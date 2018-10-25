​Небо всегда рядом. История успеха Ивана Мыльченко

Иван Васильевич Мыльченко очень спокойный человек. Он терпеливо переживает акклиматизацию после возвращения из Австралии, а она долгая – 21 день. Без напряжения – свою мировую славу (особенно в Югре и Сургуте), спокойно раздавая многочисленные интервью. Безмятежно ведёт пары на факультете физкультуры и спорта СурГПУ, где преподаёт «Безопасность жизнедеятельности», «Способы автономного выживания» и «Экстремальные виды спорта». Потому что главное условие, чтобы стать чемпионом мира по купольной акробатике – стрессоустойчивость. Как он стал парашютистом и в чём секрет невероятной победы его команды, мы выяснили у нашего героя.

Напомним, что команда парашютистов «Югра», членом которой является Иван Мыльченко, завоевала «золото» в купольной акробатике на Чемпионате мира по парашютному спорту, который проходил с 6 по 13 октября в городе Голд-Кост, Австралия.

Интригой Чемпионата стала воздушная дуэль сборных России и Катара, ставших соперниками еще на открытом Чемпионате России. Их главная битва - выполнение фигуры «четверка ротация». Ее суть в том, чтобы собрать в небе вертикальную фигуру и за 90 секунд сделать как можно больше смен позиций атлетов с верхушки до низа. Между собой парашютисты называют эту конструкцию «этажерка». В финале наши спортсмены набрали с Катаром одинаковое количество баллов. Поэтому впервые в истории чемпионатов мира купольным акробатам пришлось прыгать еще раз, чтобы определить сильнейшего. Соперники выполнили 20 фигур, наши ребята – 21. «Мы долго к этому стремились, очень сильно хотели, и нам удалось опередить сборную Катара всего на одну фигуру», – отметил чемпион мира по купольной акробатике Иван Мыльченко.

… Небо всегда было рядом, ведь отец Ивана служил десантником в ВДВ. Эта тяга – взлетать и прыгать – похоже, передалась детям генетически. И первой рванула вверх Даша – младшая сестра Ивана Васильевича. 16-летняя Дарья занималась в центре специальной подготовки «Сибирский легион» и привела сюда своего 18-летнего брата. При этом первого прыжка он не запомнил. «Страшно во второй и третий раз. Потому что уже знаешь, каково это, - говорит Иван Мыльченко без особых эмоций, - можешь прилететь на здание, рухнуть на забор, упасть в воду, приземлиться на дорогу». Но этого не было. Три месяца подготовки, когда новички учатся укладывать парашют, изучают тактико-технические данные и лётные характеристики парашюта. Сдают зачёт. Далее следуют тренировки в подвесной системе. А потом вместе с инструкторами и другими спортсменами он поехал в Ишим, где в 2008 году работала главная дропзона для скайдайверов двух территорий – Ямала и Югры. В команде было 20 ребят. Прыгали с самолёта Ан-2 с 800 метров. Будущий чемпион мира сначала неделю ждал подходящую погоду, потом совершил три прыжка. И с учётом отлично сданных теории и практики в новую группу – на другой уровень – из всей группы перешёл только он.

Через год, в 2009, в том же Ишиме был забавный случай. Нет, он не приземлился на воду, реку он преодолел по ветру, сел на другом берегу… и обратно к своим добирался на такси, невозмутимо ответствуя водителю, откуда он свалился со своим парашютом.

А как нужно тренироваться, чтобы стать победителем?

- К тренировочному сезону требуется быть в хорошем функциональном состоянии, - объясняет Иван Васильевич. - На выездных сборах надо полностью абстрагироваться от работы и домашних проблем. Очистить разум и сосредоточиться на спорте. Ежедневные тренировки – 4 прыжка утром, 4 вечером. Кроме того, мы выполняем комплексы упражнений на пресс, руки, спину. Ты должен быть эргономичным спортсменом, сдержанным, действующим спокойно, как на тренировке. Не рваться вперёд как легкоатлет. Это командный вид спорта, сделаешь рывок, вся «этажерка» зашатается. В небе мы зависим друг от друга и действуем слаженно как один организм.

Он не боится разбиться. Ему не снятся страшные сны о том, что не раскрылся парашют, и он камнем летит вниз. Слегка волнуется, только когда впервые прыгает из незнакомого самолёта. А там, например, ниже дверь, поток воздуха движется по-другому, и спортсмен ощущает себя героем фильма «Матрица». Время для него замедляется и долю секунду он находится в Вечности. Но это не страшно, единственное его опасение – подвести команду.

