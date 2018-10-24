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Сибпромстрой шестой раз победил в региональном конкурсе по энергоэффективности

В этом году лучшим признан один из домов по ул. Усольцева – благодаря водонагревающим станциям нового поколения

Лучшим признан один из домов по ул. Усольцева
Лучшим признан один из домов по ул. Усольцева

Компания «Сибпромстрой» в очередной – уже шестой – раз подряд победила в региональном этапе конкурса на самую энергоэффективную технологию жилищного строительства. Награду вручили на этой неделе в Ханты-Мансийске.

«Мы заняли первое место на региональном конкурсе строительных проектов по энергоэффективности, - рассказал siapress главный теплоэнергетик компании Сергей Фомкин. – Дважды побеждали на всероссийском этапе, но в этом году Минэнерго решило его не проводить».

Побеждать в этом конкурсе, по крайней мере, на региональном уровне, крупнейшему застройщику Сургута особой сложности не составляет. Коллеги не особо стремятся применять энергосберегающие технологии, нормы выполнили – и достаточно.

«Думаю, что их проектировщики все же обращают внимание на эти аспекты, по меньшей мере, делают все, чтобы норматив энергозатрат в 54 ватта на квадратный метр соблюдался, но дальше этого дело не двигается», - поделился наблюдениями Сергей Фомкин.

Каждый год Сибпромстрой заявляет на конкурс (и побеждает в нем) новые проекты – это обязательное условие участия. Причем проект должен быть «свежим» - доказавшим свою эффективность в течение календарного года. Это битва практических результатов, а не просто идей, пусть даже просчитанных со всех сторон.

Победителем прошлогоднего конкурса стал дом №6 в по ул. Семена Билецкого. Уникальность проекта заключалась в потрясающих результатах по экономии тепла, которых удалось добиться, благодаря установке «умной» системы контроля тепла в МКД.

«Система позволяет дистанционно из любой точки мира управлять таким домом», - пояснил специалист компании. Кстати, сургутсий застройщик первый в России применил эту передовую технологию именно для многоквартирных домов.

В этом году в конкурсе победил дом по ул. Усольцева – благодаря водонагревающим станциям нового поколения.

«Старые станции для подогрева одного кубометра воды использовали 30 ватт электроэнергии, новые – всего четыре», - пояснил Фомкин.

Сам теплоэнергетик живет в самом энергоэффективном доме страны – на Каролинского, 9. Этот дом был призером и международного профильного конкурса. Но сегодня это здание – уже не самое высокотехнологичное, есть дома и «поумнее».

«Современное домостроение – как компьютерные технологии, обновления происходят постоянно. И если за этим не следить и не внедрять, то отстать можно безнадежно», - уверен специалист.

Справка: Самыми современными домами с точки зрения технологий в области энергосбережения нужно считать жилые здания, которые Сибпромстрой возвел на территории Сургутского района – в микрорайоне «Гидронамыв» в поселке Белый Яр. Этот проект на конкурс компания еще не выставляла – это проект следующего года. Но очень рассчитывает, что гидронасосы нового поколения, которые помогают не только экономить, но и управлять теплоснабжением МКД, помогут компании добиться очередной заслуженной награды. Кстати, еще один дом, оснащенный аналогичным оборудованием, Сергей Фомкин и его команда запустили на этой неделе в еще одном населенном пункте Сургутского района – в поселке Барсово.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 142, комментариев: 0


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Сибпромстрой шестой раз победил в региональном конкурсе по энергоэффективности

Сибпромстрой шестой раз победил в региональном конкурсе по энергоэффективности
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