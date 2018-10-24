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Пятидневка: принятие неизбежного

Есть у меня сестра. У сестры есть подруга. Предположим, зовут ее Аня.

Аня благополучно закончила девять классов в одной из сургутских школ, а потом переехала вместе с родителями в Москву. Там поступила в ГБОУ №2048, где сейчас учится в 11 классе. Учится крайне хорошо, горя не знает.

У этой непримечательной истории есть один критически важный для сургутского образовательного пространства момент.

В московской школе №2048 установлена пятидневка.

Фото: ГБОУ №2048

Стадия №1. Отрицание

А как насчет пятидневного режима обучения в школах той же Москвы? — Спросила я во время последней пресс-конференции, которая проходила на прошлой неделе в администрации Сургута и была посвящена (не)переходу на пятидневку.

Образовательный план по всей России один. Мы не верим, что нагрузки в этих школах нет, и что она не распределена. Скорее всего, там суббота точно так же задействована через музейные уроки, университетские и библиотечные занятия. Там мощно используется инфраструктура занятости детей за пределами образовательной организации, — ответили мне представители департамента образования.

Я сразу пишу Ане: «Аня, ты по субботам часто на какие-то допзанятия ходишь?». Аня отвечает: «Нет, это полностью свободный день. Но бывают исключения, когда мы куда-то ездим на экскурсии, но это очень-очень редко».

Стадия №2. Гнев

Департамент образования вместе с директорами школ страстно говорят о нескольких рисках при переходе на пятидневку. Подробнее о них вы можете почитать здесь.

Первый риск — потеря часов. Чиновники от образования нагнетают: «Это недобор трех уроков в неделю. Это минус 105 часов в год! За десять лет обучения — минус тысяча часов! А образовательный стандарт для всех один, и ему нужно следовать».

О, разумеется! Но как в таком случае справляется та же школа №2048 города Москвы?

На данный момент этот вопрос риторический, потому как я еще не получила ответа от директора этого образовательного учреждения. Но будет очень интересно услышать ее позицию.

Второй риск — изобилие занятий в оставшиеся пять дней недели. «Детям придется посещать по семь уроков практически ежедневно и, соответственно, поздно возвращаться домой», — говорит департамент.

Я снова к Ане. Она мне присылает свое расписание: «Понедельник, вторник и пятница — по семь уроков, в среду и четверг — по шесть. Для моего инженерного класса раз в две недели проводятся занятия по проектированию. Седьмой урок заканчивается в 15:30, но это потому, что после пятого урока у нас большая 45-минутная перемена».

Звучит не так уж и страшно, верно?

Третий риск — актировки. Сургутские дети, мол, из-за них сидят дома почти месяц каждую зиму.

Тут важно уточнить, что это касается начальной школы. Средняя школа проводит в актировках недели две-три, а старшеклассники в прошлом году «не учились» дней шесть от силы.

Почему я кавычу «не учились»? Потому что любой родитель знает, что такое актировка для ученика средней или старшей школы. Это полноценный учебный день, просто не выходя из квартиры.

Департамент образования на это мое заявление ответил: «Да, актированный день – не отмена занятий, а организация их в иных формах. Но это в основном закрепление и повторение старых тем. Актированные дни не позволяют изучать новые темы».

Не знаю, о каких школах идет речь, но в тех из них, где обучаются дети моих знакомых, дела обстоят совершенно иначе. Ученики сами, а иногда вместе с родителями вынуждены проходить новые параграфы, которые потом даже не закрепляются вместе с учителем. Ни о каком отдыхе во время морозов речи не идет. А значит, и выкидывать актированные дни из образовательного процесса — весьма несправедливое решение.

Стадия №3. Торг

«У нас 40 процентов детей учатся во вторую смену, — говорит департамент образования, — с этой пятидневкой во сколько они будут возвращаться с уроков?»

А вот здесь ответить нечего. Но этот вопрос нужно задавать не школьникам и не родителям, а администрации Сургута вместе с департаментом архитектуры и всеми теми вышестоящими инстанциями, которые столько лет не могут организовать в городе строительство двадцати с лишним недостающих школ.

Далее по списку идет Депрессия и Принятие. Но, беря во внимание то, что в Сургуте очень любят топтаться на одном месте, спустя какое-то время разговоры о пятидневке затихнут, а потом все начнется сызнова. Как уже было несколько лет назад.

В качестве заключения мне хотелось бы озвучить то, что во время пресс-конференции я слышала и от своих коллег из других СМИ, и от чиновников, и от директоров школ: «Зачем детям еще один выходной? Они все равно проведут его за компьютером».

Эти слова повторяли, словно мантру. Видимо, чтобы каждый, их произносящий, мог убедиться в собственной правоте.

Лично у меня эта фраза вызывает по меньшей мере негодование. Потому что, во-первых, вас никак не касается то, чем дети занимаются в свой законный выходной. Ну, не касается, и все тут. Пускай хоть за компьютером сидят, хоть в горы ходят, хоть по подъездам шляются. Не ваше дело.

