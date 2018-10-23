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​Загадывайте желание, здесь у нас они сбываются!

СИА-ПРЕСС побывал в гостях у семьи Мехралиевых — победителей конкурса «Семья года-2017»

Дом, домофон, звонок. Заходим с фотографом в подъезд и тут же понимаем, что нас ждет беседа не за чашкой чая — пахнет чем-то очень аппетитным. И правда, в квартире наших героев накрыт большой стол.

Еще год назад, на заключительном мероприятии городского конкурса «Семья года», я сразу выделила из более чем 20 участников одну семью. Внимание в первую очередь привлек ее необычный состав: папа, мама и восемь мальчишек. Тогда, еще не зная, что Мехралиевы станут победителями, я поняла, что хотела бы рассказать нашим читателям о них. Но, как это бывает, круговорот работы закрутил-завертел и встреча все откладывалась.

Мамед и Светлана воспитывают восьмерых детей. Из них двое родные, остальные (по бумагам, а не в сердце) — приемные.

Пока мама хлопочет на кухне, младшие дети рассаживаются за столом, а папа «командует парадом», старший сын Рамис рассказывает, чем нас будет угощать эта гостеприимная семья: «Главное блюдо — наше национальное — праздничный плов на молоке. Иначе говоря — «судти плов». Его готовят исключительно для крупных семейных мероприятий, например, на свадьбу».

Рис в этом блюде был ярко желтого цвета.«Чтобы получить такой солнечный оттенок, я добавила настоящий шафран. — Делится секретом хозяйка. — Это блюдо, кстати, приготовлено в медной кастрюле, которой 110 лет. Она мне досталась от свекрови».

Супруги Мехралиевы родом из Дагестана, из древнего города Дербент. В Сургут семья переехала в 1998 году.

Жизнь текла своим чередом. Светлану позвали работать в местную азербайджанскую диаспору, и она с радостью согласилась: «Мне не хватало духовной пищи, своей культуры, традиций и обычаев. Никогда не забуду нашу театральную постановку «Аршин мал алан» (последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова — прим. ред)».

Благодаря стараниям Светланы члены азербайджанской диаспоры заняли призовое место в городском фестивале «Щедрый вечер» с постановкой «Рождество Христово», успешно провели праздник Новруз-байрам и другие мероприятия. За вклад по сохранению национальных культур и традиций азербайджанского народа сургутянка получила диплом от администрации города.

Несколько лет назад, когда старшего сына Рамиса отправили по работе в Пурпе (он машинист поезда), жизнь у семьи Мехралиевых, конечно, изменилась. «Мы остались втроем в большой квартире, — рассказывает Светлана. — И стало как-то не по себе. Мы с мужем давно думали о приемных детях, потому что росли в больших семьях. Так и решили, что нужно взять ребенка из детского дома».

Мамед и Светлана считают, что каждый человек рождается на земле не просто так — он должен внести свою лепту, чтобы после смерти его вспоминали другие люди: «Оставить добрый след».

Родные дети не были против появления нового члена семьи. «Мехти только попросил младшего брата, и мы прислушались к желанию своего ребенка, — объясняет хозяйка дома. — Для себя поставили условие — не младше семи лет, так как адекватно оценивали свои силы».

Наша героиня, кстати, много лет проработала музыкальным руководителем в школе закрытого типа и в геронтологическом центре. Поэтому она, как никто другой, знала, с чем может столкнуться. «Если бы я не работала когда-то в такой школе, мне было бы страшно брать чужого ребенка. Но в то время мы нередко забирали к нам домой двоих-троих ребят из этого учреждения. Я готовила для них плов, мы ужинали, общались. Благодаря этому я и мой муж были готовы к сложностям», — вспоминает Светлана.

В 2013 году супруги решились взять в семью приемного ребенка. Они прошли обучение в школе для приемных родителей, и, между прочим, сдали экзамены на отлично. А уже на следующий год Мамед поехал за десятилетним Никитой в Пермский край — мальчиком с непростой судьбой и в прошлом с непростым характером.

