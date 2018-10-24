​В сургутских дворах появятся снегоплавильные установки

Приближающаяся зима вытаскивает на свет божий старые городские проблемы. Например, вопрос вывоза снега, так как со снежными полигонами в Сургуте, как это ни парадоксально, — беда. Полигонов не хватает. Об этом еще в октябре прошлого года говорил замначальника управления природопользования и экологии Наиль Шарипов: «В городе семь площадок для размещения снежных масс. Из них три являются снежными полигонами, а четыре — пунктами временного размещения снега. Шесть площадок готовы принимать снежные массы, но ни один из них не соответствует требованиям природоохранного законодательства».

На прошлой неделе во время онлайн-конференции в студии СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин пообещал, что этой зимой Сургут все-таки в снегу не утонет: «На сегодняшний день есть четыре снежных полигона, которые были выделены — это четыре больших участка. Наши подрядчики, как и подрядчики управляющих компаний, которые задействованы в уборке снега, будут пользоваться данными полигонами. Ничего нового нет. Я не думаю, что у нас будет очередной снежный коллапс. Будем справляться».

Также Константин Карпеткин рассказал, что грядущей зимой две управляющие компании города хотят провести эксперимент и установить в нескольких дворах снегоплавильные установки: «Это небольшие конструкции, которые вы, может быть, даже не заметите. С малыми объемами снега с двух-трех дворов они справятся. Мне самому интересно, как это будет выглядеть. Единственный вопрос у УК – куда сбрасывать воду. Сейчас рассматриваем такие варианты, чтобы согласовать им сброс в нашу ливневую канализацию. В больших городах такие установки уже есть, если у нас получится, то этой зимой мы увидим ноу-хау».