Во-вторых, чем среднестатистический взрослый человек занимается в выходные дни помимо уборки / готовки / похода в магазин? Иногда просто хочет уставиться в телевизор или компьютер, чтобы морально разгрузиться и ни о чем не думать. И никто с него за это не спрашивает.

В-третьих, вы давно общались со школьниками, которые учатся в седьмом классе и старше? А со старшеклассниками, у которых на носу ЕГЭ? Для них выходные — это бесконечная подготовка домашних заданий и хождение по репетиторам. Да и просто активности в виде кружков-секций и прочего. И не нужно говорить, что «неча родителям своих детей так нагружать». Опять же — не ваше дело. Тем более, что порой детей самих не оттащить от мольберта, танцевального зала, бассейна или музыкальной школы.

В общем, искать оправдания своего бездействия можно бесконечно, но в промежутках между стенаниями стоит обратиться к опыту других городов, где давно поняли, что пятидневка — это реально, удобно и совершенно нормально. Надо только начать.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 305, комментариев: 11


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 12:31
Читаю и диву даюсь, где то трава зеленее и солнце ярче!
Проблем больше нет, как пятидневная учебная неделя!
Школ хватает, дети учится не хотят, родителям ровно как дети учатся, не всем, конечно же. А мы тут о пяти днях! У меня дети ходят в разные смены, сын приходит иногда после 19 часов домой, а если смещение будет по первой смене, то он в 21 должен приходить будет?
Да многим родителям удобно 5 учебных дней, детей со школы не встречать, а заниматься своими делами. Думаете много родителей с детьми по музеям, выставкам или в театры ходят? НЕТ!
Моби
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Сегодня в 12:59
Настя, ты много аргументов привела разумных, и ответы чиновников глупы по сути, но самый важный момент- смены!!!!!! Указанный тобой ребенок учится в односменной школе! Эти самые родители никак не могут понять, что надо добиваться одной смены, а потом уже пятидневку
Евгений Шепелев альберт леонов
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Сегодня в 13:06
"Школ хватает, дети учится не хотят, родителям ровно как дети учатся, не всем, конечно же. А мы тут о пяти днях!" Совершенно верно! Яжматери нашли проблему против которой можно сплотиться-шестидневка! Детей бы лучше научили старшим место уступать и в полном автобусе рюезак в руках держать
Евгений Шепелев
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Сегодня в 13:10
Пятидневнутые мамашки анкетирование хоть догадались провести среди родителей учеников, кто за 5, кто за 6 дней? Лично мне удобно что полдня в субботу ребенок в школе, можно кучу дел переделать
Редакция СИА-ПРЕСС Моби
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Сегодня в 13:24
Я не сказала о сменности, но сказала о необходимости строительства большого числа школ. А они как раз и призваны избавить нас от второй смены
альберт леонов Евгений Шепелев
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Сегодня в 13:26
Если хотите заболтать проблему, то проведите анкетирование, кучу всяких мероприятий и выдайте результат, тот, которых давно известен. Школ мало, загруженность большая, что бы не оправдываться в отсутствие ввода новых школ, надо переключить проблему в другое русло. Все только и говорят о пресловутых пяти днях! А то что дети скоро в два яруса сидеть в классе будет - тишина!
Тут 100% вина всех: департамента, администрации, депутатов! Они виноваты, проглядели, не подумали не надавили! И вот теперь что бы снять с себя ответственность решили увести дискуссию в другое русло. Разве кто нить понес или понес наказание? НЕТ! Круговая порука и объективные трудности, отсутсвие возможности, то бишь денег! Но зато когда надо громко испортить воздух, везде козыряем двумя десятками миллиардов бюджетом города!
Моби Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 13:34
Дык это основное и самое главное! При нынешней загруженности школ невозможно сделать пятидневку. Граждане-родители должны требовать строительства новых школ, в которых дети будут учиться в одну смену, а уж потом будет возможность сделать пятидневку.
альберт леонов Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 13:37
Зачем тогда вести пустой разговор о пятидневки, если надо решать главный вопрос: строительства новых школ?
Построили новые школы и вопрос количеством учебных дней, сам по себе отпал...
Может это хитрый ход такой?
Семихатских Моби
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Сегодня в 13:58
Материал по итогам конференции вы читали. Если бы на ней сказали в лоб: "у нас не хватает двадцати школ, поэтому нет и пятидневки", этого блога не случилось бы.
Но основная часть времени того заседания была посвящена препарированию оставшихся трех "рисков". Поэтому я делаю акцент именно на них.
Моби Семихатских
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Сегодня в 14:11
а так они не скажут, по шее же получат от администрации - наталья владимировна же в москве отчитывается, что образование\медицина в округе в полном порядке, а тут раз, и школ не хватает на самом деле. Вот и льют в уши про нагрузку на детей и учителей
Евгений Шепелев Моби
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Сегодня в 14:17
Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере наказания

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