В Австралии наши ребята переживали тяжёлую, с бессонницей, акклиматизацию, ждали погоду и фотографировали кенгуру, которые шныряют тут кругом, как собаки. Далее было не до лирики - начались горячие соревновательные дни.

К ним команда Катара пришла, имея в запасе 550 прыжков на новых американских семисекционных парашютах «Катана». А наша команда во время подготовки к Чемпионату выполнила всего 60 прыжков - 30 до Чемпионата России, 30 после. Как же им удалось победить?

- Во-первых, мы начали сезон на других, меньших, более маневринных и чувствительных парашютах, - рассказывает Иван Васильевич. - Спуск на них быстрее, но и рисков больше. Нам даже заново пришлось учиться приземляться.

- Но настоящая причина победы – наш золотой тренер Денис Додонов, - продолжает спортсмен. - Легенда в мире парашютного спорта. У него 24 тысячи прыжков. Денис Витальевич является главным тренером сборной России по купольной акробатике, заслуженным мастером спорта, 10-кратным чемпионом мира по купольной акробатике «четвёрки-ротации». Сейчас, с нами в Австралии он подтвердил своё мировое лидерство в 11-й раз! Причём, сам он тоже прыгал, заменив члена команды, который получил травму и поехать не смог. Денис Витальевич профессионал высшей пробы. Он до секунды просчитал все наши движения на выступлении: когда отпустить руку, когда придержать. На сборах его не было, пробовали тренироваться без него – ничего не получилось. Тогда поехали к нему в Коломну и дальше работали под его руководством. Без него мы бы не выиграли.

- Как вы действовали в австралийском небе?

- У команды было 30 секунд, чтобы после выхода из самолёта собраться вместе. И потом всего 90 секунд, чтобы сделать программу. Если ты не успел опуститься, а верхний напарник уже ушёл вверх, значит, допустил ошибку. И ошибки у нас были. Но побеждает тот, у кого крепче нервы, - отвечает Иван Васильевич.

У ребят из Катара нервы тоже как канаты - после победы русских они поступили спортивно: подошли к нашим спортсменам и поздравили с заслуженной победой.

В составе лучшей команды в мире сегодня прыгают: капитан команды и видеооператор Николай Осенчук, пожарный из Лянтора Олег Оленников, тренер Денис Додонов, преподаватель СурГПУ Иван Мыльченко, тренеры по парашютному спорту «Сибирского легиона» Виктор Лука, Владислав Мызников и Андрей Калинин.

Чтобы освоить новые парашюты, ребятам нужно было с ними прыгнуть 100 раз. Но удалось только 60. Поэтому они «всего-лишь» чемпионы мира. А если бы допрыгали до нормы, чувствовали бы себя уверенней и, возможно, установили новый мировой рекорд. В «четвёрках-ротациях» сегодня он составляет 23 фигуры. Ребята сделали 21. А в планах по дальнейшему развитию именно это – 24 фигуры и мировой рекорд!

- 24 фигуры – это очень серьезная заявка, - говорит Иван Мыльченко, - и нам придётся долго и упорно работать над этим. В том числе, чтобы найти деньги на тренировки. Парашютный спорт коварный, ты не можешь тренироваться на одной своей воле, оставаясь после тренировок и оттачивать движения, как это делают баскетболисты или другие спортсмены. Тебе нужен самолёт, хорошая погода, необходимое снаряжение. Лучшие команды мира с огромным финансированием не смогли сделать 24 фигуры, а мы, простые ребята без денег, решили, что надо пытаться. Чтобы выйти на новый уровень, нам нужны другие парашюты, новая техника прыжка. Все это деньги. В этом году мы впервые подписали спонсорский контракт, нашим партнёром стала «Лаборатория Касперского». Они поверили в нас и профинансировали наши новые прыжковые комбинезоны. Мы не верили, что какая-то компания может дать нам денег, но моя сестра, та самая, что влюбила меня в этот спорт, решила, что это вызов: сделала нам сайт, убедила, что нам нужен логотип и начала искать бренд, который в нас поверит! Мы рады, что это оказалась крутая IT-компания с мировым именем. Так что, сейчас наша задача – искать возможности для дальнейшего развития. Потому что останавливаться на достигнутом мы не собираемся.