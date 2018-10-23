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​Зарплата – двести тысяч, пенсия – пятьдесят, и квартира в придачу

«Когда я покупал квартиру, у меня на счету уже было 930 тысяч рублей. Они накопились за три с половиной года после выпуска», – рассказал про военную ипотеку капитан, летчик-конструктор вертолетного звена Александр Колюшкин.

Уже ни для кого ни секрет, что государство уделяет много внимания комплектованию и оснащению современной армии. На вооружение поступает много спецтехники, в том числе и авиационной. Вследствие чего и появилась нужда в кадрах, которые смогут управлять всем этим добром.

«Наши представители сейчас разъехались по всей стране для агитации студентов для поступления в вузы. Юноши могут поступать на все специальности, которые у нас есть в ВВС. В Воронеже, например, мы закрываем всю наземную составляющую: готовим специалистов инженерно-авиационного профиля, средств связи, автомобильной службы, строительства и эксплуатации аэродромов. Кроме того, наш вуз готовит специалистов по радиоэлектронной борьбе, которая сейчас очень актуальна», – рассказал полковник, представляющий военно-воздушную академию в г. Воронеже Дмитрий Богомолов.

Он подчеркнул, что условия, которые предоставляет вуз, очень привлекательные. Курсанты полностью обеспечиваются всем необходимым: едой, одеждой и жильем.

«Если говорить о проживании, то в первый год это казармы. Начиная со второго года обучения курсантам выделяется отдельное место в общежитии. Также всем курсантам в первый год предоставляется жалование в размере двух тысяч рублей, которое по истечению первого года вырастает до 12-25 тысяч. Деньги они могут потрать на все, что им необходимо», – пояснил Богомолов.

Весь летный состав получает дополнительное преимущество: год службы идет за два. Таким образом, на пенсию можно выйти уже через десять лет.

Кроме хороших условий студентам обещают стопроцентное трудоустройство по полученной специальности и первое офицерское звание – лейтенант.

«У дальнейшей службы сохраняются все вышеперечисленные плюсы. При этом военнослужащие офицеры получают право на военную ипотеку, – рассказал представитель академии. – На каждого офицера министерство обороны открывает счет, на который ежегодно будут зачисляются денежные средства. В среднем, это 200 тысяч рублей. Через три года после начала своей офицерской службы эти деньги можно использовать как первоначальный взнос для ипотеки. Купить жилье можно в любом регионе».

Купить квартиру можно хоть у застройщика, хоть у частника. После приобретения она будет находиться в обременение у банка. Ипотека рассчитывается до предельного возраста пребывания на военной службе – 45 лет. Во время службы офицер не платит никаких денег, кроме коммунальных платежей, весь долг погашает министерство обороны.

Зарплата лейтенантов после выпуска в центральных регионах начинается от 50 тыс. и увеличивается до 200 тыс. рублей. У летного состава также имеется надбавка в размере 70 процентов от оклада. На севере она еще на порядок выше.

Кроме того, пенсия военнослужащих намного больше чем у гражданских. У летного состава минимально 17 тыс. рублей и надо понимать, что сумма названа без учета каких-либо коэффициентов.

«Сейчас уже просматривается рост популярности данного направления. В 2016 году из нашего города в Военно-воздушную Академию поступило семь человек. В прошлом году – девять. В этом году уже 12 человек», – в заключении рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 260, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:37
Бесплатные путевки в Сирию ещё
Ринат Кадыров Моби
не нравится
Сегодня в 18:26
ну там и вознаграждение намного выше, хоть и рискованно
Швондер
не нравится
Сегодня в 20:37
Зароют как собаку. Без оркестра. Мне тоже в девяностые военным доктором блатовали. Ну вас к пенисам сказал
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:12
Шперлинг, в летчики иди. Ну, не в смысле, что зароют, а в смысле, что в кредит крузак можешь взять. Лучше сразу в натовские. У них зарплата около 10 тыс. долларов в мирном небе. А на боевом дежурстве там ого-го еще надбавки, яхту можно в кредит взять. Почти что как у Абрамовича.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:20
А лучше в российские судьи. Никакого риску и зарплата 200 тыс., пенсия 150, иммунитет пожизненный и квартир наворованных кучка.

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