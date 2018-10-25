В Сургуте открылся уникальный Центр сопровождаемого проживания молодых людей с диагнозом «аутизм»

24 октября в Сургуте официально открылся уникальный Центр сопровождаемого проживания молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и ментальными нарушениями.

Для реализации такого важного проекта региональной общественной организации «Дети дождя» от администрации города было выделено муниципальное помещение по адресу Трубная, 5/2. В феврале в нем начали делать ремонт (кстати, за счет благотворителей), а уже два месяца назад Центр начал принимать подопечных.

Руководитель РОО «Дети дождя» и директор Центра Наталья Глотова рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС, что сейчас идет реализация первого этапа проекта, где людей с диагнозом «аутизм» (от 12 до 30 лет) учат делать что-либо самостоятельно, доводят эти навыки до автоматизации: «Это навыки гигиены, уборки дома, готовки еды. Те вещи, которые мы с вами делаем ежедневно, а люди с расстройством аутистического спектра должны специально выучить».

Нуждающихся в сопровождаемом проживании в Сургуте порядка 30 человек. Одномоментно в Центре могут заниматься шестеро учеников. Причем бесплатно. Пока организация работает с 9 утра до 5 вечера в посменном режиме, но в будущем у организаторов в плане изменение графика — заниматься можно будет в выходные, а потом и вовсе круглосуточно.

Сейчас Центр представляет из себя подобие квартиры: тут есть три спальни, в которых могут разместиться по два человека, два санузла, комната сенсорной интеграции, кабинеты для педагогов и общий зал с выделенной зоной кухни. Там подопечные вместе с специалистами готовят несложные блюда: варят макароны, картофель, каши и легкие супы. Отметим, что вся мебель в комнатах безопасна — у нее скруглены углы, что поможет избежать случайного травмирования.

Создание Центра важно для города, да и округа в целом. Люди с РАС получили долгожданное и жизненно необходимое место, где они смогут научиться жить самостоятельно. Отметим, что это уникальный опыт не только для Югры — во всем УрФО нет таких проектов. А по России в целом есть лишь один похожий — в Санкт-Петербурге, где для взрослых людей с РАС выделен целый дом.

Результаты посещения Центра помогут его воспитанникам даже в худшем случае: если такой особенный человек по разным причинам попадет в психоневрологический интернат, благодаря полученным навыкам он и там сможет вести достойный образ жизни. Ему будет проще и легче.

Кстати, необходимость появления в России подобных проектов признана на уровне государства. Президент Владимир Путин распорядился закрепить различные формы сопровождаемого проживания инвалидов в нормативно-правовых документах. В прошлом году окружной департамент социального развития официальным приказом ввел отдельную услугу «Сопровождаемое проживание» для инвалидов, имеющих психические расстройства легкой степени и не нуждающихся в стационарном обслуживании.

По данным Натальи Глотовой, сейчас в Сургуте насчитывается порядка 60 людей разного возраста с диагнозом «аутизм». В городе есть организации, которые занимаются детьми, но не было ни одной, которая свою работу бы направила на подростков и взрослых. Поэтому через некоторое время возрастной порог для воспитанников Центра будет увеличен до 35 лет.

За два месяца работы специалистов результаты у первых подопечных Центра уже видны: «Моему сыну 14 лет. Он ходит сюда с 1 октября на три часа в день, — рассказывает сургутянка Регина Вагапова. — Мы видим, что занятия эффективны. Дома он помогает: гладит, вещи складывает, наблюдает за готовкой».

Отметим, что на создание Центра было выделено три гранта: почти три миллиона рублей от Фонда президентских грантов, порядка миллиона — от департамента общественных и внешних связей Югры и 40 тысяч от администрации Сургута. Руководство РОО «Дети дождя» надеется, что в будущем в городе появится еще один филиал.

Для справки:

В 2016 году исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что на каждую сотню детей приходится один, страдающий аутизмом.

В этом же году Минздрав России отчитался, что за год (2015-2016) число детей, зарегистрированных с диагнозом «аутизм» в возрасте до 18 лет, существенно выросло: с 17,7 тысяч случаев до 22 тысяч.

А на следующий год член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Клочко сообщила, что число детей с РАС в стране в десять раз выше, чем указано в официальной статистике.

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