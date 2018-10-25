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​Снегоплавилки? Наконец-то

Порадовала новость о том, что сургутские управляющие компании начнут использовать снегоплавилки для утилизации снега.

Даже не верится. Наша редакция (и ваш покорный слуга) «бомбили» сургутскую власть много лет по поводу этих плавилок. От руководителей города и коммунального хозяйства разных эпох слышали одно и то же: технология интересна, но... И дальше по обыкновению следовал увесистый список причин (среди которых, надо признать, были и весомые), почему нельзя.

Но опыт применения снегоплавилок скорее положительный, чем отрицательный. Да, им требуется топливо или электричество, они вырабатывают густой пар, для слива воды должна работать ливневая канализация, которая и летом-то в Сургуте на ладан дышит, или – место слива воды, которая не такая уж чистая... Но это все причины против. Разве снежные полигоны – не очевидно более худший вариант и с экологической, и с финансовой, и даже с криминальной точек зрения?

Так что с любопытством посмотрим, что из затеи сургутских властей выйдет. Реализовать идею – не одно и то же придумать идею. Нужны и мозги, и терпение.


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25 октября 2018 в 08:27, просмотров: 988, комментариев: 16


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
25 октября 2018 в 09:42
Если бы власть слушала полезные советы, не все конечно, но маленькую часть. Жили бы как Эмираты. Но мы имеем, то что имеет, другого неизвестно когда получим.
Иван Меньшенин
не нравится
25 октября 2018 в 12:33
У нас в хантах отдельно плавилка стоит, большая, для города. И не очень то она удобна, очередь на свалку во время снегопадов. Может точечные решают проблему лучше, если ливневка справится (мне кажется, что нет - замерзнет). Но в любом случае хотелось бы посмотреть экономику вопроса, хотя бы срок окупаемости оборудования.
Евгений Шепелев Иван Меньшенин
не нравится
25 октября 2018 в 13:16
Слыхали "Коммунальная сфера административной столицы ХМАО-Югры оказалась в конфликтной повестке Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. 23 марта 2018, экологи не только зафиксировали факт незаконного размещения загрязненного снега в водоохраной зоне Иртыша, но и заявили, что снегоплавильная установка, приобретенная муниципалитетом за 12 млн рублей, не работает."
Иван Меньшенин Евгений Шепелев
не нравится
25 октября 2018 в 21:18
А они еще одну хотят покупать, мало одной мол, надо еще. Ну наверное уже отказались.
Будулай Алмазов
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25 октября 2018 в 23:11
Турбины ГРЭС снегом охлаждать вместо водохранилища.
Евгений Шепелев Будулай Алмазов
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26 октября 2018 в 09:49
Интересное предложение использовать халявное тепло от грэсовского водохранилища для растопки снега. Вполне осуществимо
Едкий Шнырь Евгений Шепелев
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28 октября 2018 в 12:09
Интересное, но там вода подготавливается специально. Снег вряд ли подойдет
Будулай Алмазов Едкий Шнырь
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28 октября 2018 в 13:06
Прямой контакт с оборудованием и водой водохранилища вовсе не обязателен. Горячую воду, которую сбрасывают в теплый канал, можно предварительно пропускать через теплообменники (обычно трубные пучки- дешево и сердито), на которые и вываливать собранный урожай снега.
Едкий Шнырь Будулай Алмазов
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28 октября 2018 в 13:11
Мне кажется, не претендуя на истину в последней инстанции, что очистка такой воды - из городского снега, от мусора, тяжелых металлов и прочих примесей - встанет в копеечку. Думаю, если бы это было экономически и экологически оправдано - энергетики давно бы уже во всем мире использовали подобные технологии.
Будулай Алмазов Едкий Шнырь
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28 октября 2018 в 13:51
Утилизация снега- проблема городских властей, а не энергетиков. Во всем мире принято не разбрасываться теплом. Да и для того, чтобы квалифицированно объяснить, почему это невозможно, требуется гораздо меньше времени и сил, чем на разработку проекта и воплощение в "железе". Раньше обычным делом было сжигание попутного нефтяного газа на факелах. Больше 10-ти лет Западная Сибирь светилась по ночам. А потом вдруг осенило, что это расточительство и вред экологии, и построили газоперерабатывающие заводы.
Едкий Шнырь Будулай Алмазов
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28 октября 2018 в 13:58
Опять же, вопрос во многом упирается в технологии. Нет возможности воплотить идею в железе в силу отсутствия технологий или их неотработки. Пример - роторный двигатель внутреннего сгорания. Все у него хорошо. И кпд и расход бензина и прочее. Одна проблема - ротор разбивает статер, и двигатель менять полностью. Только в двух моделях мазды ставились такие двигатели, и от тех вроде отказались.
Будулай Алмазов Едкий Шнырь
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28 октября 2018 в 14:10
В данном случае технология охлаждения статора никак не меняется. Мне кажется, что просто никто не хочет думать над использованием тепла отработанной воды. Что-нибудь можно было бы уже давно придумать. А пока имеем туман над водохранилищем, который периодически создает проблемы аэропорту.
Едкий Шнырь Будулай Алмазов
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28 октября 2018 в 14:14
Или отсутствие технологии, инженерного решения.
Ринат Кадыров Едкий Шнырь
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28 октября 2018 в 15:37
все давно придумано и работает в той же Москве например
Едкий Шнырь Ринат Кадыров
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28 октября 2018 в 15:58
Уточните - про снегоплавилки или про сбор снега?
Сергей Б
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28 октября 2018 в 16:07
Про мозгоплавилки и сбор денег.

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