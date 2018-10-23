​Семь причин, по которым в вашем бизнесе что-то идет не так. И как их устранить

Почему у одних предпринимателей дела идут в гору, а другие никак не могут поставить свое дело на правильные рельсы?

Всё по книжке

Система предусматривает ряд основных принципов качественного менеджмента. Мы часто слышим: «Потребитель всегда прав!». К этому тезису можно относиться по-разному. Но в Системе ISO «Ориентация на потребителя» — первоначальный принцип. Удовлетворенность потребителя качеством товаров, работ и услуг — залог успешного дела.

А какой может быть бизнес без своевременного и профессионального руководства процессами, ресурсами и сотрудниками? «Лидерство» руководителя — второй принцип качественного менеджмента.

Чтобы работа не была «каторгой», подчиненными нужно не только управлять — они же не машины! Важно грамотное взаимодействие. Микроклимат в коллективе должен быть доброжелательным, профессиональным и конструктивным. «Взаимодействие работников» — третий принцип менеджмента.

Любой бизнес – движение разных потоков: информационных, материальных и финансовых. Чтобы избежать «аварий», процессы должны быть упорядоченными, для этого их нужно грамотно описать и контролировать результативность «Процессный подход» — четвертый принцип менеджмента.

Если бизнес не развивается (а развития без улучшений не бывает), то он угасает, становится неконкурентным. Это особенно актуально и остро чувствуется в высокоскоростной век современных технологий. Чтобы дело не умерло, бизнес необходимо «Улучшать», и это пятый принцип менеджмента.

Любые изменения и общее состояние бизнеса всецело зависят от качества принятых управленческих решений. Чтобы они были верными, руководитель должен всесторонне владеть фактической ситуацией. «Принятие решений, основанное на свидетельствах» — шестой принцип менеджмента.

Вышеперечисленные принципы анализируются и реализуются с учетом требований заинтересованных сторон, участников бизнес-процессов – органов власти, покупателей, поставщиков и т.д. «Менеджмент взаимоотношений» – седьмой принцип менеджмента.

Система стандартов ISO, в принципе, очень полезная штука, даже без сертификата. По меньшей мере, она в состоянии помочь руководителю понять причины, по которым пробуксовывает его проект. И делается это достаточно легко.

Семь смертных грехов бизнеса

Есть семь причин, по которым на предприятии или в организации может что-то идти не так. Как правило, они выясняются по факту событий, оказавших влияние не результат. Поиск причин — процесс непростой и длительный. Приходится все события «перематывать назад» с учетом причинно-следственных связей. «Кадры решают все!» — здесь ключевой тезис. «У каждой причины есть свои фамилия, имя и отчество», — еще одна крылатая фраза.

Персонал – основа роста любой компании. Для улучшения бизнеса руководитель должен правильно организовать работников. Принцип «Взаимодействие работников» ключевой в этом вопросе. С чего начинаются проблемы? Если не формулировать четкие требования к персоналу - рискуешь результатом. Все будут делать так, как понимают. Получится, как в присказке «Кто в сад, кто в огород». Причина такого хаоса – отсутствие требований к выполнению работ.

Сами по себе они могут остаться мертвым капиталом, если требования не довели до персонала, ответственного за выполнение работ – еще одна причина возникших проблем.

Зачастую бизнесмены жалуются на кадровый голод. Но на деле проблема может возникнуть из-за того, что ответственный персонал вроде бы ознакомлен с требованиями к выполнению работ, но не может реализовать их на деле. В связи с этим персонал важно обучить.

А дальше важно сделать еще две операции. Как говорится: «Практика – критерий истины». Если ответственный персонал обучен, но не обладает навыками (компетенциями) для выполнения работ в соответствии с требованиями, то обучение прошло впустую, и деньги потрачены зря. Теорию нужно применять в практике.

И еще: если ответственный персонал обучен и компетентен,но не имеет полномочий для выполнения работ в соответствии с требованиями, он просто не сможет сделать то, что знает и умеет. Руководителю необходимо проконтролировать наличие полномочий. Только после этого вы можете не только давать задание, но и делегировать полномочия работникам. «Каждый боец должен знать свой маневр» - еще одна формула успеха.

Часть причин имеют непосредственное отношение к руководителю компании. Если руководитель не корректно планирует работу подчиненного персонала, ответственного за выполнение тех или иных работ, люди будут заняты выполнением иных поручений, и поставленную задачу, даже при наличии знаний и умений не сделают. Тем самым закладывается негативные тенденции, которые могут привести к краху бизнеса.

И еще одна из причин кризиса в любых делах — недостаточность ресурсов. От себя добавлю, что любому предприятию для качественного улучшения деятельности важно накапливать и передавать ценный опыт прошлых поколений.

А теперь — внимание! Выявлять и устранять причины – или, как говорится, махать кулаками после драки – устаревшая опция с точки зрения качественного менеджмента. Важно работать на опережение, это — высший пилотаж в бизнесе — риск-ориентированная деятельность. Все причины возможных негативных событий лучше устранять заранее, определить и оценить риски, разработать меры по их устранению.

Основные принципы и требования международных стандартов качества – информация доступная. Каждый бизнесмен может либо самостоятельно, либо с привлечением профессионалов аккредитованных консалтинговых центров организовать внедрение этих стандартов в свое дело.

Модель на деле

Все перечисленные принципы, как и система международных стандартов качества, реализуются на Сургутском ЗСК с 2011 года.Мы находимся на евразийском континенте. И для интеграции в международное сообщество должны работать по общим правилам. В Европе эти требования уже давно являются брендовыми. Если им не соответствовать, никто с тобой работать не будет. Также не будет доступа на торги. Компания сразу получит пониженный рейтинг.

Во многом именно благодаря стандартам качества, на предприятии выявляются и исправляются несоответствия (специальный термин системы менеджмента — прим. ред.) В конечном итоге это позволяет выстроить процессы таким образом, что Сургутский филиал Общества «Газпром Переработка» системно и стабильно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.

Аналогичные требования предъявляются и к подрядчикам, которые работают с компанией. Для того чтоб стать партнером ПАО «Газпром» или его «дочки», необходимо соответствовать определенным стандартам.