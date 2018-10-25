​Снегоплавилки? Наконец-то

Порадовала новость о том, что сургутские управляющие компании начнут использовать снегоплавилки для утилизации снега.

Даже не верится. Наша редакция (и ваш покорный слуга) «бомбили» сургутскую власть много лет по поводу этих плавилок. От руководителей города и коммунального хозяйства разных эпох слышали одно и то же: технология интересна, но... И дальше по обыкновению следовал увесистый список причин (среди которых, надо признать, были и весомые), почему нельзя.

Но опыт применения снегоплавилок скорее положительный, чем отрицательный. Да, им требуется топливо или электричество, они вырабатывают густой пар, для слива воды должна работать ливневая канализация, которая и летом-то в Сургуте на ладан дышит, или – место слива воды, которая не такая уж чистая... Но это все причины против. Разве снежные полигоны – не очевидно более худший вариант и с экологической, и с финансовой, и даже с криминальной точек зрения?

Так что с любопытством посмотрим, что из затеи сургутских властей выйдет. Реализовать идею – не одно и то же придумать идею. Нужны и мозги, и терпение.