать себе дороже. Можно сколько угодно долго прятать голову в песок, как страус, но нерешенные вопросы, все равно, рано или поздно догонят… Именно потому, в очередной раз я не постеснялся озвучить вышеперечисленные опасения на заседании комиссии Совета с участием губернатора ХМАО-Югры Н. В. Комаровой.

В ходе заседания мы обсудили готовность муниципалитетов к работе по новой схеме обращения с ТКО. По комплексной оценке, Сургутский район находится на 7 месте по готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО среди муниципалитетов Югры. Не смотря на оптимизм, всё же вопросов и опасений остаётся ещё много...

Кстати, Наталья Владимировна очень точно и грамотно обозначила свою позицию с учетом большого количества рисков и вопросов. По словам губернатора, пора переходить от процессного управления (раз не получается решить вопрос сразу целиком и полностью) – к проектному менеджменту, разбивать его на составляющие этапы и контролировать с учетом фактического исполнения и поставленных сроков, ибо цена управленческих ошибок очень велика...


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Сегодня в 10:46, просмотров: 194, комментариев: 1


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Комментарии:
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Сегодня в 13:22
Риторический какой-то вопрос. Конечно, путинская "новая нефть" - граждане России и оплатят. Из своего кармана.

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Кто оплатит возросшие затраты на перевозку твердых бытовых отходов?

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