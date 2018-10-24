Пятидневка: принятие неизбежного

Есть у меня сестра. У сестры есть подруга. Предположим, зовут ее Аня.

Аня благополучно закончила девять классов в одной из сургутских школ, а потом переехала вместе с родителями в Москву. Там поступила в ГБОУ №2048, где сейчас учится в 11 классе. Учится крайне хорошо, горя не знает.

У этой непримечательной истории есть один критически важный для сургутского образовательного пространства момент.

В московской школе №2048 установлена пятидневка.

Фото: ГБОУ №2048

Стадия №1. Отрицание

— А как насчет пятидневного режима обучения в школах той же Москвы? — Спросила я во время последней пресс-конференции, которая проходила на прошлой неделе в администрации Сургута и была посвящена (не)переходу на пятидневку.

— Образовательный план по всей России один. Мы не верим, что нагрузки в этих школах нет, и что она не распределена. Скорее всего, там суббота точно так же задействована через музейные уроки, университетские и библиотечные занятия. Там мощно используется инфраструктура занятости детей за пределами образовательной организации, — ответили мне представители департамента образования.

Я сразу пишу Ане: «Аня, ты по субботам часто на какие-то допзанятия ходишь?». Аня отвечает: «Нет, это полностью свободный день. Но бывают исключения, когда мы куда-то ездим на экскурсии, но это очень-очень редко».

Стадия №2. Гнев

Департамент образования вместе с директорами школ страстно говорят о нескольких рисках при переходе на пятидневку. Подробнее о них вы можете почитать здесь.

Первый риск — потеря часов. Чиновники от образования нагнетают: «Это недобор трех уроков в неделю. Это минус 105 часов в год! За десять лет обучения — минус тысяча часов! А образовательный стандарт для всех один, и ему нужно следовать».

О, разумеется! Но как в таком случае справляется та же школа №2048 города Москвы?

На данный момент этот вопрос риторический, потому как я еще не получила ответа от директора этого образовательного учреждения. Но будет очень интересно услышать ее позицию.

Второй риск — изобилие занятий в оставшиеся пять дней недели. «Детям придется посещать по семь уроков практически ежедневно и, соответственно, поздно возвращаться домой», — говорит департамент.

Я снова к Ане. Она мне присылает свое расписание: «Понедельник, вторник и пятница — по семь уроков, в среду и четверг — по шесть. Для моего инженерного класса раз в две недели проводятся занятия по проектированию. Седьмой урок заканчивается в 15:30, но это потому, что после пятого урока у нас большая 45-минутная перемена».

Звучит не так уж и страшно, верно?

Третий риск — актировки. Сургутские дети, мол, из-за них сидят дома почти месяц каждую зиму.

Тут важно уточнить, что это касается начальной школы. Средняя школа проводит в актировках недели две-три, а старшеклассники в прошлом году «не учились» дней шесть от силы.

Почему я кавычу «не учились»? Потому что любой родитель знает, что такое актировка для ученика средней или старшей школы. Это полноценный учебный день, просто не выходя из квартиры.

Департамент образования на это мое заявление ответил: «Да, актированный день – не отмена занятий, а организация их в иных формах. Но это в основном закрепление и повторение старых тем. Актированные дни не позволяют изучать новые темы».

Не знаю, о каких школах идет речь, но в тех из них, где обучаются дети моих знакомых, дела обстоят совершенно иначе. Ученики сами, а иногда вместе с родителями вынуждены проходить новые параграфы, которые потом даже не закрепляются вместе с учителем. Ни о каком отдыхе во время морозов речи не идет. А значит, и выкидывать актированные дни из образовательного процесса — весьма несправедливое решение.

Стадия №3. Торг

«У нас 40 процентов детей учатся во вторую смену, — говорит департамент образования, — с этой пятидневкой во сколько они будут возвращаться с уроков?»

А вот здесь ответить нечего. Но этот вопрос нужно задавать не школьникам и не родителям, а администрации Сургута вместе с департаментом архитектуры и всеми теми вышестоящими инстанциями, которые столько лет не могут организовать в городе строительство двадцати с лишним недостающих школ.

Далее по списку идет Депрессия и Принятие. Но, беря во внимание то, что в Сургуте очень любят топтаться на одном месте, спустя какое-то время разговоры о пятидневке затихнут, а потом все начнется сызнова. Как уже было несколько лет назад.

В качестве заключения мне хотелось бы озвучить то, что во время пресс-конференции я слышала и от своих коллег из других СМИ, и от чиновников, и от директоров школ: «Зачем детям еще один выходной? Они все равно проведут его за компьютером».

Эти слова повторяли, словно мантру. Видимо, чтобы каждый, их произносящий, мог убедиться в собственной правоте.

Лично у меня эта фраза вызывает по меньшей мере негодование. Потому что, во-первых, вас никак не касается то, чем дети занимаются в свой законный выходной. Ну, не касается, и все тут. Пускай хоть за компьютером сидят, хоть в горы ходят, хоть по подъездам шляются. Не ваше дело.

Во-вторых, чем среднестатистический взрослый человек занимается в выходные дни помимо уборки / готовки / похода в магазин? Иногда просто хочет уставиться в телевизор или компьютер, чтобы морально разгрузиться и ни о чем не думать. И никто с него за это не спрашивает.

В-третьих, вы давно общались со школьниками, которые учатся в седьмом классе и старше? А со старшеклассниками, у которых на носу ЕГЭ? Для них выходные — это бесконечная подготовка домашних заданий и хождение по репетиторам. Да и просто активности в виде кружков-секций и прочего. И не нужно говорить, что «неча родителям своих детей так нагружать». Опять же — не ваше дело. Тем более, что порой детей самих не оттащить от мольберта, танцевального зала, бассейна или музыкальной школы.

В общем, искать оправдания своего бездействия можно бесконечно, но в промежутках между стенаниями стоит обратиться к опыту других городов, где давно поняли, что пятидневка — это реально, удобно и совершенно нормально. Надо только начать.