Мехти и Никита поладили, хотя и не сразу: «Бывало и такое, что, когда дети оставались одни, они ссорились. Например, я приезжала домой и видела их хмурые лица. Ага, значит, что-то было. — рассказывает Светлана. — Или захожу, а они борются. Но это больше была борьба за пространство».

«Как и в неприемной семье, в нашей бывают небольшие разногласия. Но решаем мы все мирно, без кулаков», — добавляет старший сын.

Еще через год, в 2015-м, в семье Мехралиевых произошло, можно сказать, грандиозное пополнение. Из детского дома Екатеринбурга приехал Рустам, а из учреждения в Златоусте — Вадим, Николай и братья Алексей и Иван.

Кстати, о том, что семья Мамеда и Светланы расширилась до десяти человек, пару лет знали только несколько родственников. «Мы же брали детей не для того, чтобы хвастаться: вот, посмотрите, какие мы добрые», — объясняет наша героиня.

Ребята живут дружно. Помогают друг другу в учебе, а домашние дела распределены поровну. Есть и семейные правила: вещи мальчишки гладят сами, сами же стирают свое белье и носки, убирают и моют за собой посуду. «Если все сидим за столом, а это каждый вечер и выходные, то за нас работает наша любимая подруга — «посудомоечная машина», — улыбается Вадим.

«Мой опыт работы показал, что дети, уходя, сталкивались с определенными хозяйственными трудностями. Они не знали, как делать элементарные вещи —заправлять постель, стирать и так далее. За них же все делали сотрудники учреждения», — объясняет появление такого распорядка в доме его хозяйка.

«У меня потом все это будет делать жена!» — шутит Никита, а другие мальчишки смеются.

Распределение домашних обязанностей уже помогает мальчикам. Так, например, Николай понял, что ему нравится готовить. «Коля — первый помощник на кухне. Будущий шеф-повар. Король кухни! — рассказывает Мамед. — Однажды, когда мамы не было дома целую неделю, Коля со мной и с Мехти готовил еду, старался все сделать вкусно. А вообще, все они умеют лепить пельмени и долму из виноградных листьев — одно из любимых блюд наших детей. Вместе у нас получается очень быстро».

Эта сплоченность детей Мехралиевых видна и в других моментах. Так, например, они все занимаются вольной борьбой. Сначала этим видом спорта увлекся Вадим, а затем подтянулись и остальные. Причем ребята уже достигли определенных высот. Коля, например, занял второе место в окружном летнем первенстве по национальной спортивной борьбе, Вадим — серебряный призер в зимнем первенстве по этому же виду спорта, а Мехти взял золото на открытом первенстве Лянтора по вольной борьбе. Никита со своей командой стали лидерами в чемпионате по мини-футболу, посвященному 71 годовщине Дня Победы. Рустам отличился в международном конкурсе по математике, заняв третье место. А еще мальчики вместе занимаются танцами и поют. Мехти — участник всероссийского тысячного хора, он пел на закрытии Олимпиады в Сочи.

В семье не принято растрачивать время.

«Дети всегда заняты. Они или в школе, или занимаются спортом, читают, учат английский, поют или танцуют. На протяжении этих каждому объясняю, что время очень драгоценное — нужно знать, как распределять его, чтобы потом не было жалко за прожитую жизнь. Ведь это легко — отпустить ребенка на улицу на весь день. Но ни к чему хорошему это не приведет», — рассказывает мама.

«Они знают, что наша цель — вырастить из них достойных мужиков. Чтобы, когда они станут взрослыми, вспоминали нас добрым словом. Говорили, что мы не были безразличны к ним, требуя пересказать прочитанную художественную книгу, переписать текст, выучить на английском языке словосочетания и так далее,— добавляет глава семейства. — Они — будущие отцы и мужья, и мы хотим, чтобы они выросли настоящими мужчинами, чтобы их дети ими гордились. Мы не просто говорим: нет, нельзя. Мы разбираем, почему нет: что за этим стоит».

Когда ужин подошел к концу, мы смогли познакомиться с еще одной традицией наших героев: все вместе они поблагодарили Бога за имеющиеся блага: «Загадывайте желание, здесь у нас они сбываются!» — отмечает мама.

Кстати, вечером за стол Мехралиевы садятся только в полном составе, дожидаясь всех ребятишек со школы — это еще одна семейная ценность.

Родители, а также двое их старших сыновей — мусульмане. Но свою религию они младшим детям не навязывают. «Мы лишь прививаем им любовь к Богу, а он у всех един, — говорит Светлана. — Вадим у нас татарин, Рустам — таджик, Леша и Ваня — наполовину башкиры. А Коля и Никита — русские. Но это не мешает им знакомиться с разными религиями, культурами и традициями».

Каждый год семья ездит отдыхать в Баку. Там дети не только оздоравливаются в лечебницах города Нафталана, но купаются и загорают на берегу знаменитого Каспия, познают азербайджанскую культуру, посещают разные достопримечательности: музеи, театры, концертные программы и проч. В этом году семья ездила в азербайджанские деревни, куда их пригласили сургутские друзья. Там дети собирали виноград, персики, абрикосы, видели, как готовится хлеб «Тандыр Чоряк». «Мы никогда не сидим на месте, всегда где-то гуляем и всегда вместе», — рассказывает Мамед.

Внешность у мальчишек разная, поэтому без вопросов от любопытных людей, конечно, не обходится. «Мы всем говорим, что это наши родные дети. Не будем же объяснять каждому встречному, что к чему, — рассказывает глава семьи. — А когда один из них кричит: «Пап, давай уже, все тебя ждут!», люди смотрят вслед в недоумении».


«Они наши дети. Мы не просто так их взяли, чтобы как 18 лет стукнет — отправить из дома. Мы хотели создать именно большую семью», — добавляет Светлана.

И, отмечу, что ребята однозначно чувствуют, как к ним относятся супруги Мехралиевы — все они называют их мама и папа. «Первым, кстати, Никита начал так называть», — вспоминает Мамед.

Когда дети ушли делать домашние задания, нельзя было не просить, как эти замечательные многодетные родители справляются с одной из самых сложных ситуаций, которая может возникнуть в приемной семье — конфликт между детьми.

«Надо быть очень осторожным в обращении с ними. Ведь встать на сторону кого-то одного — другой может подумать, что его меньше любят, — рассказывает наша героиня. — Вот, например, даже с едой. Никита и Рустам любят есть куриные ножки. Коля тоже не откажется от ножки. А у курицы их всего две… Как решить, кому отдать? Поэтому наш главный секрет — мы договариваемся, все решаем разговорами и только мирным способом. Каждый из наших сыновей — личность, они все бесконечно дороги нам».

В окончании встречи Мехралиевы процитировали слова, которыми они открыли свое выступление в конкурсе «Семья года», отвечая на вопрос: «Что значит для меня семья?»

«Семья — то истинное богатство, которым нас наделяет господь за нашу любовь к близким людям!» — говорит мама. «Это такое проявление чувств всевышнего к нам, при которых души родных срастаются навсегда!» — продолжает папа. «Это любящие глаза матери, мудрость отца и отзывчивые сердца детей», — добавляет Рамис. А Вадим подхватывает: «Это самая счастливая, самая любящая наша семья!»

Фото: Н. Мельников, архив семьи Мехралиевых, «МедиаЦентр»


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22 октября в 18:02, просмотров: 277, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:23
Это им год назад термос подарили? Вместо желаемого Форда Транзит?
Л. Сулейманова Швондер
не нравится
Сегодня в 10:44
Вы путаете, это была другая семья
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:11
Но этой то семье Форд Транзит тоже не подарили. А что им подарили за победу в конкурсе?
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:50
А эта семья такая же меркантильная как та из (кажись) Башкирии? Или менее меркантильная и им термоса хватит

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